સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં આવી ભરતી, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ફોરેન એક્સચેન્જ ઓફિસર અને માર્કેટિંગ ઓફિસરની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ માટે અરજી કેવી રીતે કરવી અને આ પદ માટે કેટલો પગાર મળશે.
જો તમે બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ફોરેન એક્સચેન્જ ઓફિસર અને માર્કેટિંગ ઓફિસરના પદો માટે અરજીઓ મંગાવી છે. આ પદો માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. આ પદ માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 3 ફેબ્રુઆરી, 2026 છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ આ તારીખે અથવા તે પહેલાં અરજી કરી શકે છે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
- સૌપ્રથમ ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે
- ત્યારબાદ હોમપેજ પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો
- ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ પહેલા પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે
- આ પછી ઉમેદવારોએ તેમનું અરજી ફોર્મ ભરવું પડશે
- પછી ફોર્મ સબમિટ કરો
- ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી તેને ડાઉનલોડ કરો અને પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો
શૈક્ષણિક લાયકાત
ફોરેન એક્સચેન્જ ઓફિસર (મિડલ મેનેજમેન્ટ ગ્રેડ સ્કેલ III) : ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન (AICTE)/યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) દ્વારા માન્ય યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક. સંબંધિત પ્રવાહમાં CFA/CA, MBA જેવી વ્યાવસાયિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
માર્કેટિંગ ઓફિસર (જુનિયર મેનેજમેન્ટ ગ્રેડ સ્કેલ I) : ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન (AICTE)/યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) દ્વારા માન્ય યુનિવર્સિટી/કોલેજમાંથી પૂર્ણ-સમય સ્નાતક અને બે વર્ષનો પૂર્ણ-સમય માસ્ટર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (MBA)/પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન બિઝનેસ એનાલિટિક્સ (PGDBA)/પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ (PGDBM)/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટ (PGPM)/પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન મેનેજમેન્ટ (PGDM) માર્કેટિંગમાં મુખ્ય વિશેષતા સાથે કરેલું હોવું જોઈએ.
પસંદગી પ્રક્રિયા
આ ભરતી અંતર્ગત કુલ 350 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા અને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂનો સમાવેશ થાય છે. લેખિત પરીક્ષામાં 100 ગુણના 100 પ્રશ્નો હશે. પરીક્ષાનો સમયગાળો 2 કલાકનો છે. લેખિત પરીક્ષામાં લાયકાત માટેના ગુણ બિનઅનામત/EWS કેટેગરી માટે 50% અને SC/ST/OBC/PwBD (વિકલાંગ વ્યક્તિઓ) માટે 45% રહેશે.
