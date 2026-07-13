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પરીક્ષા વિના સીધી ભરતી! એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં આવી મોટી વેકેન્સી, આ રીતે કરો ઓનલાઇન અરજી

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) એ એપ્રેન્ટિસના પદો પર ભરતી માટે અરજી માગવામાં આવી છે. અહીં જાણો પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી કઈ રીતે કરવી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 13, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:33 PM IST
પરીક્ષા વિના સીધી ભરતી! એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં આવી મોટી વેકેન્સી, આ રીતે કરો ઓનલાઇન અરજી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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