/એજ્યુકેશન લોન માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈએ? જુઓ જરૂરી દસ્તાવેજોનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ, અરજી અટકશે નહીં!

How to get Education Loan and Required Documents : આજના સમયમાં ઉચ્ચ અભ્યાસનો ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. સામાન્ય લોકો માટે આ ખર્ચ ઉઠાવવો મુશ્કેલ થઈ રહ્યો છે. તેવામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પરિવાર પર આર્થિક દબાણ નાખવા ઈચ્છતા નથી અને એજ્યુકેશન લોન લેવાનો નિર્ણય કરે છે. મહત્વનું છે કે આજકાલ એજ્યુકેશન લોન લાખો વિદ્યાર્થીઓનું સપનું પૂરું કરવાનું મોટું માધ્યમ બની રહી છે. પરંતુ લોન લેતા પહેલા તમારે ક્યા દસ્તાવેજની જરૂર પડશે, આવો તમને જણાવીએ.
એજ્યુકેશન લોન માટે ક્યા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે
સૌથી પહેલા બેંક તે વાતની ખાતરી કરે છે કે વિદ્યાર્થી કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા અને કોર્સમાં પ્રવેશ લઈ ચૂક્યો છે. તે માટે વિદ્યાર્થીએ કોલેજ કે યુનિવર્સિટીનો Admission Letter, Offer Letter કે Fee Structure જમા કરવાનું હોય છે. સાથે 10, 12 અને જરૂરી હોય તો સ્નાતકની માર્કશીટ પણ માગવામાં આવે છે.
આ સિવાય વિદ્યાર્થીની ઓળખ અને સરનામાનું વેરિફિકેશન પણ જરૂરી હોય છે. તે માટે ખાસ કરી આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ચૂંટણી કાર્ડ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઓળખ પ્રમાણપત્રના રૂપમાં સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. તો ડોમિસાઇલ માટે આધાર કાર્ડ, વીજળી બીલ, પાણીનું બિલ કે બેંક સ્ટેટમેન્ટ માગી શકાય છે.
વાલીનું નાણાકીય સ્ટેટસ પણ થાય છે ચેક
મહત્વનું છે કે મોટા ભાગની એજ્યુકેશન લોનમાં માતા-પિતા કે વાલીને સહ-અરજીકર્તા (Co-Applicant) બનાવવામાં આવે છે. તેથી બેંક તેનું નાણાકીય સ્ટેટચ ચેક કરે છે. તે માટે પગાર સ્લિપ, આવકવેરા રિટર્ન, બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને આવક પ્રમાણ પત્ર જેવા જરૂરી દસ્તાવેજ જમા કરવા પડી શકે છે. આ પ્રોસેસ બેંક એટલા માટે કરે છે જેથી જાણી શકાય કે તે લોન ચુકવી શકશે કે નહીં.
વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન લેવામાં આ દસ્તાવેજ જરૂરી
જો વિદ્યાર્થી વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન લઈ રહ્યો છે તો તેની પાસે પાસપોર્ટ, વિઝાના દસ્તાવેજ અને યુનિવર્સિટી દ્વારા જારી ફી સ્ટ્રક્ચર માગવામાં આવી શકે છે. તો વધુ રકમની લોનના મામલામાં બેંક કોલેટરલ એટલે કે સંપત્તિના દસ્તાવેજો પણ માગી શકે છે.