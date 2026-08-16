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એજ્યુકેશન લોન માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈએ? જુઓ જરૂરી દસ્તાવેજોનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ, અરજી અટકશે નહીં!

લોન લેવા માટે અરજી કરનાર ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ અધૂરા દસ્તાવેજોને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેથી એજ્યુકેશન લોન માટે અરજી કરતા પહેલા જાણવું જરૂરી છે કે બેંક ક્યા દસ્તાવેજ માગે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 16, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:35 PM IST
એજ્યુકેશન લોન માટે કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોઈએ? જુઓ જરૂરી દસ્તાવેજોનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ, અરજી અટકશે નહીં!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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