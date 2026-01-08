8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચમાં સલાહકારની જગ્યા પર ભરતી, મહિને મળશે 1.80 લાખ પગાર
8th Pay Commission Consultant Recruitment 2026: સરકારે પંચના કામને આગળ વધારવા માટે સલાહકારના પદો પર ભરતી શરૂ કરી છે. આ ભરતી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત છે.
- આઠમાં પગાર પંચે સલાહકારની જગ્યા પર ભરતી શરૂ કરી
- કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત છે આ ભરતી, કુલ 20 પદો ભરાશે
- પાર્ટ ટાઈમ અને ફુલ ટાઈમ કામ કરવાની સુવિધા
8th Pay Commission Vacancy: જો તમે સરકારી નોકરીમાં જવા ઈચ્છો છો તો આઠમાં પગાર પંચ હેઠળ કામ કરવાની શાનદાર તક છે. આઠમાં પગાર પંચે સલાહકારની જગ્યા પર ભરતી શરૂ કરી છે, જ્યાં ઉમેદવારોને 1.80 લાખ સુધી માસિક પગાર મળી શકે છે. ખાસ વાત છે કે આ ભરતી પાર્ટ-ટાઇમ અને ફૂલ ટાઈમ બંને આધારે થઈ રહી છે, એટલે કે તમે તમારી સુવિધા અનુસાર કામનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. આ ભરતીનો ઉદ્દેશ્ય સરકારના કર્મચારીઓના વેતન, ભથ્થા અને પેન્શન સાથે જોડાયેલા મહત્વના નિર્ણય માટે મજબૂત રિસર્ચ અને એનાલિસિસ ટીમ તૈયાર કરવાનો છે. આવો આ વિશે જાણીએ..
ત્રણ જગ્યા ભરાશે
આ ભરતીમાં ત્રણ પ્રકારના પદ ભરવામાં આવશે, જેમાં વરિષ્ઠ સલાહકાર, સલાહકાર અને યંગ પ્રોફેશનલ સામેલ છે. સીનિયર સલાહકાર માટે 10 વર્ષનો અનુભવ અને ઉંમર મર્યાદા 45 વર્ષ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે સલાહકાર માટે 6 વર્ષનો અનુભવ અને 40 વર્ષની ઉંમર મર્યાદા છે. યંગ પ્રોફેશનલ માટે 4 વર્ષનો અનુભવ અને ઉંમર મર્યાદા 32 વર્ષ છે.
જગ્યાની વિગતો અને કુલ જગ્યા
વરિષ્ઠ સલાહકાર - કુલ 5 જગ્યા
સલાહકાર- 5 જગ્યા
યંગ પ્રોફેશનલ- 10 જગ્યા
કેટલો હશે પગાર?
પગારની વાત કરીએ તો સીનિયર કન્સ્લટન્ટને ફુલ ટાઈમમાં 1.80 લાખ, સલાહકારને 1.20 લાખ અને યંગ પ્રોફેશનલને 90 હજાર પગાર મળી શકે છે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં એક એક્સપર્ટ કમિટી ઉમેદવારોની પ્રોફાઇલ અને ચર્ચાના આધારે નિર્ણય લેશે.
|કેટેગરી
|ફુલ-ટાઈમ પગાર
|પાર્ટ ટાઈમ (12 દિવસ/મહિનો)
|પાર્ટ ટાઈમ (6 દિવસ/મહિનો)
|સીનિયર કન્સલ્ટન્ટ(Senior Consultant)
|₹1,80,000
|₹90,000
|₹45,000
|કન્સલ્ટન્ટ (Consultant)
|₹1,20,000
|₹60,000
|₹30,000
|યંગ પ્રોપેશનલ (Young Professional)
|₹90,000
|₹45,000
|₹22,500
શું જવાબદારી હશે?
કામની જવાબદારી મહત્વની છે. જેમ કે સેલેરી સ્ટ્રક્ચર, સરકારી ડેટાનો અભ્યાસ, અલગ-અલગ મંત્રાલયોમાંથી જાણકારી મેળવવી અને પેન્શન તથા ભથ્થાના ટ્રેન્ડ્સ પર રિસર્ચ કરવાનું છે, એટલે કે આ માત્ર એક નોકરી નહીં, પરંતુ દેશમાં પગાર માળખું નક્કી કરવામાં યોગદાન આપવાનું છે. પરંતુ તે ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે કે આ નોકરી કોન્ટ્રાક્ટ પર છે, તેમાં ડીએ, મેડિકલ, ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા મળશે નહીં અને જરૂર પડવા પર નોટિસ આપ્યા વગર સેવા સમાપ્ત કરવામાં આવી શકે છે. જો તમારી પાસે અનુભવ છે અને તમે હાઈ-લેવલ પોલિસી વર્કમાં હાથ અજમાવવા ઈચ્છો છો તો આ તક તમારા કરિયરને એક નવી દિશા આપી શકે છે.
