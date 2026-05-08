/Study Abroad : JEE અને NEET માં નથી આવ્યા સારા નંબર? આ 5 દેશ પરીક્ષા વગર આપશે સીધો પ્રવેશ!

JEE/NEET Fail Options : સફળતાનો રસ્તો માત્ર એક પરીક્ષાથી પસાર થતો નથી. જો તમે નવો રસ્તો શોધવા માટે તૈયાર છો તો વિદેશમાં અભ્યાસ કરી તમારા કરિયરને નવી ઉડાન આપી શકો છો.
Study Abroad Alternatives : દર વર્ષે એન્જિનિયર અને ડોક્ટર બનવાનું સપનું જોતા લાખો વિદ્યાર્થીઓ JEE અને NEET જેવી રાષ્ટ્રીય સ્તરની પરીક્ષામાં સામેલ થાય છે, પરંતુ મેરિટ લિસ્ટમાં નામ બધાનું આવતું નથી. તેવામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હતાશ અને નિરાશ થઈ જાય છે કે એક વર્ષ ડ્રોપ લેવાનો નિર્ણય કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે 2026મા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે વિદેશમાં અભ્યાસ કરવો (Study Abroad) સારો વિકલ્પ બનીને ઉભર્યો છે. હવ કોઈ વર્ષ બરબાદ કર્યા વગર તમે વૈશ્વિક એક્સપોઝરની સાથે ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બની શકો છો. તો આવો જાણીએ તે દેશોના નામ જ્યાં તમે ઓછા ખર્ચમાં તમારો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા સાથે તમારા સપનાની ઉડાન ભરી શકો છો.
1. NEET વગર પણ બની શકો છો ડોક્ટર
જો તમે ડોક્ટર બનવા ઈચ્છો છો અને NEET નો સ્કોર ઓછો રહી ગયો છે, તો જોર્જિયા (Georgia), બુલ્ગારિયા, આર્મેનિયા અને કઝાકિસ્તાન જેવા દેશ તમારા માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. અહીં MBBS ના અભ્યાસ માટે તમારે કોઈ ડોનેશન આપવું પડતું નથી. ટ્યુશન ફી પણ વાર્ષિક 3 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ ડિગ્રીઓ ભારત સહિત દુનિયાભરમાં માન્યતા પ્રાપ્ત છે.
2. એન્જિનિયરિંગ અને IT માટે જર્મની અને ઓસ્ટ્રેલિયા
જો તમે JEE માં સારો રેંક લાવી શક્યા નથી તો પરેશાન થવાની જરૂર નથી. જર્મનીની પબ્લિક યુનિવર્સિટી ઝીરો કે ખુબ ઓછી ફી પર વર્લ્ડ ક્લાસ એન્જિનિયરિંગ કરાવે છે. તો ડેટા સાયન્સ, સાયબર સિક્યોરિટી અને AI જેવા મોડર્ન કોર્સ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ કોરિયા સારા હબ છે. તમે આ ક્ષેત્રમાં કરિયર બનાવી શકો છો.
3. હેલ્થકેર અને મેનેજમેન્ટમાં બેસ્ટ કરિયર ઓપ્શન
મેડિસિન સિવાય ફિઝિયોથેરાપી, બાયોમેડિકલ સાયન્સ અને નર્સિંગ જેવા કોર્સની યુકે અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં ખુબ માંગ છે. આ કોર્સ ન માત્ર સારો પગાર અપાવે છે પરંતુ આ દેશોમાં કાયમી રહેવાની તક પણ મળી શકે છે.
આખરે વિદેશમાં અભ્યાસ કેમ છે સારો વિકલ્પ?
સૌથી પ્રથમ કારણ- અહીં થિયરીથી વધુ ઈન્ડસ્ટ્રી-રેડી સ્કિલ્સ પર ભાર આપવામાં આવે છે.
બીજું મોટું કારણ ઘણા દેશોમાં અભ્યાસનો ખર્ચ 2.85 લાખ વાર્ષિકથી શરૂ થાય છે, જે ભારતની ખાનગી કોલેજો કરતા ઓછો છે.
તો ત્રીજું મોટું કારણ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડિગ્રી તમને વૈશ્વિક નોકરી માટે તૈયાર કરે છે.