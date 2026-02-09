એક્સપર્ટની ચેતવણી : 99 ટકા નોકરીઓ AI ખાઈ જશે, માત્ર આ 5 પ્રકારની નોકરીઓ બચી રહેશે
99% Jobs Vanish By 2027 : એક વર્ષમાં 99 ટકા નોકરીઓ AI ખાઈ જશે. જાણીતા નિષ્ણાત ડો.યામ્પોલસ્કીએ કહ્યું કે, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ આવવાથી આ દાયકાના અંત સુધી રોજગાર પર મોટી અસર પડશે. તેઓએ કહ્યું કે, આગામી 5 વર્ષોમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફિઝીકલ કામને ઓટોમેશનમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકાય છે
Al expert Warning : આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI માનવ જીવનનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગયો છે. આજે AI પાવર ડિવાઈઝસની મદદથી લોકો દરેક પ્રકારના કામ કરાવી શકે છે. જોકે, હવે એ દિવસો દૂર નથી જ્યારે AI હેલ્પર તરીકે તમારી દરેક પ્રકારની મદદ કરશે. તે માણસોને પૂરી રીતે રિપ્લેસ કરી દેશે. એવું જાણીતા એક્સપર્ટનું કહેવું છે. જાણીતા AI રિસર્ચર ડો.રોમન યામ્પોલસ્કીએ અત્યારથી જ ચેતવણી આપી દીધી કે, માત્ર એક વર્ષમાં AI માણસોની 99 ટકા નોકરીઓ ખાઈ જશે. કોઈ માનવીય કામ એવું નહિ રહે, જ્યાં AI નહિ પહોંચ્યું હોય.
યામ્પોલસ્કીના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2024 સુધી સમાજ એક એવા ટેકનોલોજિકલ પોઈન્ટ પર પહોંચી શકે છે, જ્યાંથી પરત ફરવું લગભગ અશક્ય બની રહેશે. આર્ટિફિસિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, ઓટોમેશન આ મુદ્દા પર વિસ્તારથી વાત કરતા ડો.રોમને કહ્યું કે, આવનારો સમય ગત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ બદલાવ કરતા સાવ અલગ હશે.
તમને જણાવી દઈએ કે, ડો.રોમના કમ્પ્યુટર સાયન્ટીસ્ટ છે, અને લાતવિયાના રહેવાસી છે. તેઓ હાલ લૂઈસવિલે યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર છે. તેઓએ AI સુરક્ષા અને જોખમ પર 100 થી વધુ એકેડેમિક પેપર રજૂ કર્યાં છે. તેઓએ તાજેતરમાં સ્ટીવન બાર્ટલેસ દ્વારા હોસ્ટ કરાયેલા ધ ડાયરી ઓફ એ સીઈઓ વિષય પર વાત કરતા આ માહિતી આપી હતી.
કોઈ પણ ફિઝીકલ લેબરે ઓટોમેટ કરી શકાય છે
રિપોર્ટ અનુસાર, પાંચ વર્ષમાં કોઈ પણ ફિઝીકલ લેબરને ઓટોમેટિક કરી શકાય છે. આ એક એવી દુનિયા હશે, જ્યાં બેરોજગારીનું સ્તર એવા ખતરનાક સ્તર પર હશે, જે આપણે પહેલા ક્યારેય નહિ જોયું હોય. હું 10 ટકા બેરોજગારીની વાત નથી કરી રહ્યો, પંરતું 99 ટકા બેરોજગારીની વાત કરી રહ્યો છું.
કઈ નોકરીઓ બચી રહેશે
ડો.યામ્પોલસકીએ એ પણ જણાવ્યું કે, આ સમયમાં કેવા પ્રકારની નોકરીઓ બચી રહેવાની સંભાવના છે. તેઓએ કહ્યું કે, માત્ર એ જ નોકરીઓ બચી રહેશે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારને લોકો ઈચ્છશે કે કોઈ બીજા વ્યક્તિ દ્વારા એ કામ કરાવી શકાય. એવી નોકરીઓ, જેમાં માણસોની જરૂર પડશે. શક્ય છે કે, તમે અમીર બની જાઓ, ને તમે એક માનવીય એકાઉન્ટન્ટ ઈચ્છતા હોવ.
તેઓએ કહ્યું કે, માણસો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ સામાન માટે શોખને કારણે કેટલીક નોકરીઓ બચી રહેશે. આવા લોકો માટે નાનકડું માર્કેટ મળી રહેશે. લોકો હજી પણ હાથથી બનેલી વસ્તુઓ પસંદ કરે છે. તો AI ની નજર અને રેગ્યુલેશનના નોકરીઓ પણ બચી જશે.
જોકે, આગળ જતા AI ને સમગ્ર રીતે કન્ટ્રોલ કરવું લગભગ અશક્ય બની શકે છે. તેઓએ કહ્યું કે, માણસની નજર આ બદલાવની ગતિને ધીમી કરી શકે છે.
