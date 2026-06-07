/DRDO Recruitment 2026: ડીઆરડીઓમાં વૈજ્ઞાનિકોની ભરતી, 1.23 લાખ મળશે પગાર, જાણો યોગ્યતા અને અરજી પ્રક્રિયા

DRDO Recruitment 2026: સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) ના ભરતી તથા મૂલ્યાંકન કેન્દ્ર તરફથી નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરાત અંતર્ગત વિવિધ ગ્રેડમાં વૈજ્ઞાનિકની સીધી ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, જે માટે યોગ્ય ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે. આ બરતી નોટિફિકેશન અનુસાર વૈજ્ઞાનિક C, વૈજ્ઞાનિક D અને વૈજ્ઞાનિક E ની જગ્યા પર ભરતી માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. કુલ મળી 33 જગ્યા ભરવામાં આવશે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) માં વૈજ્ઞાનિકોની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય છે. તે માટે RAC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ rac.gov.in પર જવું પડશે. 19 જૂન શુક્રવારે સાંજે 4 કલાક સુધી ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.
ઉંમર મર્યાદા
ડીઆરડીઓ ભરતી હેઠળ વૈજ્ઞાનિક C, D અને E પદ માટે અરજી કરવાની લઘુત્તમ ઉંમર 35 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષ છે. જ્યારે અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને ઉંમર મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
કોણ કરી શકે છે અરજી?
કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત વિશ્વવિદ્યાલય અને સંસ્થામાંથી એન્જિનિયરિંગ કે ટેક્નોલોજીની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
સંબંધિત પદ માટે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ સહિત નિર્ધારિત વિષયોમાં પ્રથમ શ્રેણીની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
સંબંધિત ક્ષેત્રમાં કામનો અનુભવ હોવો જોઈએ
ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે અરજી કરતા પહેલા સંબંધિત જગ્યાની યોગ્યતા અને અનુભવ સંબંધિત શરતો ધ્યાનથી ચેક કરે. તે માટે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ rac.gov.in ની મુલાકાત લઈ શકો છો.
અરજી ફી કેટલી છે?
સંરક્ષણ સંશોધન અને વિકાસ સંગઠન (DRDO) માં વૈજ્ઞાનિકની ભરતી માટે અરજી ફી 100 રૂપિયા છે, જે સામાન્ય, આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળો વર્ગ અને અન્ય પછાત વર્ગના ઉમેદવારો માટે છે. જ્યારે અનામત વર્ગ જેમ કે SC, ST અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોએ કોઈ અરજી ફી આપવાની નથી.
કઈ રીતે કરશો અરજી?
સૌથી પહેલા ડીઆરડીઓ આરએસીની સત્તાવાર વેબસાઇટ rac.gov.in ઓપન કરો.
રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો અને લોગિન કરો.
ત્યારબાદ અરજી ફોર્મમાં બધી જરૂરી વિગત દાખલ કરો.
માંગવામાં આવેલા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો અને અરજી ફી જમા કરો.
અંતમાં અરજીપત્ર ડાઉનલોડ કરી તમારી પાસે રાખો.
કેટલો મળશે પગાર?
વૈજ્ઞાનિક સી પદ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારને સાતમાં પગાર પંચ પ્રમાણે 67700 રૂપિયા પગાર મળશે. જ્યારે પદ ડી માટે 78800 રૂપિયા પ્રતિ માસ મળશે. જ્યારે વૈજ્ઞાનિક ઈ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારને 123100 રૂપિયા પગાર મળશે.