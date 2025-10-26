Prev
Dubai Job Visa: દુબઈમાં નોકરી કરવા માટે કયા વિઝા લેવા પડે? જાણો કેટલા થાય છે પૈસા

Dubai Job Visa: દુબઈમાં નોકરી કરવી એ ઘણા લોકોનું સપનું હોય છે. ભારતમાંથી દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો નોકરી કરવા માટે જાય છે. તેના માટે પાસપોર્ટ અને વિઝાની જરૂર પડે છે. વિઝા ઘણા પ્રકારના હોય છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:49 PM IST

Dubai Job Visa: દુબઈમાં કામ કરવાનું સપનું ઘણા લોકોનું હોય છે. ઉચ્ચ પગાર, ટેક્સ ફ્રી આવક અને ગ્લોબલ જીવનશૈલીના કારણે આ જગ્યા યુવાનો અને પ્રોફેશનલ્સ માટે ખૂબ જ આકર્ષક છે. પરંતુ દુબઈમાં નોકરી કરવા માટે વિઝા લેવો જરૂરી છે. વિઝા વિના તમે કામ કરી શકતા નથી અને ત્યાં રહી પણ શકતા નથી. તો ચાલો જાણીએ, ત્યાં નોકરી કરવા માટે કયો વિઝા લેવો પડે છે અને કેટલા પૈસા લાગે છે.

દુબઈમાં નોકરી માટે કયો વિઝા લાગે છે
દુબઈમાં નોકરી કરવા માટે વર્ક વિઝા (રોજગાર વિઝા) લેવો જરૂરી છે. વિઝાના ઘણા પ્રકાર હોય છે. ફી વિઝાના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. યોગ્ય દસ્તાવેજો અને કંપનીની મદદથી તમે દુબઈમાં કાયદેસર રીતે કામ અને રહી શકો છો અને ત્યાંની શાનદાર જીવનશૈલીનો આનંદ માણી શકો છો.

દુબઈ વર્ક વિઝાના પ્રકાર

એમ્પ્લોયમેન્ટ વિઝા (રોજગાર વિઝા): તમારી પાસે નોકરીની ઓફર હોવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે આ વિઝા કંપની સ્પોન્સર કરે છે.

લોંગ ટર્મ વર્ક વિઝા (લાંબા ગાળાનો વર્ક વિઝા): ઉચ્ચ કૌશલ્ય ધરાવતા અથવા વ્યવસાય ધરાવતા લોકો જે લાંબા સમય સુધી રહેવા અને કામ કરવા માટે જાય છે.

શોર્ટ ટર્મ વર્ક વિઝા (ટૂંકા ગાળાનો વર્ક વિઝા): થોડા મહિના અથવા પ્રોજેક્ટ માટે.

ઇન્વેસ્ટર વિઝા (રોકાણકાર વિઝા): દુબઈમાં રોકાણ કરનારાઓ માટે.

ફ્રીલાન્સર વિઝા: ફ્રીલાન્સર અથવા કન્સલ્ટન્ટ માટે હોય છે. તેઓ ઘણા ગ્રાહકો (ક્લાયન્ટ્સ) માટે કામ કરી શકે છે.

ડોમેસ્ટિક હેલ્પર વિઝા (ઘરગથ્થુ સહાયક વિઝા): મેડ, ડ્રાઇવર અથવા નર્સ જેવી નોકરી માટે આ વિઝા જરૂરી છે.

વર્ક વિઝા માટે શું જોઈએ

  • પાસપોર્ટ (ઓછામાં ઓછા 6 મહિના માટે માન્ય)
  • જોબ ઓફર લેટર (નોકરીનો ઓફર પત્ર)
  • વિઝા ફોર્મ અને ફોટો
  • મેડિકલ ટેસ્ટ
  • અમીરાત ID
  • લેબર કાર્ડ (વર્ક પરમિટ)
  • જો કંપની સ્પોન્સર કરી રહી હોય, તો નિયોક્તાનો (નોકરીદાતાનો) પત્ર
  • રહેવાની જગ્યાનો પુરાવો

કેવી રીતે અરજી કરવી

1.  કંપની સાથે ઓફિશિયલ કોન્ટ્રાક્ટ કરીને નોકરીની ઓફર લો.
2.  કંપની વર્ક પરમિટ માટે MOHRE (Ministry of Human Resources & Emiratisation) દ્વારા અરજી કરશે.
3.  દુબઈ આવવા માટે એન્ટ્રી પરમિટ એટલે કે ટેમ્પરરી વિઝા મળશે.
4.  દુબઈમાં મંજૂર થયેલા હેલ્થ સેન્ટર પરથી મેડિકલ ટેસ્ટ થશે.
5.  અમીરાત ID જોઈએ, જેના માટે બાયોમેટ્રિક્સ માટે સેન્ટર પર જવું પડશે.
6.  લેબર કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન કરવો પડશે, જે કાયદેસર રીતે નોંધણી છે.
7.  રેસિડેન્સ વિઝા સ્ટેમ્પ લાગ્યા પછી અંતિમ વિઝા મળી જશે.

દુબઈમાં વિઝા માટે કેટલો ખર્ચ આવશે

ખર્ચનો પ્રકાર | રકમ (આશરે, ભારતીય રૂપિયામાં)

એપ્લિકેશન (અરજી) | 6,800 રૂપિયા |
વિઝા પ્રોસેસિંગ | 17,200 રૂપિયા |
મેડિકલ ટેસ્ટ | 5,700 રૂપિયા |
અમીરાત ID | 8,500 રૂપિયા |
સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ (રિફંડેબલ) | 45,000 રૂપિયા |
વીમો, ભાષાંતર અને કુરિયર | અલગ-અલગ ખર્ચ થશે. |

આ ખર્ચાઓ કંપની અને વિઝાના પ્રકાર પર થોડા બદલાઈ શકે છે.

