Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Jobs
  • /DRDOમાં પરીક્ષા વિના ભરતી, રૂપિયા 35,000થી વધુ મળશે પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

DRDOમાં પરીક્ષા વિના ભરતી, રૂપિયા 35,000થી વધુ મળશે પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

DRDO Recruitment 2026 : ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO) દ્વારા જાહેર કરાયેલી ભરતી માટે ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી મેળવનાર ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF)ની પોસ્ટ માટે ભરતી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આ ભરતી માટે તમે અરજી કેવી રીતે કરી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:20 PM IST
DRDOમાં પરીક્ષા વિના ભરતી, રૂપિયા 35,000થી વધુ મળશે પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રેલવેના મુસાફરો માટે મોટા સમાચાર! 1 ઓગસ્ટથી બદલાઈ જશે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમ
indian railway36 min ago
2
Gujarat weather update58 min ago
3
Shukra gochar 202659 min ago
4
ahmedabad rains1 hr ago
5
Gujarat industrial investment1 hr ago