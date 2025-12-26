નાણા મંત્રાલયમાં નોકરી કરવાની સુવર્ણ તક ! ફટાફટ કરો અરજી... પગાર છે 1.50 લાખ રૂપિયા
Finance Ministry Jobs 2025 : જો તમે પણ નાણા મંત્રાલયમાં નોકરી કરવા માંગો છો, તો તમારું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. આ પોસ્ટ માટે 1.50 લાખ સુધીનો માસિક પગાર મળશે. ત્યારે આ લેખમાં ભરતી પ્રક્રિયા વિશે વિગતવાર જાણીશું.
Finance Ministry Jobs 2025 : દેશમાં ઘણા આર્થિક બાબતોને લગતા નિર્ણયો લેવા માટે નાણા મંત્રાલયને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે તેને ભારત સરકારના મંત્રાલયોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ઘણા લોકોનું આ મંત્રાલયમાં કામ કરવાનું સપનું હોય છે, જો તમે પણ નાણા મંત્રાલયમાં નોકરી કરવા માંગતા હો, તો આ તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે. નાણા મંત્રાલય યંગ પ્રોફેશનલ અને કન્સલ્ટન્ટ જેવા પદો માટે ભરતી કરી રહ્યું છે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલયમાં ભરતી માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા લોકોએ આ તક ગુમાવવી જોઈએ નહીં. વિલંબ કર્યા વિના અરજી ફોર્મ ભરો. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 27 ડિસેમ્બર, 2025 છે, જે સત્તાવાર વેબસાઇટ mofapp.nic.in પર છે. અરજી વિન્ડો સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે.
લાયકાત
અર્થશાસ્ત્ર અથવા કમ્પ્યુટર સાયન્સ અથવા ફાઇનાન્સ અથવા IT અથવા MBA (ફાઇનાન્સ) અથવા LLMમાં ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો યંગ પ્રોફેશનલ, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ અને કન્સલ્ટન્ટના પદો માટે અરજી કરી શકે છે. વિવિધ પદો માટે વિવિધ અનુભવની જરૂર પડશે. પદના આધારે અનુભવ 1 થી 9 વર્ષ સુધીનો છે.
પગાર અને પસંદગી પ્રક્રિયા
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો દર મહિને 70,000થી 1,50,000 સુધીનો પગાર મેળવી શકે છે. વેરિફિકેશન અને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ પસંદગી પ્રક્રિયાનો ભાગ છે અને આ પછી જ તેમને નોકરી માટે રાખવામાં આવી શકે છે. ઉમેદવારો વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
- સૌપ્રથમ, સત્તાવાર વેબસાઇટ mofapp.nic.in ની મુલાકાત લો
- હોમપેજ પર રજીસ્ટ્રેશનનો વિકલ્પ દેખાશે
- તમારું નામ, સરનામું અને અન્ય વિગતો સાથે રજીસ્ટ્રેશન કરો
- રજીસ્ટ્રેશન પછી ફરીથી લોગ ઇન કરો અને યંગ રજિસ્ટ્રેશન પોર્ટલ પર જાઓ
- અહીં 5 સેગમેન્ટમાં પદ માટે અરજી કરો અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો
- બધા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કર્યા પછી કન્ફર્મેશન પેજની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો.
