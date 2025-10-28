વિશ્વની દિગ્ગજ કંપનીમાં 'મહા-છટણી', એક સાથે 30 હજાર લોકોની જશે નોકરી
Amazon Layoff: એમેઝોનમાં 30,000 કોર્પોરેટ કર્મચારીઓની નોકરી પર તલવાર લટકી છે. કંપની તેને કોસ્ટ કટિંગ અને મહામારી બાદનું બેલેન્સિંગ જણાવી રહી છે. પરંતુ અસલી કારણ AI ની વધતી દખલ માનવામાં આવી રહી છે. સીઈઓએ પહેલા જ AIથી નોકરીઓ જવાનો સંકેત આપ્યો હતો.
Amazon Layoff: વિશ્વની સૌથી મોટી ઈ-કોમર્સ કંપનીઓમાંથી એક એમેઝોન, પોતાના લગભગ 30,000 કોર્પોરેટ કર્મચારીઓની છટણી શરૂ કરી રહી છે. રોયટર્સના એક રિપોર્ટ અનુસાર આ પગલું કંપનીના ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા અને ભવિષ્યની રણનીતિઓને ધ્યાનમાં રાખી ઉઠાવવામાં આવી રહ્યું છે. કોરોના મહામારી દરમિયાન એેમેઝોને મોટા પાયે ભરતી કરી હતી, પરંતુ હવે સ્થિતિ બદલ્યા બાદ કંપની પોતાના વર્કફોર્સને બેલેન્સ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
મહામારીમાં થઈ હતી અંધાધુંધ ભરતી
કંપનીનું સત્તાવાર રીતે કે કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ખાસ કરી કોરોના કાળમાં, જ્યારે ઓનલાઇન શોપિંગ વધી ગયું હતું ત્યારે જરૂરિયાત કરતા વધુ લોકોને કામ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. તે દરમિયાન માંગને પૂરી કરવા માટે મોટા પાયે ભરતી થઈ હતી. હવે જ્યારે બજાર ફરી સામાન્ય થઈ રહ્યું છે અને ઘણા ક્ષેત્રોમાં માંગ પહેલા જેવી રહી નથી, તો કંપનીએ પોતાના ખર્ચનું મેનેજમેન્ટ કરવું મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે. તેથી સ્ટાફના આકારને ઘટાડી કામકાજને સંતુલિત કરવા માટે આ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે આ પહેલા 2022ના અંતમાં એમેઝોને આશરે 27000 કર્મચારીઓને બહાર કર્યાં હતા. પરંતુ 30000 કર્મચારીઓને એક સાથે કાઢવા, ત્યારના સમય બાદ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી છટણી હશે.
દર 10 માંથી એક કર્મચારીને છટણી કરવામાં આવશે.
કંપની પાસે વિશ્વભરમાં આશરે 1.55 મિલિયન કર્મચારીઓ છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વેરહાઉસ અને ડિલિવરી નેટવર્ક સ્ટાફનો સમાવેશ થાય છે. આ સંદર્ભમાં, 30000 લોકો કુલ કર્મચારીઓનો માત્ર એક નાનો ભાગ છે. જો કે, આ છટણીઓ કંપનીના કોર્પોરેટ માળખા પર નોંધપાત્ર અને ઊંડી અસર કરશે. એમેઝોનમાં આશરે 350,00 કોર્પોરેટ કર્મચારીઓ છે, જેઓ ઓફિસમાં કામ કરે છે અને મેનેજમેન્ટ, ટેકનોલોજી, આયોજન અને વ્યૂહરચના જેવા કાર્યો સંભાળે છે. આ છટણીઓનો અર્થ એ છે કે કંપની તેના કોર્પોરેટ સ્ટાફના લગભગ 10% ઘટાડી રહી છે.
આ વિભાગો પર સંકટ
રોયટર્સના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ છટણી કંપનીના ઘણા વિભાગોને પ્રભાવિત કરશે. તેમાં હ્યુમન રિસોર્સ (HR) વિભાગ, જેને એમેઝોન 'પીપલ એક્સપીરિયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી' (People Experience and Technology) કહે છે, ડિવાઇસ અને સર્વિસ (જેમ કે એલેક્સા અને અન્ય ગેઝેટ્સ બનાવનારી ટીમ) અને ઓપરેશન્સ ડિવીઝન સામેલ છે.
શું ટેકનોલોજી નોકરીઓ છીનવી રહી છે?
કંપનીના સીઈઓ, એન્ડી જેસી, પહેલાથી જ કંપનીની વધતી જતી નોકરશાહી ઘટાડવાની વાત કરી ચૂક્યા છે, જેમાં મેનેજરોની સંખ્યા ઘટાડવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમનો ઉદ્દેશ્ય કંપનીને વધુ ચપળ બનાવવાનો છે. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, આ વર્ષના જૂનમાં, તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) ના વધતા ઉપયોગથી ભવિષ્યમાં વધુ નોકરીઓ ગુમાવી શકાય છે.
ઈમાર્કેટરના વિશ્લેષક સ્કાઈ કેનેવ્સ આ છટણીને સીધી રીતે એઆઈ સાથે જોડીને જુએ છે. તેનું માનવું છે કે એમેઝોનનું આ પગલું દેખાડે છે કે કંપની હવે પોતાની કોર્પોરેટ ટીમોમાં AI ની મદદથી ઉત્પાદકતા (પ્રોડક્ટિવિટી) વધારવામાં મોટી પ્રગતિ જોઈ રહી છે.
