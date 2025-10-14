Bank Jobs 2025: 7મું પાસ હોય કે ગ્રેજ્યુએટ...બધા કરી શકશે બેંકની આ નોકરી માટે અરજી, વિગતો ખાસ જાણો
Central Bank of India Recruitment 2025 : સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ અનેક પદો પર ભરતી કાઢી છે. જે ઉમેદવારો બેંકમાં નોકરી કરવા માંગતા હોય તેઓ અરજી કરી શકે છે.
સાતમા પાસથી લઈને 10મું, 12મું, ગ્રેજ્યુએશન....તમે અભ્યાસ કર્યો હોય તો તમે બેંકમાં નોકરી મેળવી શકો છો. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ફેકલ્ટી, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ, એટેન્ડર અને વોચમેનના પદો પર અરજી મંગાવી છે. આ ભરતી માટે ઈચ્છુક ઉમેદવારો બેંકની અધિકૃત વેબસાઈટ centralbank.bank.in પર જઈ અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 18 ઓક્ટોબર 2025 છે. આવામાં જરાય વાર લગાડ્યા વગર અરજીની પ્રક્રિયા પૂરી કરી શકો છો.
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ભરતીની વિગતો...
ખાલી જગ્યાનું નામ વેકેન્સી
ફેકલ્ટી 02
ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ 02
અટેન્ડર 01
વોચમેન કમ ગાર્ડનર 01
યોગ્યતા
આ ભરતી અભિયાન સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સામાજિક ઉત્થાન અવામ પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન (CBI-SUAPS) માટે છે. તેમાં તમામ પદ ભરવામાં આવશે. વોચમેન કમ ગાર્ડનર પોસ્ટ માટે અરજી ક રનારા ઉમેદવારો માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી સાતમું ધોરણ પાસ હોય તે જરૂરી છે. જ્યારે અટેન્ડર માટે 10મું ધોરણ પાસ હોય તો અરજી કરી શકે છે.
ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે ગ્રેજ્યુએટ, બીએસડબલ્યુ/બીએ/બીકોમ અને ફેકલ્ટી માટે કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએટ/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, MSW/MA/ સોશિયોલોજી/ બીએસસી/ બીએ બીએડની સાથે કરનારા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. સંબંધિત ક્ષેત્રમાં અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવશે. તમે આ યોગ્યતા ભરતી માટેના અધિકૃત નોટિફિકેશન દ્વારા પણ ચેન્જ કરી શકો છો.
Bank Jobs 2025: વય મર્યાદા
વય મર્યાદા- વેકેન્સી ફોર્મ અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 22 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 40 વર્ષ હોવી જોઈએ.
કોન્ટ્રાક્ટનો સમયગાળો- એક વર્ષ- જો કે તેને બેંક દ્વારા શરતો અને નિયમો મુજબ આગળ વધારવામાં આવી શકે છે.
પગાર- ફેકલ્ટી 30000, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટને 20000, અટેન્ડેન્ટને 14000 અને વોચમેન કમ ગાર્ડનરને 12000 રૂપિયા માસિક પગાર આપવામાં આવશે.
- પસંદગી પ્રક્રિયા- અરજીના આધારે શોર્ટલિસ્ટ ઉમેદવારોને પર્સનલ ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે. તેના આધારે પસંદગી થશે.
- ભરતીનું નોટિફિકેશન- Central Bank of India Recruitment 2025 Notification PDF
- અરજી કરવા માટે ફોર્મેટ- ઓફલાઈન
- અરજી ફી- વિનામૂલ્યે
કેવી રીતે કરવી અરજી
- બેંકની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોને નોટિફિકેશનથી ANNEXURE-Iથી અરજી પત્રનું ફોર્મેટ ડાઉનલોડ કરીને તેની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની રહેશે.
- હવે તેમાં તમારું નામ, એડ્રસ, કેટેગરી, જન્મતિથિ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેઈલ આઈડી, જેન્ડર, ધર્મ, પરમેનન્ટ એડ્રસ, પિતા/પતિનું નામ જેવી તમામ જાણકારી ભરી દો.
- ત્યારબાદ શૈક્ષણિક લાયકાત, જો અગાઉ કામનો અનુભવ હોય તો તેની માહિતી આપો. ડેક્લેરેશન પર હસ્તાક્ષર કરીને ફોટો, હસ્તાક્ષર કરીને તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ સાથે બેંકને મોકલી દો.
- એડ્રસ- ક્ષેત્રીય કાર્યાલય, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ધનજલ કોમ્પ્લેક્સ ગવર્નમેન્ટ પોલિટેક્નિક કોલેજ પાસે, અંબિકાપુર, સરગુજા, છત્તીસગઢ-497001.
આ બેંક ભરતી સંલગ્ન અન્ય કોઈ પણ જાણકારી માટે અભ્યર્થી બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની અધિકૃત વેબસાઈટ વિઝિટ કરી શકે છે.
