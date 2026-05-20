Railway Jobs: 10 પાસ પર રેલવેમાં મોટી ભરતી, નથી કોઈ પરીક્ષા કે ઈન્ટરવ્યું, જાણો

Railways Recruitment 2026: જો તમે પણ 10 પાસ કર્યું છે, અને આઈટીઆઈનો કોર્સ કરી ચુક્યા છો, તો ભારતીય રેલવે તમારા માટે જોરદાર મોકો લઈને આવી છે, સાઉથ ઇસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવેએ 1191 જગ્યાઓ પર અપ્રેંટિંસની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી.

Written ByKrushnapalsinh ChudasamaUpdated byKrushnapalsinh Chudasama
Published: May 20, 2026, 01:56 PM IST|Updated: May 20, 2026, 02:07 PM IST
About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

