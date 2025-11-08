BEML Recruitment 2025: ભારત સરકારની આ કંપનીમાં 100 જગ્યાઓ પર ભરતી, 43 હજાર મળશે પગાર
BEML Recruitment 2025: ભારત સરકારની કંપનીએ 100 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે અરજી કરી શકે છે. ચાલો અરજી પ્રક્રિયા, પાત્રતા માપદંડો અને અન્ય વિગતોનું અન્વેષણ કરીએ.
Trending Photos
BEML Recruitment 2025: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. ભારતની જાણીતી સરકારી કંપનીમાં ભરતી થઈ રહી છે. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અરજી કરવાની સાથે વોક ઇન ઈન્ટરવ્યુની તક આપવામાં આવી રહી છે. ભારત અર્થ મૂવર્સ લિમિટેડ (BEML) માં જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવની જગ્યા પર ભરતી થઈ રહી છે. જે માટે અરજી પ્રક્રિયા 5 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ ભરતી માટે થયેલી જાહેરાત અનુસાર 100 પદો પર જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવની ભરતી કરવામાં આવશે. ઈચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે, આવો તે વિશે જાણીએ.
તમે ક્યારે અરજી કરી શકો છો?
BEML લિમિટેડ જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ - મિકેનિકલ/ઔદ્યોગિક/પ્રોડક્શન એન્જિનિયર, ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયર અને જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ - ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરી રહ્યું છે. ઓનલાઈન અરજીઓ 12 નવેમ્બર, 2025 સુધી ખુલ્લી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 15 અને 16 નવેમ્બરના રોજ કંપનીના સરનામે, 'BEML કલા મંદિર, BEML ટાઉનશીપ, બેંગ્લોર-560075' પર વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
કઈ યોગ્યતાની જરૂર?
બીઈ કે બીટેકની ડિગ્રી કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત વિશ્વવિદ્યાલય માન્ છે. ઓછામાં ઓછા 60 ટકા સાથે એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.
સંબંધિત ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.
કઈ રીતે કરશો અરજી?
સૌથી પહેલા બીઈએમએલની સત્તાવાર વેબસાઇટ bemlindia.in પર જાવો.
હોમપેજ પર અરજી ઓનલાઈનનો ઓપ્શન દેખાશે તેના પર ક્લિક કરશો.
ત્યારબાદ રજીસ્ટ્રેશન માટે નામ સહિત અન્ય જાણકારી દાખલ કરો.
રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડથી લોગિન કરો અને અરજીપત્ર દેખાશે.
ફોર્મમાં બધી વિગત ભરો અને માંગવામાં આવેલા દસ્તાવેજ સબ્મિટ કરો. અરજી ચાર્જની ચુકવણી કર્યા બાદ ફોર્મ સબ્મિટ કરો અને કન્ફર્મેશન પેજ ડાઉનલોડ કરી લો.
પગાર કેટલો હશે?
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને પ્રથમ વર્ષે ₹35,000 પગાર મળશે. આ પગાર બીજા વર્ષે ₹37,500, ત્રીજા વર્ષે ₹40,000 અને ચોથા વર્ષે ₹43,000 થશે. વધુ માહિતી માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે