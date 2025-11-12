ECGC PO Recruitment: 1,69,025 રૂપિયા સુધી પગાર! આ સરકારી કંપનીમાં પીઓની ભરતી, જાણો વિગત
ECGC Recruitment 2025 Notification: શું તમે પણ સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યાં છો? જો હા તો ભારતીય સરકારી કંપનીમાં પ્રોબેશનરી ઓફિસર (PO) ની નોકરી મળી શકે છે. આવો જાણીએ અરજી કરવાની તારીખ, યોગ્યતા સહિત અન્ય વિગત....
ECGC PO Recruitment Apply Process: પ્રોબેશનરી ઓફિસર બનવા માટે તૈયારી કરી રહેલાં ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય સરકારી કંપની ઈસીજીસી લિમિટેડ (ECGC) માં પીઓની ભરતી બહાર પડી છે. પ્રોબેશનરી ઓફિસર પદ માટે ઘરે બેઠા અરજી કરી શકો છો. આવો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે.
ક્યાં સુધી કરી શકશો અરજી?
ભારત સરકારની કંપનીમાં પીઓની ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ઈસીજીસીના નોટિફિકેશન અનુસાર પ્રોબેશનરી ઓફિસર પદ માટે 11 નવેમ્બરથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર 2 ડિસેમ્બર 2025 સુધી અરજી કરી શકે છે.
ECGC માં ભરતી માટે કેટલી જગ્યાઓ ખુલ્લી છે?
ECGC ના નોટિફિકેશન મુજબ, કુલ 40 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. બેંકોમાં PO ભરતી જેવી સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરતા ઉમેદવારો આ પદ માટે અરજી કરી શકે છે.
જરૂરી લાયકાત શું છે?
PO અરજદારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.
નિષ્ણાત/સત્તાવાર ભાષા/હિન્દી માટે, ઉમેદવારો પાસે હિન્દીમાં માસ્ટર ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.
હિન્દી અનુવાદ માટે, અંગ્રેજી મુખ્ય વિષય છે.
ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષની અને મહત્તમ 30 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.
કઈ રીતે ઓનલાઈન અરજી કરશો?
સૌથી પહેલા ઈસીજીસીની સત્તાવાર વેબસાઇટ ઓપન કરો
હોમપેજ પર લોગિન કરો અને પછી સેક્શનમાં નવી ભરતીની લિંક જુઓ.
લિંક પર ક્લિક કર્યા બાદ અરજી ફોર્મ ખુલશે.
માંગવામાં આવેલી જાણકારી ભરી અરજી કરી દો.
અરજી ફી ભરો અને જે ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગવામાં આવ્યા તે અપલોડ કરો.
અંતમાં કન્ફર્મેશન પેજની પ્રિન્ટ કાઢવાનું ન ભૂલો.
શું છે પસંદગીની પ્રક્રિયા અને પગાર?
ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે. પગાર ₹88,635 થી ₹169,025 પ્રતિ માસ સુધીનો છે. પગાર ઉપરાંત, ઉમેદવારોને ભથ્થાનો લાભ પણ મળશે. વધુ માહિતી માટે, ઉમેદવારોને સત્તાવાર ECGC વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
