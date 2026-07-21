/બેંકમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની 395 જગ્યાઓ પર ભરતી, મળશે રૂ. 47 લાખ સુધીનું પેકેજ!

Union Bank Recruitment 2026: બેન્કિંગ સેક્ટરમાં અધિકારી બનવાની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ભરતીની જાહેરાત કરી છે. યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આ ભરતી યોજના 2026-2027 હેઠળ સ્પેશિયલ ઓફિસર, જનરલ બેન્કિંગ ઓફિસર અને ડોમેન એક્સપર્ટ ઓફિસરની કુલ 395 જગ્યા ભરવા માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 21 જુલાઈ 2026થી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવાર 10 ઓગસ્ટ સુધી અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી નિયમિત આધાર પર કરવામાં આવશે અને પસંદ થયેલા ઉમેદવારોનું પોસ્ટિંગ બેંકની જરૂરિયાત અનુસાર દેશભરમાં કરવામાં આવશે.
ક્યા પદ પર થશે ભરતી
આ ભરતી અભિયાન હેઠળ મેનેજર, સીનિયર મેનેજર, ચીફ મેનેજર, સહાયક જનરલ મેનેજર અને ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર સ્તરની જગ્યા ભરવામાં આવશે. સૌથી વધુ 163 જગ્યા મેનેજર માટે, 153 પદ સીનિયર મેનેજર માટે, 52 પદ પર ચીફ મેનેજર માટે, 20 પદ સહાયક જનરલ મેનેજર માટે અને 7 પદ ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે.
ભરતી માટે અરજી, ફી અને ઉંમર મર્યાદા
એસસી, એસટી અને PWBD વર્ગના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 177 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે, જ્યારે બાકી બધા વર્ગના ઉમેદવારોએ 1180 રૂપિયા ફી આપવી પડશે. ઉંમર મર્યાદા પદ અનુસાર અલગ-અલગ નક્કી કરવામાં આવી છે. મોટાભાગની પોસ્ટ્સ માટે લઘુત્તમ ઉંમર 22 વર્ષ છે, જ્યારે મહત્તમ ઉંમર 30 થી 50 વર્ષ સુધીની છે. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને નિયમાનુસાર છૂટછાટ મળશે.
શું હશે પસંદગીની પ્રક્રિયા
એમએમજીએસ-2 અને એમએમજીએસ-3 સ્તરની જગ્યા માટે ઉમેદવારોની પસંદગી જરૂર પડવા પર ઓનલાઈન પરીક્ષા, ત્યારબાદ ગ્રુપ ડિસ્કશન, પર્સનલ ઈન્ટરવ્યુ, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ટેસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. તો એસએમજીએસ-4થી ટીઈજીએસ-6 સુધીના વરિષ્ઠ પદ પર ગ્રુપ ડિસ્ક્શન, બીજા મુલ્યાંકન અને ઈન્ટરવ્યુ આયોજીત કરવામાં આવી શકે છે. સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની જગ્યા માટે ઓનલાઈન પરીક્ષામાં મુખ્ય રૂપથી સંબંધિત ક્ષેત્રના સવાલ પૂછવામાં આવશે. જ્યારે જનરલ બેન્કિંગ ઓફિસની જગ્યા માટે રિઝનીંગ, quantitative apptitud, અંગ્રેજી ભાષા અને પ્રોફેશનલ જ્ઞાનના પ્રશ્ન સામેલ હશે. જ્યારે ખોટા જવાબ આપવા પર નેટેગિવ માર્કિંગ પણ લાગૂ થશે.
47 લાખ રૂપિયા સુધીનું મળશે પેકેજ
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને પદ અનુસાર આકર્ષક વેતન મળશે. મેનેજર સ્તર પર શરૂઆતી પગાર 64820 રૂપિયાથી શરૂ થશે, જ્યારે ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર પદ માટે પગાર 156500 સુધી જશે. બેંક અનુસાર અલગ-અલગ પર પર અંદાજિત વાર્ષિક સીટીસી આશરે 21 લાખ રૂપિયાથી લઈને 47 લાખ સુધી હોઈ શકે છે. આ સિવાય મોંઘવારી ભથ્થું, મકાન ભાડું, મેડિકલ સુવિધા સભ્ય અન્ય બીજા લાભ મળશે.
પ્રોબેશન અને સર્વિસ બોન્ડ
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોએ 2 વર્ષનો પ્રોબેશન પીરિયડ પૂરો કરવો પડશે. સાથે નિમણૂંક બાદ 3 વર્ષનો સર્વિસ બોન્ડ લાગૂ રહેશે. જો કોઈ ઉમેદવાર નક્કી બોન્ડ પહેલા નોકરી છોડે છે તો તેણે બોન્ડ અનુસાર રકમ ભરવી પડશે.