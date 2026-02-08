Job News: ધોરણ 10 પાસ માટે કેન્દ્ર સરકારમાં નોકરીની સુવર્ણ તક! 56000 સુધી પગાર મળશે, જાણો અરજીની વિગતો
Sarkari Naukri: સરકારી નોકરીની રાહ જોતા લોકો માટે સારા સમાચાર છે. એમાં પણ ધોરણ 10 પાસ લોકો માટે એક સોનેરી તક સામે ચાલીને આવી છે. ફટાફટ જાણી લો વિગતો.
કેન્દ્ર સરકારમાં કામ કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે સારા સમાચાર છે. ભારત સરકારે જયપુર સ્થિત 61 કેવલરીમાં ગ્રુપ સી સઈસ પદો માટે ભરતીનું નોટિફિકેશન 01/2026 બહાર પાડ્યું છે. અરજી ઓફલાઈન મોડમાં કરવામાં આવશે અને છેલ્લી તારીખ રોજગાર સમાચારમાં પ્રકાશનની તારીખથી 21 દિવસ છે. આ ભરતી ખાસ કરીને એવા યુવાઓ માટે છે જે 10મું ધોરણ પાસ છે અને સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છે.
ભરતીની વિગતો
આ ભરતીની વિગતો રોજગાર સમાચારમાં પ્રકાશિત થઈ છે અને નોટિફિકેશન મુજબ અરજીની છેલ્લી તારીખ રોજગાર સમાચારમાં પ્રકાશિત તારીખથી 21 દિવસ રાખવામાં આવી છે. જેમાં રવિવાર અને સરકારી રજાઓ પણ સામેલ હશે.
કેટલી જગ્યા
આ ભરતી હેઠળ કુલ 12 જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે.
કેટલો મળશે પગાર
આ ભરતી અંતર્ગત પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 18000થી લઈને 56900 સુધીનો પગાર મળશે. આ સાથે જ કેન્દ્ર સરકારના નિયમો મુજબ અન્ય ભથ્થા પણ પગારમાં સામેલ હશે. આ ભરતી ઓફલાઈન મોડમાં કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી પોસ્ટના માધ્યમથી મોકલવાની રહેશે. નોકરીનું સ્થાન જયપુર અને નવી દિલ્હી નક્કી કરાયું છે.
લાયકાત જાણી લો
શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો ઉમેદવાર કોઈ પણ માન્યતાપ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 10મું ધોરણ પાસ હોય તે જરૂરી છે. આ ઉપરાંત તેની સમકક્ષ યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવાર પણ અરજી કરી શકે છે.
ઉંમર મર્યાદા
ઉંમર મર્યાદા અલગ અલગ નક્કી કરાઈ છે. જેમ કે આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે ઉંમર મર્યાદા 18થી 25 વર્ષ જ્યારે અન્ય પછાત વર્ગ માટે 18થી 28 વર્ષ અને અનુસૂચિત જનજાતિ વર્ગ માટે 18થી 30 વર્ષ રાખવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારના નિયમો મુજબ સરકારી કર્મચારીઓને મહત્તમ 35 વર્ષ સુધીની પણ છૂટ મળી શકે છે.
કઈ કેટેગરીમાં કેટલી જગ્યા
કુલ 12 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરાઈ છે. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે 4, અન્ય પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે 7 અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે 1 પદ અનામત રાખવામાં આવેલું છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
અનેક તબક્કાઓમાંથી પસાર થઈને ઉમેદવારની પસંદગી કરાશે. સૌથી પહેલા તમામ અરજીપત્રોની ચકાસણી થશે. અરજીની સંખ્યા અને ઉમેદવારની યોગ્યતા કે પછી 10માં ધોરણના માર્ક્સના આધારે છટણી કરી શકે છે. ત્યારબાદ ઉમેદવારોને ઓફલાઈન લેખિત પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવશે. લેખિત પરીક્ષામાં સફળ થનારા ઉમેદવારોને મેડિકલ પરીક્ષણ માટે બોલાવવામાં આવશે આ સાથે તેમના શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો, કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ અને જો કોઈ અગાઉનો અનુભવ હોય તો તેની પણ ચકાસણી કરાશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી
અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ A4 પેપર પર અરજીપત્ર તૈયાર કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમામ ડોક્યુમેન્ટની ફોટોકોપી સાથે તેને જોડીને કવર પોસ્ટ ટિકિટ લગાવીને નિર્ધારિત એડ્રસ પર મોકલવાનું રહેશે.
