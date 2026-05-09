/બુરખો પહેરીને પણ CUET-UGની પરીક્ષા આપી શકાય, NTAની મોટી જાહેરાત : જાણી લો ગાઈડલાઈન

CUET UG 2026 Exam Guideline: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીની કોમન યુનિવર્સસિટીની પ્રવેશ પરીક્ષા માટે એક નવી ગાઈડલાઈન જાહેર થઈ છે. NTAએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે છાત્રો બુરખો, દોરા ધાગા અને અન્ય ધાર્મિક કપડાં પહેરીને પણ પરીક્ષા આપી શકે છે. જોકે, એમને વધારાની તપાસ માટે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર વહેલા પહોંચવું પડશે.
CUET UG 2026 Exam Guideline: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીની કોમન યુનિવર્સસિટીની પ્રવેશ પરીક્ષા માટે છાત્રો દ્વારા અંદર લઈ જવાતી વસ્તુઓ માટે એક ગાઈડ લાઈન જાહેર કરી દીધી છે. એજન્સીએ જાહેરાત કરી છે તમામ છાત્રોએ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. જેથી તપાસ આસાનીથી થઈ શકે. NTAના જણાવ્યા અનુસાર CUET-UG 2026 પરીક્ષા 13મેથી 15 મેના રોજ કમ્યૂટર બેઝ ટેસ્ટ મોડમાં આયોજિત કરાઈ રહી છે. આ પરીક્ષા ભારત અને વિદેશના કુલ 15 શહેરોમાં યોજાશે. આ માટે મોટી સંખ્યામાં છાત્રો આ પરીક્ષા આપવાની તૈયારી કરતા હોય છે એટલે એજન્સીએ એડવાન્સમાં ગોઈડલાઈનની જાહેરાત કરી છે.
ગરમીને ધ્યાને લાઈને છાત્રોને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પાણીની બોટલ અંદર લઈ જવાની છૂટછાટ અપાઈ છે. જોકે, એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પાણીની બોટલ પર કોઈ પણ પ્રકારનું લેબલ કે સ્ટીકર લગાવેલું હોવું ન જોઈએ. ડ્રેસ કોડ માટે પણ એજન્સીએ ખાસ નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે. છાત્રોને આરામદાયક કપડાં પહેરવાની સલાહ અપાઈ છે. NTAએ સફેદ અને બ્લુ રંગના કપડાંને પ્રાથમિકતા આપી છે.
આ સિવાય છાત્રો જેકેટ, મોટા કપડાં કે ઉંચી એડીવાળા બુટ કે ચંપલ પહેરવાની સ્પષ્ટ મનાઈ ફરમાવી છે. છાત્રો સામાન્ય ચંપલ કે ઓછી એડી ધરાવતા બૂટ -ચંપલ પહેરી શકે છે. સૌથી ખાસ વાત એછે કે NTAએ ધાર્મિક કપડાં અને ધાર્મિક પ્રતિકોને લઈને પણ સ્પષ્ટ નિર્દેશો જાહેર કર્યા છે.
NTA વિદ્યાર્થીઓને કરી છે આ ખાસ અપીલ
CUET-UG દેશની મુખ્ય યુનિવર્સિટી પ્રવેશ પરીક્ષાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે, જે દેશભરની યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશની સુવિધા આપે છે. દર વર્ષે લાખો વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપે છે. NTA જણાવે છે કે આ માર્ગદર્શિકાનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારું અને સુરક્ષિત પરીક્ષા વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો છે. એજન્સીએ તમામ ઉમેદવારોને પરીક્ષા પહેલાં જારી કરાયેલી સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચવા અને કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે સમયસર તેમના સંબંધિત પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પહોંચવાની અપીલ કરી છે.
બુરખા અને ધાર્મિક કપડાં મામલે NTAએ ની શું છે ગાઈડલાઈન
એજન્સીએ કહ્યું છે કે ધાર્મિક કપડાં કે દોરા ઘાગા કે કંઠી પહેરતા છાત્રોને પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં પ્રવેશની અનુમતિ છે. જોકે, આ છાત્રોએ વધારાની તપાસમાંથી પસાર થવું પડશે. આ કારણે NTAએ ધાર્મિક કપડાં પહેરીને આવતા છાત્રોને સલાહ આપી છેકે તેઓ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર નક્કી કરેલા સમયથી પહેલાં પહોંચી જાય જેથી સ્ક્રીનીંગ પ્રક્રિયામાં થનારી પરેશાનીથી બચી શકે છે. આ સાથે એજન્સીએ એ પણ સલાહ આપી છે કે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર શિસ્ત જાળવી રાખે અને માત્ર જરૂરી સમાન લઈને જ જાય, પરીક્ષા કેન્દ્ર પર મોબાઈલ, ઈલેક્ટ્રોનિકસ ડિવાઈસ અને અન્ય પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ લઈ જવાની પરમિશન નથી.