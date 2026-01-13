Career in Merchant Navy: દેશ-દુનિયામાં ફરવાનો શોખ હોય તો મર્ચન્ટ નેવીમાં બનાવો કરિયર, મળશે લાખોનો પગાર, જાણો AtoZ વિગત
Merchant Navy Career: મર્ચન્ટ નેવી એટલે કે સમુદ્રના મોજાઓ વચ્ચે એક એવો કરિયર ઓપ્શન મળે છે. જેમાં દેશ-વિદેશમાં ફરવાની સાથે સારો પગાર અને રજાઓ. ધોરણ 12 બાદ તેમાં કરિયર બનાવી શકાય છે.
Trending Photos
How To Join the Merchant Navy: મર્ચન્ટ નેવી એટલે કે સમુદ્રના ઉછળતા મોચાઓ વચ્ચે એક એવો કરિયર વિકલ્પ જેમાં તમે છ મહિના સમુદ્રમાં અને છ મહિના જમીન પર હોવ છો. દેશ-વિદેશમાં ફરવાનો શોખ હોય અને સારા પગારની ઈચ્છા હોય તો મર્ચન્ટ નેવી કરિયરની દ્રષ્ટિએ સારો વિકલ્પ બની શકે છે. આ ક્ષેત્રમાં સરકારી નોકરીની સાથે સાથે ખાનગી નોકરીની પણ ભરમાર છે. મર્ચન્ટ નેવીમાં કોમર્શિયલ જહાજોમાં સામાનને એક દેશથી બીજા દેશ કે સ્થાન પર પહોંચાડવામાં આવે છે. મર્ચન્ટ નેવી નૌસેનાથી અલગ હોય છે. તેમાં સમુદ્રના રસ્તે દુનિયાભરમાં કાર્ગો અને શિપિંગનું કામ હોય છે. મર્ચન્ટ નેવીને કરિયર તરીકે ધોરણ 12 પાસ યુવા પસંદ કરી શકે છે. પરંતુ ઓફિસર બનવા માટે નોટિકલ સાયન્સ, બીએસસી ઇન નોટિકલ સાયન્સ અને મરીન એન્જિનિયરિંગમાં બેચલર ડિગ્રી કરવી પડશે.
Merchant Navy: જરૂરી યોગ્યતા
મર્ચન્ટ નેવીમાં જવા માટે કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડથી સાયન્સમાં 60 ટકા સાથે પાસ થવું જરૂરી છે.
Merchant Navy: વયમર્યાદા
ઉંમર 17થી 25 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. મર્ચન્ટ નેવીમાં જવા માટે લઘુત્તમ ઉંમર 17 વર્ષ છે. આ સાથે ઉમેદવારની પાસે ફિઝિકલ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે.
Merchant Navy: પસંદગી પ્રક્રિયા
મર્ચન્ટ નેવીમાં સામેલ થવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ ભારતીય સમુદ્રી વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા આયોજીત વિશિષ્ટ પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરવાની હોય છે. મર્ચન્ટ નેવીમાં સામેલ થવા માટે ભારતમાં પ્રવેશ પરીક્ષા ભારતીય સમુદ્રી વિશ્વવિદ્યાલય કોમન એન્ટ્રેટ ટેસ્ટ (IMU CET) છે. આઈએમયુસીઈટી પરીક્ષામાં ગણિત, રસાયણ, ભૌતિક શાસ્ત્ર, અંગ્રેજી, જનરલ રીઝનિંગ અને સામાન્ય જ્ઞાનના સવાલો પૂછવામાં આવશે. ત્યારબાદ વિભાગની પસંદગી કરવાની હોય છે. જેમ કે ડેક વિભાગમાં પોતાનું કરિયર બનાવવા ઈચ્છો છો તો ડિપ્લોમા નોટિકલ સાયન્સ અને બી. એન્જિન વિભાગમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છો છો તો બીટેક મરીન એન્જિનિયરિંગની પસંદગી કરવી પડશે. આ ચાર વર્ષની બેચલર ડિગ્રી છે.
લેખિત પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારે મેટિકલ ટેસ્ટ આપવી પડશે. ત્યારબાદ પ્રવેશ પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યુ પાસ કર્યા બાદ કાઉન્સેલિંગ માટે બોલાવવામાં આવશે. પસંદગી બાદ તમને પૂર્વ-સમુદ્રી તાલીમ આપવામાં આવશે, જેમાં જવાહો કે સમુદ્રી સંસ્થાઓ પર થિયરિકલ અને પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ સામેલ હશે. ટ્રેનિંગ બાદ તમારે મર્ચન્ટ નેવીમાં તમારી વિશિષ્ટ ભૂમિકા માટે જરૂરી પ્રમાણપત્ર અને લાયસન્સ પ્રાપ્ત કરવા પડશે.
Merchant Navy: પગાર 5 લાખથી ઉપર
મર્ચન્ટ નેવીમાં પગારની વાત કરીએ તો શરૂઆતમાં 60થી 80 હજાર રૂપિયા મળે છે. ડેક ઓફિસર બનવા પર પગાર 1.5 લાખ રૂપિયા થાય છે. તો પ્રમોશન મળ્યા બાદ મહિને પગાર 5 લાખથી વધુ પહોંચી જાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે