/IT સેક્ટરમાં મહા છટણી, હવે આ કંપની 15000 કર્મચારીઓને બહાર કરશે, ભારત પર થશે મોટી અસર!

Cognizant Layoff: કંપની પોતાના પ્રોજેક્ટ લીપ હેઠળ વૈશ્વિક સ્તર પર આશરે 12 હજારથી 15 હજાર કર્મચારીઓની છટણી વિશે વિચારી રહી છે. જેની સૌથી વધુ અસર ભારત પર પડવાની આશા છે.
Cognizant Layoff News: IT સેક્ટરમાં ફરી છટણી શરૂ થઈ શકે છે. અહેવાલો પ્રમાણે દિગ્ગજ અમેરિકી આઈટી કંપની Cognizant પોતાના કર્મચારીઓની સંખ્યા ઘટાડવા પર વિચાર કરી રહી છે અને તેની અસર ભારતમાં મોટી સંખ્યામાં તેના કર્મચારીઓ પર પડવાની આશંકા છે.
તહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કંપની પોતાના 'પ્રોજેક્ટ લીપ' હેઠળ વૈશ્વિક લેવલ પર આશરે 12 થી 15000 કર્મચારીઓની છટણી વિશે વિચારી રહી છે. Moneycontrol ના રિપોર્ટ પ્રમાણે તેમાં મોટા ભાગની છટણી ભારતમાં થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
પ્રોજેક્ટ લીપ હેઠળ થશે છટણી
29 એપ્રિલે Nasdaq માં લિસ્ટેડ કંપનીએ જણાવ્યું કે તેને પોતાના નવા ઇનીશિએટિવ 'Project Leap' હેઠળ કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી હટાવવા પર 230 ડોલર મિલિયનથી 320 મિલિયન ડોલર સુધીનો ખર્ચ થવાની આશા છે.
એટલે કે છટણીને કારણે કંપનીએ વળતરના રૂપમાં 230 મિલિયન ડોલરથી 320 મિલિયન ડોલર (1900-2600 કરોડ) નો ખર્ચ ઉઠાવવો પડી શકે છે. પરંતુ હજુ નોકરી ગુમાવનાર કર્મચારીઓની સત્તાવાર સંખ્યા જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ભારત પર સૌથી વધુ અસર કેમ?
Cognizant માં આ સમયે દુનિયાભરમાં 357,000 થી વધુ કર્મચારી કામ કરે છે. જેમાં 250,000 થી વધુ કર્મચારી ભારતમાં કામ કરે છે. કેમ કે ભારતમાં કર્મચારીઓનું વેતન અને સેવરેન્સ પે વિકસિત દેશોના મુકાબલે ઓછો છે, તેથી આ છટણીનો મોટો હિસ્સો ભારતમાં થવાની સંભાવના છે.
કેમ છટણી કરવાના મૂડમાં છે કંપની?
રિપોર્ટ પ્રમાણે કંપની હવે જૂના મોડલથી હટીને નવા AI-બેસ્ડ અને લીન મોડલને અપનાવવા પર ભાર આપી રહી છે. કંપની હવે પોતાના પિરામિડ મોડલ હેઠળ એક સાથે ઘણા સીનિયર અને જુનિયરની સાથે મળી કામ કરવામાં ઇચ્છુક નથી. કંપની આઈટી સેક્ટરમાં ઘટતી માંગને કારણે પોતાના બિન-જરૂરી ખર્ચને ઘટાડી નવી તકનીકની દિશામાં રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે, જેથી ખર્ચ ઘટાટી શકાય.