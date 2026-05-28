/માત્ર 3 દિવસ જ બાકી... ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં કાયમી નોકરી મેળવવા ફટાફટ કરો અરજી

BMC Bharti 2026 : સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે મોટી તક સામે આવી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (BMC) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ માટે કુલ 119 જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ભરતી માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે 2026 છે અને હવે ઉમેદવારો પાસે અરજી કરવા માટે માત્ર 3 દિવસનો જ સમય બાકી રહ્યો છે.
આ ભરતી અંતર્ગત સીટી એન્જીનીયરથી લઈને જુનિયર ઓપરેટર સુધીની વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવી રહી છે. સરકારી નોકરી મેળવવા ઈચ્છતા યુવાઓ માટે આ સોનેરી તક માનવામાં આવી રહી છે.
કુલ 119 જગ્યાઓ માટે ભરતી
ભરતીમાં સીટી એન્જીનીયર માટે 1 જગ્યા, પીડીયાટ્રીશિયન માટે 3, ગાયનેકોલોજીસ્ટ માટે 1, આસિસ્ટન્ટ પ્રોગ્રામર એન્ડ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ માટે 1 તેમજ સબ ફાયર ઓફિસર માટે 1 જગ્યા જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત સીનીયર ફાયરમેનની 2, ફાયરમેનની 55 અને ફાયરમેન કમ ડ્રાઇવરની 34 જગ્યાઓ પર ભરતી થશે. આ સિવાય ફાયર ટેક્નીશિયન, લીગલ આસિસ્ટન્ટ, સિનિયર ક્લાર્ક, જુનિયર ક્લાર્ક અને જુનિયર ઓપરેટરની જગ્યાઓ પણ સામેલ છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત
શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અલગ લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર નોટિફિકેશન ધ્યાનથી વાંચવું જરૂરી છે. વય મર્યાદા અને પગાર ધોરણ પણ સંસ્થાના નિયમો મુજબ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.
કેવી રીતે કરવી અરજી
અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ ઓજસની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in પર જઈને Current Advertisement વિભાગમાં BMC ભરતી પસંદ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ સંબંધિત પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ પ્રિન્ટ કાઢી રાખવી, જે ભવિષ્યમાં તમને કામ આવશે.
સરકારી નોકરીની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે આ મોટી તક સાબિત થઈ શકે છે. તેથી છેલ્લી ઘડીએ ટેકનિકલ સમસ્યા ટાળવા માટે ઉમેદવારોએ વહેલી તકે અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી હિતાવહ છે.