50 વર્ષની ઉંમરે સરકારી નોકરી મેળવવાની તક ! રૂપિયા 2.4 લાખ છે પગાર
BEML Recruitment 2025 : ભારત અર્થ મૂવર્સ લિમિટેડ (BEML)એ એક ખાસ ભરતી ઝુંબેશ દ્વારા SC, ST અને OBC ઉમેદવારો માટે ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડી છે, જેના માટે ઉમેદવારો 07 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી bemlindia.in પર અરજી કરી શકે છે.
BEML Recruitment 2025 : સારી સરકારી નોકરી ઇચ્છતા લોકો માટે એક મોટી તક આવી છે. ભારત અર્થ મૂવર્સ લિમિટેડ (BEML)એ એક ખાસ ભરતી ઝુંબેશ દ્વારા SC, ST અને OBC કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જનરલ મેનેજર સહિત 50 વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે.
ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 19 ડિસેમ્બર, 2025થી શરૂ થઈ ગઈ છે, અને અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 7 જાન્યુઆરી, 2025 છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અંતિમ તારીખે સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધીમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ, bemlindia.in પરથી ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે.
આ 50 જગ્યાઓ માટે ભરતી
- ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર - 13 પોસ્ટ
- આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર - 15 પોસ્ટ
- સિનિયર મેનેજર - 05 પોસ્ટ
- મેનેજર - 05 પોસ્ટ
- ઓફિસર/એન્જિનિયર - 03 જગ્યાઓ
- આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર - 01 જગ્યાઓ
- ડિપ્લોમા ટ્રેઇની - 06 જગ્યાઓ
- ઓફિસર આસિસ્ટન્ટ - 02 પોસ્ટ
શૈક્ષણિક લાયકાત
અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે માન્ય સંસ્થા અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન /એન્જિનિયરિંગ/CA/ICWA/CMA/MBA/ PG ડિગ્રી/ડિપ્લોમા/HR/IR/પર્સનલ મેનેજમેન્ટ/MSW/MA સોશિયલ વર્ક (HR/IR) માસ્ટર ડિગ્રી હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં કરેલી હોવી જોઈએ. ઉમેદવારોએ અન્ય પાત્રતા માપદંડો પણ પૂર્ણ કરવા પડશે.
મહત્તમ વય મર્યાદા અને પગાર
અરજી કરનારા ઉમેદવારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદા 07.01.2026ના રોજ ગણતરી મુજબ, તેમની કેટેગરીના આધારે 32 થી 50 વર્ષની વચ્ચે છે. પગારની વાત કરીએ તો પોસ્ટ મુજબ, માસિક 2,40,000 સુધીનો માસિક પગાર આપવામાં આવશે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
- ઉમેદવારોએ સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ bemlindia.inની મુલાકાત લેવી
- હોમપેજ પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો
- તે પછી નોંધણી કરો અને લોગિન કરો
- પછી ફોર્મમાં બધી જરૂરી માહિતી દાખલ કરો
- બધા જરૂરી દસ્તાવેજો યોગ્ય કદમાં અપલોડ કરો
- અરજી ફી ચૂકવો (જો લાગુ હોય તો)
- પછી ફોર્મ સબમિટ કરો
- છેલ્લે સંદર્ભ માટે ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
