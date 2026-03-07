Prev
IAS ને ક્યા પદ પર સૌથી પહેલા મળે છે પોસ્ટિંગ, જાણે કઈ રીતે થાય છે તેનું પ્રમોશન?

IAS ને ક્યા પદ પર સૌથી પહેલા મળે છે પોસ્ટિંગ, જાણે કઈ રીતે થાય છે તેનું પ્રમોશન?

First Post of an IAS: શું તમે જાણો છો કે IAS અધિકારીઓનું પ્રથમ પોસ્ટિંગ ક્યાં થાય છે? આજે અમે તમને ટ્રેનિંગ બાદ કઈ રીતે આઈએએસ અધિકારીનું પદ અને જવાબદારી વધે છે તે વિશે જણાવીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:56 PM IST
  • UPSC પરીક્ષા પાસ કરી બની શકાય છે IAS
  • IAS બન્યા બાદ સૌથી પહેલા આપવામાં આવે છે તાલીમ
  • દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત નોકરી છે IAS

IAS ને ક્યા પદ પર સૌથી પહેલા મળે છે પોસ્ટિંગ, જાણે કઈ રીતે થાય છે તેનું પ્રમોશન?

દેશમાં જો કોઈ સરકારી નોકરીને સૌથી વધુ પ્રતિષ્ઠિત અને જવાબદારીવાળી માનવામાં આવે છે તો તે છે ભારતીય વહીવટી સેવા એટલે કે IAS. દર વર્ષે લાખો યુવા આ સેવામાં જવાનું સપનું જુએ છે અને તેના માટે ખુબ મહેનત કરે છે. પરંતુ લોકોના મનમાં તે સવાલ રહે છે કે જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર IAS બની જાય છે તો ટ્રેનિંગ બાદ તેને પહેલા ક્યુ પદ મળે છે અને આગળ તેનું પ્રમોશન કઈ રીતે થાય છે.

જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર UPSC સિવિલ સેવા પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ IAS બને છે તો સૌથી પહેલા તેને ટ્રેનિંગ માટે મોકલવામાં આવે છે. આ ટ્રેનિંગ ઉત્તરાખંડના મસૂરીમાં સ્થિત લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીય રાષ્ટ્રીય વહીવટી એકેડમીમાં થાય છે. અહીં તેમને વહીવટ, કાયદો, સરકારી યોજના અને જનતા સાથે જોડાયેલા કામની જાણકારી આપવામાં આવે છે.

ટ્રેનિંગ પુર્ણ થયા બાદ IAS અધિકારીને સૌથી પહેલા ફીલ્ડ પોસ્ટિંગ આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ પોસ્ટિંગ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM), સહાયક કલેક્ટર અથવા સંયુક્ત મેજિસ્ટ્રેટના પદ પર થાય છે. આ પદ પર અધિકારીને કોઈ જિલ્લાના એક હિસ્સાની જવાબદારી આપવામાં આવે છે. આ દરમિયાન અધિકારી વહીવટી કામોને સમજે છે. તેમને કાયદો વ્યવસ્થા બનાવી રાખવા, સરકારી યોજનાને લાગૂ કરવા અને લોકોની સમસ્યાને સાંભળવા જેવા કામ કરવાના હોય છે. આ સમય તેના શીખવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે.

થોડા વર્ષ બાદ મળી જાય છે પ્રમોશન
જ્યારે કોઈ  IAS અધિકારી લગભગ 3થી 5 વર્ષ સુધી કામ કરી લે છે, તો તેને પ્રથમ પ્રમોશન મળે છે. ત્યારબાદ તેને એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક મેજિસ્ટ્રેટ (ADM) કે કોઈ શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનર જેવા પદ પર મોકલવામાં આવી શકે છે. આ પદ પર તેમની જવાબદારી પહેલાથી વધી જાય છે. તેમણે જિલ્લાના વહીવટી કામમાં કલેક્ટરની મદદ કરવાની હોય છે અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં ભૂમિકા નિભાવવાની હોય છે.

અનુભવ વધવાની સાથે બને છે DM
રિપોર્ટ્સ અનુસાર લગભગ 9થી 12 વર્ષની સેવા બાદ ઘણા IAS અધિકારીઓને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કે કલેક્ટર બનાવવામાં આવે છે. આ જિલ્લા વહીવટી તંત્રનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ પદ હોય છે. ડીએમ જિલ્લાના મુખ્ય વહીવટી અધિકારી હોય છે. તેમના પર કાયદો વ્યવસ્થા, વિકાસ કાર્યો, ચૂંટણી, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને સરકારી યોજનાને લાગૂ કરવાની મોટી જવાબદારી હોય છે.

ત્યારબાદ મળે છે મોટા પદ
આશરે 16થી 24 વર્ષની સેવા બાદ  IAS અધિકારી રાજ્ય સરકારમાં સેક્રેટરી કે કમિશનર જેવા પદો પર પહોંચી શકે છે. કેટલાક અધિકારીઓને કેન્દ્ર સરકારમાં પણ કામ કરવાની તક મળે છે, જ્યાં તેઓ સંયુક્ત સચિવ જેવા પદ સંભાળે છે. આ પદ પર અધિકારીઓ મોટા સ્તર પર નીતિઓ બનાવવા અને સરકારી યોજનાઓને લાગૂ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

સૌથી ઊંચા પદ પર પહોંચવાની તક
જ્યારે કોઈ IAS અધિકારીનો અનુભવ 25 વર્ષથી વધુ થઈ જાય છે તો તેને એડિશનલ સેક્રેટરી કે પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી જેવા વરિષ્ઠ પદ મળી શકે છે. આ પદ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર બંનેમાં ખુબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગણતરીના અધિકારી પોતાના કરિયરના સૌથી ઊંચા પદ પર પણ પહોંચે છે. રાજ્ય સ્તર પર સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પદ મુખ્ય સચિવ (Chief Secretary) નું હોય છે. તો દેશમાં સૌથી ઊંચુ વહીવટી પદ કેબિનેટ સચિવ (Cabinet Secretary) નું માનવામાં આવે છે.

કઈ રીતે થાય છે પ્રમોશન
IAS અધિકારીઓનું પ્રમોશન એક નક્કી પ્રક્રિયા હેઠળ થાય છે. તેમાં કામ કરવાનો અનુભવ, તેમની કાર્યક્ષમતા અને તેમના કામના રેકોર્ડને જોવામાં આવે છે. દર વર્ષે અધિકારીઓના કામની એક ગોપનીય રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેને વાર્ષિક કોન્ફિડેન્શિયલ રિપોર્ટ (ACR) કહેવામાં આવે છે. તેના આધાર પર તે નક્કી થાય છે કે અધિકારીઓને ક્યારે અને ક્યા પદ પર પ્રમોશન આપવામાં આવશે.
 

educationUPSCIAS first posting

