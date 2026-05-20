/Railway Jobs: 10 પાસ પર રેલવેમાં મોટી ભરતી, નથી કોઈ પરીક્ષા કે ઈન્ટરવ્યું, જાણો

Railways Recruitment 2026: જો તમે પણ 10 પાસ કર્યું છે, અને આઈટીઆઈનો કોર્સ કરી ચુક્યા છો, તો ભારતીય રેલવે તમારા માટે જોરદાર મોકો લઈને આવી છે, સાઉથ ઇસ્ટ સેન્ટ્રલ રેલવેએ 1191 જગ્યાઓ પર અપ્રેંટિંસની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. જાણો કેવી રીતે અરજી કરવી.
Railway New Jobs: SECR રેલ્વે ભરતી સેલ (RRC), બિલાસપુર દ્વારા વિવિધ ટ્રેડમાં 1,191 ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ પદો માટે ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રેલ્વેમાં શીખવા અને તેમની કારકિર્દી આગળ વધારવા માંગતા યુવાનો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે.
આ ભરતીની સૌથી સારી વાત એ છે કે ઉમેદવારોને કોઈપણ લેખિત પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યુમાં બેસવાની જરૂર રહેશે નહીં. પસંદગી ફક્ત મેરિટ લિસ્ટ પર આધારિત હશે. આ એપ્રેન્ટિસશીપ પ્રોગ્રામ ઉમેદવારોને રેલ્વે વાતાવરણમાં વ્યવહારુ જ્ઞાન અને તાલીમ પ્રદાન કરશે. અરજી પ્રક્રિયા 12 મે, 2026થી શરૂ થઈ છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 11 જૂન, 2026 છે.
ઉમેદવારોની પસંદગી નીચે મુજબ કરવામાં આવશે
આ મેરિટ લિસ્ટ તમારા 10મા ધોરણના સરેરાશ ગુણ (ઓછામાં ઓછા 50% સાથે) અને ITI ગુણને જોડીને તૈયાર કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવારોના નામ આ મેરિટ લિસ્ટમાં આવે છે, તેમને દસ્તાવેજ ચકાસણી અને તબીબી પરીક્ષણ માટે બોલાવવામાં આવશે. આ ભરતી પ્રક્રિયા વિવિધ ટેકનિકલ ટ્રેડ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી કરશે.
કયા ટ્રેડમાં ભરતી કરવામાં આવશે?
કુલ 1191 એપ્રેન્ટિસશીપ ખાલી જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. આમાં મુખ્યત્વે ફિટર, વેલ્ડર, ટર્નર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (COPA), સ્ટેનોગ્રાફર (હિન્દી/અંગ્રેજી), ડીઝલ મિકેનિક અને સુથાર જેવા ટ્રેડનો સમાવેશ થાય છે.
કોણ અરજી કરી શકે છે?
અન્ય ઘણા ટ્રેડ માટે પણ ખાલી જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારો તેમની ITI ડિગ્રીના આધારે સંબંધિત ટ્રેડ માટે અરજી કરી શકે છે. ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે 10મા ધોરણની પરીક્ષા પાસ કરી હોવી જોઈએ. ઉમેદવારો પાસે NCVT અથવા SCVT-મંજૂર સંસ્થામાંથી સંબંધિત ટ્રેડમાં ITI પ્રમાણપત્ર હોવું આવશ્યક છે.
ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?
સૌપ્રથમ, apprenticeshipindia.gov.inની વેબસાઈટ ઓપન કરી રજીસ્ટ્રેશન કરાવો. પછી, RRCની સત્તાવાર વેબસાઇટ, secr.indianrailways.gov.in ખોલી લો. SECR RRC બિલાસપુર એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2026 લિંક પર ક્લિક કરો. બધી જરૂરી વિગતો દાખલ કરો અને નોંધણી કરાવો. હવે તમે અરજી ફોર્મ ભરી શકો છો. જો લાગુ હોય, તો અરજી ફી ઓનલાઈન ચૂકવો. અંતિમ અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો અને પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.