Bank Vacancy 2025: આ બેંકમાં ઓફિસરની ભરતી, 1 લાખથી વધુ મળશે પગાર, ફટાફટ ચેક કરો વિગત
Bank of India Vacancy 2025: બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ક્રેડિટ ઓફિસરની વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ માટે ઉમેદવાર 20 ડિસેમ્બરથી ઓનલાઈન અરજી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા દ્વારા થશે.
Bank of India Recruitment 2025: બેંકમાં નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ જનરલ બેન્કિંગ ઓફિસર (GBO) સ્ટ્રીમમાં ક્રેડિટ ઓફિસરની ભરતીનું નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ માટે અરજી પ્રક્રિયા 20 ડિસેમ્બર 2025થી સરૂ થશે અને 5 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ચાલશે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ bankofindia.co.in પર અરજી કરી શકે છે.
બેંકે કુલ 514 પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ જગ્યામાં ક્રેડિટ ઓફિસર -GBO (SMGS-IV) ની 36 પોસ્ટ, ક્રેડિટ અધિકારી-જીબીઓ (MMGS-III) 60 અને ક્રેડિટ અધિકારીની કુલ 418 જગ્યા છે. આવો આ ભરતી માટે શૈક્ષણિક યોગ્યતા સહિત અન્ય માહિતી જાણીએ.
Bank of India Vacancy 2025 Eligibility: શું છે શૈક્ષણિક યોગ્યતા?
ક્રેડિટ ઓફિસર MMGS-II અને III (GBO) માટે અરજી કરનાર ઉમેદવાર પાસે કોઈપણ વિષયમાં 60 ટકા માર્ક્સ સાથે સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. તો એસસી, એસટી, ઓબીસી અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે આ યોગ્યતા 55 ટકા નક્કી કરવામાં આવી છે. તો ઉમેદવાર પાસે CA/CFA/CMA-ICWA કે MBA/PGDBM/બેન્કિંગ/ફાઈનાન્સ/કોઈપણ ક્રેડિટ સંબંધિત ફીલ્ડમાં 2 વર્ષનું PG પણ હોવું જોઈએ. ક્રેડિટ ઓફિસર SMGS-IV (GBO) માટે સ્નાતકની ડિગ્રી સાથે MBA/PGDBM/ કોઈ ફીલ્ડમાં 2 વર્ષની ફુલ-ટાઇમ માસ્ટર ડિગ્રી કે કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી CA/CFA/CMA-ICWA હોવું જોઈએ.
Bank of India Jobs 2025: અરજી કરવાની ઉંમર?
ક્રેડિટ ઓફિસર MMGS-II: 25 થી 35 વર્ષ
ક્રેડિટ ઓફિસર MMGS-III: 28 થી 38 વર્ષ
ક્રેડિટ ઓફિસર SMGS-IV: 30 થી 40 વર્ષ
Bank of India Bharti 2025: કેટલી છે અરજી ફી?
આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનાર જનરલ ઉમેદવારે 850 રૂપિયા ફી ભરવી પડશે. તો એસસી, એસટી અને દિવ્યાંગ શ્રેણી માટે અરજી ફી 175 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.
Bank of India Recruitment 2025 How to Apply: કઈ રીતે અરજી કરશો
બેંકની સત્તાવાર વેબસાઇટ bankofindia.co.in ઓપન કરો.
હોમ પેજ પર આપેલા Recruitment સેક્શનમાં ક્લિક કરો.
અહીં ક્રેડિટ ઓફિસર નોકરી નોટિફિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
હવે નિયમાનુસાર અરજી કરો.
BOI Vacancy 2025: શું છે પસંદગીની પ્રક્રિયા અને કેટલો મળશે પગાર?
અરજી કરનાર ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે. SMGS-IV પોસ્ટ પર પસંદ થયેલ ઉમેદવારને 1,20,940 રૂપિયાનો પગાર મળશે. આ ભરતી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે તમે સત્તાવાર નોટિફિકેશન ચેક કરી શકો છો.
