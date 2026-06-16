/સરકારી નોકરી માટે મોટી તક ! AIIMSમાં 1,400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

Sarkari Naukri 2026 : AIIMSમાં કામ કરવા ઇચ્છુક લોકો માટે એક સારા સમાચાર છે. ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (AIIMS), નવી દિલ્હીએ કોમન રિક્રુટમેન્ટ એક્ઝામિનેશન-5 (CRE-5) માટે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. વિવિધ નોન-ફેકલ્ટી ગ્રુપ-B અને ગ્રુપ-C પોસ્ટ પર ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. કુલ 1,484 ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની છે અને રસ ધરાવતા, લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
કોમન રિક્રુટમેન્ટ એક્ઝામિનેશન-5 (CRE-5) માટે જારી કરાયેલ સૂચના અનુસાર, આ ભરતી દેશના વિવિધ AIIMS કેમ્પસ અને કેન્દ્ર સરકારની સંસ્થાઓમાં હાથ ધરવામાં આવશે. આ ભરતી ઝુંબેશમાં વિવિધ ગ્રુપ-V અને ગ્રુપ-Cની જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
આ તારીખો યાદ રાખો
ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 13 જૂન 2026
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 3 જુલાઈ 2026
NOC સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ : 8 જુલાઈ 2026
અરજી સ્વીકૃતિની સ્થિતિ જાહેર કરવાની તારીખ : 11 જુલાઈ 2026
પ્રવેશ કાર્ડ રિલીઝ કરવાની સંભવિત તારીખ : જુલાઈનું બીજું અઠવાડિયું
CBT પરીક્ષા સંભવિત તારીખ : 25થી 27 જુલાઈ 2026
કોણ અરજી કરી શકે છે ?
જાહેરાત મુજબ, આ ભરતી માટે વય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. પોસ્ટના આધારે, લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ છે, જ્યારે ચોક્કસ વરિષ્ઠ હોદ્દાઓ માટે મહત્તમ વય મર્યાદા 27 અથવા 30 વર્ષથી 35 વર્ષ સુધીની છે. જો કે, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો અનુસાર વયમાં છૂટછાટ મળશે. શૈક્ષણિક લાયકાત અંગે, આવશ્યકતાઓ પોસ્ટ પ્રમાણે બદલાય છે. સામાન્ય રીતે, ઉમેદવારોએ માન્ય સંસ્થામાંથી સ્નાતક અથવા માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવવી જરૂરી છે અથવા સંબંધિત ક્ષેત્ર માટે નિર્ધારિત ચોક્કસ લાયકાત જરૂરી છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ કમ્પ્યુટર-આધારિત કસોટી (CBT) માટે હાજર રહેવું જરૂરી છે. વધુમાં કેટલીક પોસ્ટ માટે, CBT પાસ કર્યા પછી સ્કિલ ટેસ્ટ આપવો પડી શકે છે. પરીક્ષા પેટર્નની વાત કરીએ તો, ટેસ્ટ 90 મિનિટ ચાલશે અને તેમાં 100 MCQ હશે. આ પેપર માટે કુલ 400 ગુણ હશે. તેમાં જનરલ નોલેજ, એપ્ટિટ્યુડ અને કોમ્પ્યુટર નોલેજ સંબંધિત 20 પ્રશ્નો હશે, જ્યારે 80 પ્રશ્નો ચોક્કસ પોસ્ટને લગતા વિષય અથવા ડોમેન પર આધારિત હશે. દરેક સાચા જવાબ માટે 4 ગુણ આપવામાં આવશે, જ્યારે દરેક ખોટા જવાબ માટે 1 ગુણ કાપવામાં આવશે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
સૌપ્રથમ AIIMSની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો
નવા ઉમેદવાર તરીકે રજીસ્ટ્રેશન કરો અને તમારો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ ID દાખલ કરો
રજીસ્ટ્રેશન IDનો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરો
વ્યક્તિગત, શૈક્ષણિક અને અન્ય જરૂરી વિગતો સાથે અરજી ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરો
તમારો ફોટોગ્રાફ, સહી અને અંગૂઠાની છાપ નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો
તમારી કેટેગરી અનુસાર અરજી ફી ઓનલાઇન ચૂકવો
ફોર્મમાં દાખલ કરેલી બધી માહિતી કાળજીપૂર્વક વાંચો જેથી પછીથી કોઈ સમસ્યા ન થાય
અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.