/આવી ગઈ શાનદાર સરકારી નોકરી... મહિને ₹1,80,000 સુધીનો પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

Coal India Recruitment 2026 : કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL)માં હાલમાં ભરતી ચાલી રહી છે, જે ભારત સરકારના કોલસા મંત્રાલયની સંપૂર્ણ માલિકીની 'મહારત્ન' કંપની છે. જો તમે પણ સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ તમારા માટે એક ઉત્તમ તક છે. કોલ ઇન્ડિયામાં 270થી વધુ મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની પદો માટે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો કોલ ઇન્ડિયામાં નોકરી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.
આ ભરતી અભિયાન હેઠળ, મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની પદો માટે કુલ 276 જગ્યાઓ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 7 જૂન, 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવા માટે, લાયક ઉમેદવારોએ એક સરળ અરજી પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં નોકરી મેળવવા માટે કોણ લાયક છે? અરજી ફી કેટલી છે? કેવી રીતે અને ક્યાં અરજી કરી શકાય ? તેના પર એક નજર કરીએ.
આ નોકરી માટે કોણ કરી શકે છે અરજી ?
કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની પદો માટે કોઈપણ માન્ય ભારતીય સંસ્થામાંથી માઇનિંગ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી અને ઓછામાં ઓછા 60 ટકા સ્કોર હોવો જરૂરી છે. અરજદારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદા 30 વર્ષ છે. જોકે, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મર્યાદામાં વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળે છે. OBC કેટેગરીના ઉમેદવારોને 3 વર્ષ સુધીની વય છૂટ મળી શકે છે, જ્યારે SC/ST કેટેગરીના ઉમેદવારોને 5 વર્ષ સુધીની છૂટ મળી શકે છે.
અરજી ફી કેટલી છે ?
અરજી ફી અંગે, કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ તેમની કેટેગરીના આધારે ફી ચૂકવવી પડશે. જો કે, ચોક્કસ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ફ્રી છે. જનરલ, EWS અને OBC કેટેગરી માટે અરજી ફી ₹1,180 છે. તેનાથી વિપરીત, SC અને ST કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે કોઈ અરજી ફી નથી.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
કેટલો છે પગાર ?
કોલ ઈન્ડિયામાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેઈની પદ માટે ₹60,000થી ₹1,80,000 સુધીનો માસિક પગાર મળી શકે છે. આ ભરતી ઝુંબેશ સંબંધિત ચોક્કસ વિગતો માટે અથવા અન્ય અપડેટ્સ માટે ઉમેદવારોને કોલ ઈન્ડિયાની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.