ભારતીય સેનામાં આવી ભરતી, 10 પાસ પણ કરી શકશે અરજી, 60 હજારથી વધુ છે પગાર
BSF GD Constable Recruitment : બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માટે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ધરાવતા લોકો માટે એક બેસ્ટ તક છે. 10 પાસ પણ અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
BSF GD Constable Recruitment : શું તમે સ્પોર્ટ્સ સાથે સંકળાયેલા છો અને સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો ? આ તકનો લાભ લેવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF)એ 549 GD કોન્સ્ટેબલ પદો માટે નવી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?
બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સમાં GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટેની અરજી પ્રક્રિયા 27 ડિસેમ્બર, 2025થી શરૂ થઈ છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 15 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી અરજી કરી શકે છે.
BSF GD કોન્સ્ટેબલ માટે લાયકાત
- માન્ય બોર્ડમાંથી 10મું ધોરણ પાસ અથવા સમકક્ષ લાયકાત જરૂરી છે
- સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધો હોય અને મેડલ જીત્યો હોવો જોઈએ
- આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ સ્પર્ધા, ચેમ્પિયનશિપ અથવા ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમના સભ્ય તરીકે ભાગ લીધો હોય અથવા મેડલ જીત્યો હોય.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
- રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો BSFની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા અરજી કરી શકે છે
- સૌપ્રથમ, સત્તાવાર વેબસાઇટ rectt.bsf.gov.in ની મુલાકાત લો
- હોમપેજ પર 'ભરતી' વિભાગ દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો
- GD કોન્સ્ટેબલ ભરતી સૂચના દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો
- રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ પૂર્ણ કરવા માટે તમને સૂચના પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં લિંક ખુલશે
- સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસને અનુસરો અને પછી લોગિન કરો
- ત્યારબાદ અરજી ફોર્મ સ્ક્રીન પર દેખાશે, તેમાં વિગતો ભરો
- બધી જરૂરી માહિતી ભરો અને ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો
- તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત, રમતગમત લાયકાત અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો
- છેલ્લે ફોર્મ પ્રીવ્યુ કરો અને તમારી કેટેગરી અનુસાર અરજી ફી ભરો
- છેલ્લે ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લેવાનું ભૂલશો નહીં.
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 21,700થી 69,100 સુધીનો લેવલ 3 પગાર, ઉપરાંત વધારાના ભથ્થાં મળશે. અરજી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે BSFની સત્તાવાર વેબસાઇટ rectt.bsf.gov.in ની મુલાકાત લો. તમે અહીં નવીનતમ ભરતી વિગતો પણ મેળવી શકો છો.
