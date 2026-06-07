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  • /DRDO Recruitment 2026: ડીઆરડીઓમાં વૈજ્ઞાનિકોની ભરતી, 1.23 લાખ મળશે પગાર, જાણો યોગ્યતા અને અરજી પ્રક્રિયા

DRDO Recruitment 2026: ડીઆરડીઓમાં વૈજ્ઞાનિકોની ભરતી, 1.23 લાખ મળશે પગાર, જાણો યોગ્યતા અને અરજી પ્રક્રિયા

DRDO Recruitment 2026: ડીઆરડીઓમાં નોકરી કરવાનું સપનું હોય તો સારા સમાચાર છે. અહીં કુલ 33 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે. ઉચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર 19 જૂન સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 07, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:43 PM IST
DRDO Recruitment 2026: ડીઆરડીઓમાં વૈજ્ઞાનિકોની ભરતી, 1.23 લાખ મળશે પગાર, જાણો યોગ્યતા અને અરજી પ્રક્રિયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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