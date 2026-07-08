/બુલેટ ટ્રેનમાં નોકરી કરવાની સુવર્ણ તક! દર મહિને મળશે 1 લાખથી વધુનો પગાર, આ રીતે કરો અરજી

Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: દેશના પહેલા મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને ગતિ આપવા માટે નેશનલ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL)એ યોગ્ય પ્રોફેશનલ્સ પાસેથી અરજીઓ મંગાવી છે. જેમાં જુનિયર એન્જિનિયર, સ્ટેશન અને ટ્રેન મેનેજર, ઓપરેશન કંટ્રોલર સ્ટેશન, ટ્રેન મેનેજર IT અને સેફ્ટી વિભાગોમાં અલગ-અલગ પદો માટે તકો સામેલ છે. આ પદો પર ભરતી માટે યોગ્ય અને ઈચ્છુક ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. અહીં કુલ 224 પદો પર ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર થઈ ચૂક્યું છે અને 15 જૂન 2026થી અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
જો તમે ભારતના પહેલા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં નોકરી કરવા માંગો છો, તો NHSRCLની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને અરજી કરી શકો છો. અલગ-અલગ પદ અનુસાર પગાર પણ અલગ-અલગ આપવામાં આવશે. યોગ્ય ઉમેદવારોને પદ પ્રમાણે દર મહિને 40,000 રૂપિયાથી લઈને 1,25,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળી શકે છે. ચાલો બુલેટ ટ્રેનની 224 પદોની ભરતી અંગે વિગતવાર જાણીએ.
ક્યાં સુધી કરી શકાશે અરજી?
NHSRCLના નોટિફિકેશન અનુસાર, કુલ 224 પદોમાંથી 209 પદો નોન-એક્ઝિક્યુટિવ કેટેગરીના અને 15 પદો એક્ઝિક્યુટિવ લેવલના પદો ખાલી છે. રેલવે અને હાઈ-સ્પીડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેક્ટરમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 14 જુલાઈ 2026 છે.
અરજી ફી કેટલી છે?
કોણ કરી શકે છે અરજી?
આ તમામ પદો માટે અલગ-અલગ લાયકાત માંગવામાં આવી છે. જો કે, BE અથવા BTechની ડિગ્રી અથવા 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા હોવો જરૂરી છે. એવા ઉમેદવારો જેમની ઉંમર 45 વર્ષ કે તેથી ઓછી છે તેઓ અરજી કરી શકે છે. ઉંમરની ગણતરી 31 મે 2026 સુધી કરવામાં આવશે.
કેવી રીતે કરશો અરજી?
નેશનલ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.nhsrcl.in પર જઈને અરજી કરવાની રહેશે. અહીં ભરતી સંબંધિત એપ્લિકેશન ફોર્મ જોવા મળશે, જેમાં માંગવામાં આવેલી તમામ વિગતો ભર્યા બાદ ફી જમા કરો અને પછી ફોર્મ સબમિટ કરી દો. જ્યારબાદ તેની પ્રિન્ટ આઉટ જરૂરથી કાઢી લો અથવા કન્ફર્મેશન પેજ ડાઉનલોડ કરી લો.
યોગ્ય ઉમેદવારો ઈચ્છે તો NHSRCL2026JuniorEngineer લિંક પર ક્લિક કરીને પણ પદ અનુસાર અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ અરજી કરનાર ઉમેદવારોએ કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા (CBT) આપવાની રહેશે. તેમાં પાસ થયા બાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ટેસ્ટ પાસ કરવાનો રહેશે, જ્યારબાદ પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે અને તમને નોકરી મળી શકશે.