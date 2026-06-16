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સરકારી નોકરી માટે મોટી તક ! AIIMSમાં 1,400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

Sarkari Naukri 2026 : દિલ્હી સહિત દેશભરની AIIMSમાં 1,484 ગ્રુપ-B અને C પોસ્ટ માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઈ ગયું છે. અરજી પ્રક્રિયા 3 જુલાઈ સુધી ચાલુ રહેશે. પરીક્ષા પેટર્ન અને લાયકાત અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 16, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:40 PM IST
સરકારી નોકરી માટે મોટી તક ! AIIMSમાં 1,400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, અરજી પ્રક્રિયા શરૂ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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