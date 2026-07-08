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બુલેટ ટ્રેનમાં નોકરી કરવાની સુવર્ણ તક! દર મહિને મળશે 1 લાખથી વધુનો પગાર, આ રીતે કરો અરજી

Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: શું તમે પણ નોકરી શોધી રહ્યા છો? તો બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને ગતિ આપનારી NHSRCLએ 224 પદો પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ પદો માટે યોગ્ય અને ઈચ્છુક ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. ચાલો 224 પદો પર આવેલી વેકેન્સી વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:34 PM IST
બુલેટ ટ્રેનમાં નોકરી કરવાની સુવર્ણ તક! દર મહિને મળશે 1 લાખથી વધુનો પગાર, આ રીતે કરો અરજી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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