ખતરામાં છે આ ફિલ્ડના 95 ટકા લોકોની નોકરી, AI ખાઈ જશે તમારું કરિયર, ચોંકાવનારો રિપોર્ટ
AI impact On Indian IT Graduates : દેશના 95% IT (આઈટી) ગ્રેજ્યુએટને કોડિંગ જ નથી આવડતું, એવો ‘એસ્પાયરિંગ માઈન્ડ્સ’ નામની એક કંપનીએ ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. જો કોડિંગ નહિ આવડે તો એઆઈ સો ટકા તમારી નોકરી પર હાવી થઈ જશે તેવું લાગી રહ્યું છે
શું ભારતમાં IT એન્જિનિયરીંગની ડિગ્રી માત્ર કાગળનો ટુકડો જ છે. એક તરફ આખી દુનિયા એઆઈ (AI) અને સુપર કોમ્પ્યુટિંગ તરફ ભાગી રહી છે. તો બીજી તરફ આપણા દેશના આઈટી એન્જિનિયર્સને લઈને એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. જે આઈટી ગ્રેજ્યુએટ્સનું ભવિષ્ય ખતરામાં હોવાનું જણાવે છે. આ રિપોર્ટ કહે છે કે, દેશના 95 ટકા IT એન્જિનિયરને કોડિંગ જ નથી આવડતું.
ભારતમાં દર વર્ષે હજારો એન્જિનિયરીંગ કોલેજમાંતી લાખો કમ્પ્યૂટર સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટ્સ ડિગ્રી લઈને નીકળે છે. ડિજીટલ ઈન્ડિયા અને એઆઈ (AI) ની દુનિયામાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સની માંગ આકાશ આંબી રહી છે. પરંતું હકીકત એ છે કે, તેમાંતી સૌથી વધુ યુવાઓ આજે પણ બેરોજગાર છે.
95 ટકા આઈટી ગ્રેજ્યુએટ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટની નોકરી માટે અનફીટ
હંમેશા એવું પિક્ચર બતાવાય છે કે, એઆઈ લોકોની નોકરી છીનવી રહ્યું છે. પરંતું એક લેટેસ્ટ રિપોર્ટ રિપોર્ટ આવ્યો છે, જે અત્યંત ચોંકાવનારો છે. આ રિપોર્ટે એન્જિનિયરીંગના ભવિષ્યને ખતરામાં મૂકી દીધું છે. ‘એસ્પાયરિંગ માઈન્ડ્સ’ નામની એક કંપનીએ કરેલા લેટેસ્ટ અપડેટ સામે આવ્યું છે કે, દેશમા 95 ટકા આઈટી ગ્રેજ્યુએટમાં પ્રોગ્રામિંગ સ્કીલ્સમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કારણ કે, તેઓ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટની નોકરી માટે અનફીટ જાહેર કરાયા છે.
અહેવાલ શું કહે છે
એક સ્ટડી કહે છે કે, અંદાજે 500 કોલેજમા 36000 થી વધુ આઈટી વિદ્યાર્થીઓનો ઓટોમેટ ટેસ્ટ (મશીન લર્નિંગ આધારિત એસેસમેન્ટ લેવામાં આવ્યું હતું. પરિણામ એવું નીકળ્યું કે, માત્ર 4.77 ટકા વિદ્યાર્થીઓ જ પ્રોગ્રામ માટે યોગ્ય લોજિક લખી શક્યા હતા. જે એક કોડિંગની નોકરી માટે ઓછામાં ઓછી માત્રા છે.
બે-તૃતિયાંશ વિદ્યાર્થીઓ એવો કોડ પણ લખી ન શક્યા, જે કમ્પાઈલ હોઈ શકે છે. આ ટેસ્ટમાં માત્ર 1.4 ટકા વિદ્યાર્થીઓ જ યોગ્ય અને કુશરળતાપૂર્વક કોડ લખવામાં સફળ રહ્યા. બાકીના તમામ ફેલ ગયા.
કે ફેલ ગયા આપણા એન્જિનિયર્સ
રિપોર્ટ અનુસાર, એન્જિનિયરીંગમાં બેરોજગારીનું મોટું કારણ આ જ છે. સૌથી પહેલા અભ્યાસની રીત યોગ્ય નથી. જે વ્યવહારિક રીતે સમસ્યાનું નિવારણ લાવવાને બદલે, રટણ કરીને પરીક્ષા પાસ કરવાનું મોડલ છે. વિદ્યાર્થીઓ પાસે કોડિંગ કરવાનું કોઈ મોડલ જ નથી. તો કેટલાક સારા પ્રોગ્રામર્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં તોતિંગ સેલેરીવાળી નોકરી પસંદ કરે છે. જેનાથી કોલેજમાં ક્વોલિટી શિક્ષકો જ નથી રહ્યા. તો પછી વિદ્યાર્થીઓને શીખવશે કોણ.
દિમાગ અને માહિતીનો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી - ઝોહોના ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્બૂ
આ મુદ્દો ઝોહો (Zoho) ના ફાઉન્ડર શ્રીધર વેમ્બૂએ પણ પોતાનો મત વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, પ્રોગ્રામિંગ સ્કીલ્સ કોઈ પણ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરનો પાયો છે. તેઓએ સોશિયલ મીડિયા (X) પર પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે, આઈટી ટુલ્સ પ્રોટોટાઈપિંગ ને શરૂઆતના કામને તેજ જરૂરી કરી શકે છે. પરંતું સિક્યોરિટી, વિશ્વસનીયતા અને ગ્રાહકોની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે માણસનું દિમાગ અને પ્રોગ્રામિંગની માહિતીનો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી.
એક્સપર્ટ : AI હોવા છતાં કોડિંગ પણ જરૂરી છે
ભલે AI કોડિંગના કેટલાક સરળ કામ પોતાના હાથમાં લઈ રહ્યું છે. પરંતું જો તમે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવવા માંગો છો, તો મજબૂત પ્રોગ્રામિગ સ્કીલ્સ પણ આવવી જરૂરી છે. એક્સપર્ટસનું કહેવુ છે કે, ગ્રેજ્યુએટ્સ માટે જરૂરી છે કે, પોતાની કોડિંગ સ્કીલ તેજ બનાવે, સાથે જ સિસ્ટમ ડિઝાઈન અને AI સાથે જોડાયેલા કામમાં પણ કુશળતા દાખવે.. જેથી જેમ જેમ માહોલ અને સ્થિતિ બદલાતી જાય, તેમ તેમ તે ભરોસામંદ અને સુરક્ષિત બની રહે.
