/પરીક્ષા વગર સરકારી બેંકમાં ભરતી, 13 મે પહેલા કરો અરજી, જાણો કેટલો મળશે પગાર

Bank of Baroda Recruitment 2026 : જો તમે લેખિત પરીક્ષા વગર સરકારી બેંકમાં નોકરી મેળવવા માંગો છો તો તમારા માટે એક શાનદાર તક આવી છે. બેંક ઓફ બરોડામાં લેખિત પરીક્ષા આપ્યા વિના તમે નોકરી મેળવી શકો છો. ત્યારે આ માટેની લાયકાત શું છે અને કેટલો પગાર મળશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Bank of Baroda Recruitment 2026 : જે ઉમેદવારો રમતગમતમાં રસ ધરાવે છે અને સરકારી નોકરી મેળવવાની તક શોધી રહ્યા છે, તેમની પાસે હવે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકમાં નોકરી મેળવવાની તક છે. બેંક ઓફ બરોડાએ ખાસ કરીને રમતગમતમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે ભરતી ઝુંબેશની જાહેરાત કરી છે. આ ખાસ ભરતી પહેલ હેઠળ ખેલાડીઓ બેંક ઓફ બરોડામાં રોજગાર મેળવી શકે છે.
બેંક દ્વારા જારી કરાયેલ ભરતી સૂચના મુજબ કબડ્ડી, ક્રિકેટ અને ટેબલ ટેનિસ સહિત ચાર વિશિષ્ટ રમતોમાં નિષ્ણાત ખેલાડીઓ માટે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 12 મે, 2026 સુધીમાં બેંક ઓફ બરોડામાં અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી ઝુંબેશ માટે અરજી ફોર્મ બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા દ્વારા સીધી ભરતી
અરજી ફોર્મ બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટ bankofbaroda.bank.in પર ઉપલબ્ધ છે. લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા કરી શકે છે. 13 મે, 2026 પહેલા અરજી સબમિટ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 12 મે રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી પ્રક્રિયા 12 એપ્રિલ, 2026થી શરૂ થઈ છે.
દરેક રમત માટે કેટલી ખાલી જગ્યાઓ ?
ક્રિકેટ: 9
કબડ્ડી: 11
ટેબલ ટેનિસ: 2
ફૂટબોલ: 8
લાયકાત શું છે ?
માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવા માટે પાત્ર છે.
અરજી કરનાર ખેલાડીએ રાજ્ય, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ, રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત સ્પર્ધામાં મેડલ જીત્યો હોવો જોઈએ.
ઓછામાં ઓછા 20 વર્ષ અને મહત્તમ 28 વર્ષની વયના ઉમેદવારો અરજી કરવા માટે પાત્ર છે.
અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને લાગુ નિયમો મુજબ ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
સૌપ્રથમ, બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટ bankofbaroda.bank.in ની મુલાકાત લો
હોમપેજ પર દેખાતા 'કરિયર' વિભાગ પર ક્લિક કરો
આગળ 'Current Opportunities' પર ક્લિક કરો
અહીં, 'રમતગમતના ખેલાડીઓ' માટેની ખાલી જગ્યા નવી ભરતી સૂચિઓ હેઠળ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો
ત્યાર બાદ 'ઓનલાઇન અરજી કરો' પર ક્લિક કરો અને લોગ ઇન કરો
જો તમે પહેલીવાર અરજી કરી રહ્યા છો, તો કૃપા કરીને પહેલા રજીસ્ટ્રેશન કરો
એકવાર લોગ ઇન થયા પછી અરજી ફોર્મ સ્ક્રીન પર દેખાશે
બધી વિનંતી કરેલી વિગતો ભર્યા પછી, અરજી ફી સબમિટ કરો
ફોર્મ ભર્યા પછી જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને અરજી સબમિટ કરો
છેલ્લે, અરજીની પ્રિન્ટઆઉટ લો અને તમારા રેકોર્ડ માટે એક નકલ ડાઉનલોડ કરી લો.
પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર ?
પસંદગી શોર્ટલિસ્ટિંગ, સ્ક્રીનીંગ અથવા ફીલ્ડ ટ્રાયલ પર આધારિત હશે. પસંદગી પ્રક્રિયા લેખિત પરીક્ષા વિના હાથ ધરવામાં આવશે. જોકે, જો જરૂરી લાગે તો પસંદગી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ ફેરફાર કરવાનો અધિકાર બેંક પાસે છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને માસિક ₹24,050થી ₹64,480 સુધીનો પગાર મળશે. આ ભરતી અંગે વધુ વિગતો અથવા અપડેટ્સ માટે કૃપા કરીને બેંક ઓફ બરોડાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.