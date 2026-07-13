/પરીક્ષા વિના સીધી ભરતી! એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં આવી મોટી વેકેન્સી, આ રીતે કરો ઓનલાઇન અરજી

જો તમે સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યાં છો અને પરીક્ષા આપ્યા વગર નોકરી શોધી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ સ્નાતક, ડિપ્લોમા અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસના પદો પર ભરતી કાઢી છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર નક્કી પ્રક્રિયા અનુસાર ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
AAI એપ્રેન્ટિસ ભરતીમાં ક્યા પદો પર થશે અરતી?
આ ભરતી હેઠળ ગ્રેજ્યુએટ, એપ્રેન્ટિસ, ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની જગ્યા પર અરજીઓ મંગાવી છે. અલગ-અલગ શૈક્ષણિક યોગ્યતા ધરાવનાર ઉમેદવારો પોતાની પાત્રતા અનુસાર અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી તે યુવાઓ માટે સારી તક છે જે પોતાના કરિયરની શરૂઆત સરકારી સંસ્થાથી કરવા ઈચ્છે છે.
ઉંમર મર્યાદા
આ ભરતી માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારોની ઉંમર મર્યાદા 18થી 27 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર મહત્તમ ઉંમર મર્યાદામાં છૂટનો લાભ મળશે.
યોગ્યતા
એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાની આ એપ્રેન્ટિસ ભરતીમાં અલગ-અલગ જગ્યા માટે અલગ શૈક્ષણિક યોગ્યતા નક્કી કરવામાં આવી છે. ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસ પદ માટે સંબંધિત વિષયમાં ચાર વર્ષીય ફુલ-ટાઇમ એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ માટે સંબંધિત ટ્રેડમાં ત્રણ વર્ષીય ડિપ્લોમા અને ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ માટે સંબંધિત ટ્રેડમાં ITI કે NCVT થી માન્યતા પ્રાપ્ત સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે.
સ્ટાઇપેન્ડ
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને આ દરમિયાન દર મહિને 9000 રૂપિયાથી લઈને 15000 સુધીનું સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવશે. સ્ટાઇપેન્ડની રકમ ઉમેદવારના પગ અને એપ્રેન્ટિસશિપ કેટેગરી અનુસાર નક્કી થશે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
આ ભરતીમાં ઉમેદવારે કોઈ પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા આપવી પડશે નહીં. પસંદગી પ્રક્રિયા શૈક્ષણિક યોગ્યતામાં મેળવેલા માર્ક્સના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવેલા મેરિટ લિસ્ટથી થશે. મેરિટમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવશે. બધા દસ્તાવેજની ચકાસણી બાદ અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.
કઈ રીતે કરશો અરજી?
ગ્રેજ્યુએટ અને ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ માટે ઉમેદવારે સૌથી પહેલા NATS પોર્ટલ પર જઈ રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. ત્યારબાદ લોગઇન કરી અરજી ફોર્મ ભરો, જરૂરી દસ્તાવેજ અપલોડ કરો અને ફોર્મ સબમિટ કરે. તો ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ માટે ઉમેદવારોએ Apprenticeship India પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. અરજી કર્યા બાદ તેની પ્રિન્ટઆઉટ તમારી પાસે રાખી લો.