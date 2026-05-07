/Diploma Courses After 10th: ધોરણ-10 બાદ કરો આ ડિપ્લોમાં કોર્સ, ફટાફટ મળી જશે સારા પગારની નોકરી

Career Option: જો તમે ધોરણ 10 બાદ સારી નોકરી કરવા ઈચ્છો છો તો કેટલાક પોપુલર કોર્સ કરી શકો છો. આ કોર્સ બાદ તમે સારા પગારની નોકરી મેળવી શકો છો. આવો તમને આ કોર્સ વિશે જણાવીએ.
Diploma Courses After 10th: ગુજરાતમાં ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થઈ ગયું છે. જે વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે તે ભવિષ્યમાં અભ્યાસ કરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છે. પરંતુ જો તમે ધોરણ 10 બાદ સારી નોકરી મેળવવા ઈચ્છો છો તો કેટલાક જાણીતા કોર્સ છે, જે તમે કરી શકો છો અને સારા ભવિષ્ય તરફ આગળ વધી શકે છો. આવો તે કોર્સ વિશે જાણીએ.
આઈટીઆઈ (ITI)
ધોરણ 10 બાદ વિદ્યાર્થીઓ આઈટીઆઈ કોર્સ કરી શકે છે. આઈટીઆઈ કોર્સમાં મશીનિસ્ટ, મોટર મિકેનિક, વાયરમેન, ઈલેક્ટ્રિશિયન, ફિટર, વેલ્ડર જેવા કામ શીખાડવામાં આવે છે. 6 મહિનાથી લઈને 2 વર્ષ સુધી કોર્સનો સમયગાળો હોય છે. આ કોર્સ કર્યા બાદ તમે ખાનગી અને સરકારી બંને ક્ષેત્રમાં નોકરી કરી શકો છો.
કમ્પ્યુટર એપ્લીકેશન ડિપ્લોમા (DCA)
ધોરણ 10 બાદ તમે કમ્પ્યુટર એપ્લીકેશન ડિપ્લોમા (DCA) કરી શકો છો. આ કોર્સનો સમયગાળો 1થી 2 વર્ષનો છે. આ કોર્સમાં તમને MS Office, Tally, Basic Programming, Internet tools વિશે અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. આ કોર્સ બાદ તમે કમ્પ્યુટર ઓપરેટર, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ક્લર્ક સહિતની નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકો છો.
હોટલ મેનેજમેન્ટ ડિપ્લોમા કોર્સ
10 બાદ ડિપ્લોમા ઇન હોટલ મેનેજમેન્ટ પણ આ દિવસોમાં ડિમાન્ડમાં છે. આ કોર્સમાં ફૂડ પ્રિપરેશન, હાઉસકીપિંગ, હોટલ ફ્રન્ટ ઓફિસ મેનેજમેન્ટ શીખી શકો છો. ત્યારબાદ તમે કોઈ હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં સરળતાથી નોકરી કરી શકો છો. આ કોર્સ બાદ યુવાઓને સારો પગાર મળી શકે છે.
ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ
આ કોર્સમાં તમે કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ, વિઝુઅલ આર્ટ્સ, લોગો ડિઝાઇન અને ડિઝાઇન સોફ્ટવેર સ્કિલ્સ શીખી શકો છો. આ સ્કિલ્સ બાદ તમે ફ્રિલાન્સિંગ કરીને પણ સારી કમાણી કરી શકો છો.
ડિજિટલ માર્કેટિંગ
ડિજિટલ માર્કેટિંગ દ્વારા તમે ડિજિટલ માર્કેટિંગ ટૂલ્સ, સોશિયલ મીડિયા જાહેરાત, ઈમેલ માર્કેટિંગ અને અન્ય ઓનલાઈન માર્કેટિંગ શીખી શકો છો. આજના સમયમાં આ કોર્સની માંગ વધી રહી છે. આ કોર્સનો સમયગાળો 3થી 12 મહિના રહી શકે છે. આ કોર્સ બાદ યુવાઓને સારા પગારની નોકરી મળી શકે છે.