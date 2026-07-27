/DRDOમાં પરીક્ષા વિના ભરતી, રૂપિયા 35,000થી વધુ મળશે પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

DRDO Recruitment 2026 : જો તમે ભારતના સંરક્ષણ મંત્રાલય હેઠળની એક અગ્રણી એજન્સી ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (DRDO) સાથે કારકિર્દી બનાવવા માંગો છો, તો DRDOમાં સીધી નોકરી મેળવવાની એક શ્રેષ્ઠ તક છે. સંસ્થાએ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF)ના પદ માટે અરજીઓ મંગાવી છે અને લાયક ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. પસંદગી ફક્ત ઇન્ટરવ્યુ પર આધારિત હશે, કોઈ લેખિત પરીક્ષા નથી.
JRF પદો માટે ભરતી વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. લાયક ઉમેદવારો ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડિયામાં યોજાનાર ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે. આ ભરતી ઝુંબેશમાં સાયન્ટિફિક એનાલિસિસ ગ્રુપ (SAG) પણ આવરી લેવામાં આવે છે. બે વર્ષનો સંબંધિત અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને આ ભૂમિકા માટે પસંદ કરવામાં આવશે.
લાયકાત
ગણિત: પ્રથમ વિભાગ અને NET લાયકાત સાથે અનુસ્નાતક (PG).
કમ્પ્યુટર સાયન્સ (CSE / IT / CS): પ્રથમ વિભાગ સાથે B.E./B.Tech પ્લસ માન્ય NET/GATE સ્કોર, અથવા M.E./M.Tech.
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (EE / ECE): પ્રથમ વિભાગ સાથે B.E./B.Tech પ્લસ માન્ય NET/GATE સ્કોર, અથવા M.E./M.Tech ડિગ્રી.
ભૌતિકશાસ્ત્ર: પ્રથમ વિભાગ અને NET લાયકાત સાથે અનુસ્નાતક ડિગ્રી.
વય મર્યાદા: વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુની તારીખ સુધી મહત્તમ વય મર્યાદા 28 વર્ષ છે. અનામત કેટેગરીઓને નિયમો અનુસાર વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
પગાર કેટલો મળશે ?
ગણિત પદ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો 5 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજરી આપી શકે છે. વધુમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ભૌતિકશાસ્ત્રમાં JRF પદ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ જોતા રહેવું. ઇન્ટરવ્યૂની તારીખો ટૂંક સમયમાં જાહેર થઈ શકે છે. DRDO ખાતે JRF પદ માટે માસિક સ્ટાઇપેન્ડ ₹37,000 છે. ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યૂ સમયે તેમની ડિગ્રી અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે તેમનું અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવું જરૂરી છે.
ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યૂ માટે ક્યાં જવું પડશે ?
ઇન્ટરવ્યૂની તારીખો વિષય પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે. જોકે, ઇન્ટરવ્યૂ ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડિયા દરમિયાન યોજાવાની શક્યતા છે. પાત્ર ઉમેદવારોએ સવારે 9:00 થી 11:00 વાગ્યાની વચ્ચે નિયુક્ત સ્થળે રિપોર્ટ કરવો જરૂરી છે. ઇન્ટરવ્યૂનું સ્થળ 'મેઇન ગેટ રિસેપ્શન, મેટકાફ હાઉસ, દિલ્હી-110054' છે. ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન લેપટોપ, પેન ડ્રાઇવ, કેમેરા અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો લઈ જવાની મનાઈ છે. ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજર થતાં પહેલાં ઉમેદવારોએ તેમની અરજી સબમિટ કરવી જરૂરી છે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
ભરતી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક DRDOની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને બધી જરૂરી વિગતો ભરો. ફોર્મ ભર્યા પછી ફોર્મ સ્કેન કરો અને તેને saghr.sag@gov.in પર ઇમેઇલ કરો. ઇન્ટરવ્યૂના દિવસે અરજી ફોર્મની હાર્ડ કોપી તમારી સાથે રાખવાનું ભૂલશો નહીં.
ભરતી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે, તમે 011-23882688 આ નંબર પર સંપર્ક કરી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે ભરતી વિશેની વિગતો સત્તાવાર વેબસાઇટ પર મળી શકે છે.