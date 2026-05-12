/રાજ્યમાં નર્સિંગ ક્ષેત્રે 8 વિશેષ ‘સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ડિપ્લોમા કોર્સ’ શરૂ, વિદ્યાર્થીઓને થશે ફાયદો

શું તમે પણ નર્સિંગ ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવવાનું વિચારી રહ્યાં છો? તો ગુજરાત સરકારે તમારા માટે સારા સમાચાર આપ્યા છે. રાજ્યમાં 8 વિશેષ ડિપ્લોમાં કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ કોર્સ બાદ તમે નર્સિંગ ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવી શકો છો.
ગુજરાતમાં નર્સિંગ ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા નર્સિંગ ક્ષેત્રે ૮ વિશેષ ‘સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ડિપ્લોમા કોર્સ’ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાના નેતૃત્વમાં રાજ્યમાં અધતન હોસ્પિટલોના નિર્માણની સાથે નર્સિંગ સ્ટાફને પણ અત્યાધુનિક તબીબી જ્ઞાન અને કૌશલ્યોથી સજ્જ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેનો સીધો લાભ ગુજરાતના નાગરિકોને મળતી આરોગ્ય સેવાઓની ગુણવત્તામાં વધારા સ્વરૂપે મળશે એમ આરોગ્ય વિભાગની યાદીમાં જણાવાયું છે.
યાદીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા નર્સોની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરવા અને દર્દીઓને સુપર-સ્પેશિયાલિટી સારવાર પૂરી પાડવાના ઉમદા હેતુથી વિવિધ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ નર્સિંગ કોર્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જે રાજ્યની સરકારી નર્સિંગ કોલેજો, મેડિકલ કોલેજો, GMERS અને અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પો. સંચાલિત મેડિકલ કોલેજો ખાતે એક વર્ષના 'પોસ્ટ બેઝિક ડિપ્લોમા' કોર્સ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે.
રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ડિપ્લોમા કોર્સમાં
• ક્રિટિકલ કેર નર્સિંગ (Critical Care Nursing)
• ઇમરજન્સી એન્ડ ડિઝાસ્ટર નર્સિંગ (Emergency & Disaster Nursing)
• નિયોનેટલ નર્સિંગ (Neonatal Nursing - નવજાત શિશુની સંભાળ)
• કાર્ડિયોલોજી નર્સિંગ (Cardiology Nursing - હૃદયરોગ)
• ઓન્કોલોજી નર્સિંગ (Oncology Nursing - કેન્સર સારવાર)
• સાયકિયાટ્રિક નર્સિંગ (Psychiatric Nursing - માનસિક સ્વાસ્થ્ય)
• ઓર્થો એન્ડ રિહેબિલિટેશન નર્સિંગ (Orthopedic & Rehabilitation)
• બર્ન્સ એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ નર્સિંગ (Burns & Reconstructive Nursing) નો સમાવેશ થાય છે.
નર્સ પ્રેક્ટિશનર મિડવીફરી (NPM) કોર્સ અંતર્ગત માતૃ અને શિશુ મૃત્યુદરમાં ઘટાડો કરવાના લક્ષ્ય સાથે રાજ્યની ૬ સરકારી નર્સિંગ કોલેજોમાં GNM/B.Sc. (Nursing) પછીનો ૧૮ માસનો 'ડિપ્લોમા ઇન નર્સ પ્રેક્ટિશનર મિડવીફરી' કોર્સ શરૂ કરાયો છે, જેમાં હાલ કુલ ૧૨૦ બેઠકો ઉપલબ્ધ છે.