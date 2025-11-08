Prev
નોકરી જોઈન કરતા જ 15000 રૂપિયાની ગિફ્ટ, અદ્ભુત છે મોદી સરકારની આ યોજના

Modi Government Scheme: આ યોજના દ્વારા એક મહિનાનો EPF પગાર, મહત્તમ 15,000 રૂપિયા સુધી, બે હપ્તામાં આપવામાં આવશે. 1 લાખ રૂપિયા સુધીના પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ આ માટે પાત્ર રહેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:24 PM IST

નોકરી જોઈન કરતા જ 15000 રૂપિયાની ગિફ્ટ, અદ્ભુત છે મોદી સરકારની આ યોજના

Modi Government Scheme: તાજેતરમાં, કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે પહેલી વાર નોકરી કરનારા કર્મચારીઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે એક યોજના શરૂ કરી. તેમણે પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના (PM-VBRY) કહેવામાં આવે છે. આશરે 99,446 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે શરૂ કરાયેલ, આ યોજનાનો હેતુ બે વર્ષના સમયગાળામાં દેશમાં 35 મિલિયનથી વધુ નોકરીઓનું સર્જન કરવાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આ યોજનાના લાભો 1 ઓગસ્ટ, 2025 અને 31 જુલાઈ, 2027 વચ્ચે સર્જાયેલી નોકરીઓ પર લાગુ પડે છે.

આ યોજના બે ભાગમાં

PM-VBRY યોજનામાં બે ભાગ છે: એક કર્મચારીઓ માટે અને બીજો કંપનીઓ માટે. EPFOમાં પહેલી વાર નોંધણી કરાવનારા કર્મચારીઓને લક્ષ્ય બનાવતા, એક મહિનાનો EPF પગાર, મહત્તમ 15,000 રૂપિયા સુધી, બે હપ્તામાં આપવામાં આવશે. 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ આ માટે પાત્ર રહેશે. 

પ્રથમ હપ્તો છ મહિનાની સેવા પછી ચૂકવવાપાત્ર રહેશે, અને બીજો હપ્તો 12 મહિનાની સેવા પછી અને નાણાકીય સાક્ષરતા કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરનાર કર્મચારી દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. પ્રોત્સાહન રકમનો એક ભાગ ચોક્કસ સમયગાળા માટે બચત અથવા થાપણ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે, અને કર્મચારી તેને પછીથી ઉપાડી શકશે.

નોકરીદાતાઓ પણ સમર્થિત

આ સરકારી યોજના નોકરીદાતાઓ અને કંપનીઓને પણ ટેકો આપે છે. આ યોજના તમામ ક્ષેત્રોમાં વધારાના રોજગાર સર્જનને આવરી લેશે, જેમાં ઉત્પાદન ક્ષેત્ર પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. નોકરીદાતાઓને 1 લાખ રૂપિયા સુધીના પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે પ્રોત્સાહનો પ્રાપ્ત થશે. ઓછામાં ઓછા છ મહિના સુધી સતત રોજગાર ધરાવતા દરેક વધારાના કર્મચારી માટે સરકાર બે વર્ષ માટે દર મહિને 3,000 રૂપિયા સુધીનું પ્રોત્સાહન પ્રદાન કરશે. ઉત્પાદન ક્ષેત્ર માટે પ્રોત્સાહન રકમ ત્રીજા અને ચોથા વર્ષ સુધી પણ લંબાવવામાં આવશે.

EPFO સાથે નોંધાયેલ સંસ્થાઓએ ઓછામાં ઓછા છ મહિના સુધી સતત ધોરણે ઓછામાં ઓછા બે વધારાના કર્મચારીઓ (50થી ઓછા કર્મચારીઓ ધરાવતા નોકરીદાતાઓ માટે) અથવા પાંચ વધારાના કર્મચારીઓ (50 કે તેથી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતા નોકરીદાતાઓ માટે) રાખવા પડશે.

