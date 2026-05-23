  આવી ગઈ શાનદાર સરકારી નોકરી... મહિને ₹1,80,000 સુધીનો પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

આવી ગઈ શાનદાર સરકારી નોકરી... મહિને ₹1,80,000 સુધીનો પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

Coal India Recruitment 2026 : કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (CIL)એ 270થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને કોલ ઇન્ડિયામાં મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની તરીકે નોકરી મેળવવાની આ શાનદાર તક છે. કોલ ઇન્ડિયામાં નોકરી માટે કેવી રીતે, ક્યાં અને કોણ અરજી કરી શકે છે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 23, 2026, 02:50 PM IST|Updated: May 23, 2026, 02:50 PM IST
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

