Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝJobs

કેન્દ્ર સરકારમાં નોકરી માટે સુવર્ણ તક, પગાર છે લાખોમાં, પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ આપવાની નથી જરૂર

Jobs News: કેન્દ્ર સરકારમાં નોકરી કરવા લોકો માટે સુવર્ણ તક આવી છે, સરકાર 40 પદો પર ભરતી કરી રહી છે, જેમનો પગાર લાખો રૂપિયામાં છે, મોટી વાત એ છે કે તેના માટે કોઈ પરીક્ષા કે ઈન્ટરવ્યુ આપવાની જરૂર પડશે નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:42 PM IST

Trending Photos

કેન્દ્ર સરકારમાં નોકરી માટે સુવર્ણ તક, પગાર છે લાખોમાં, પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ આપવાની નથી જરૂર

Jobs News: સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે મોટી રાહત આવી છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ ડેપ્યુટી મેનેજર (ટેકનિકલ)ની ભરતી માટે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ ભરતીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે કોઈ લેખિત પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યૂ નહીં હોય. ઉમેદવારોની પસંદગી તેમના GATE 2025ના સ્કોરના આધારે સીધી કરવામાં આવશે.

40 જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતી

Add Zee News as a Preferred Source

NHAI વર્ષ 2026 માટે આ ભરતી ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું છે, જેમાં કુલ 40 ડેપ્યુટી મેનેજર (ટેકનિકલ) જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ કેન્દ્ર સરકાર હેઠળની કાયમી નોકરી છે, જે પસંદ કરેલા ઉમેદવારોને દેશભરના વિવિધ NHAI પ્રોજેક્ટ્સ અને ઓફિસોમાં કામ કરવાની તક પૂરી પાડે છે. આ પદ ખાસ કરીને સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રના ઉમેદવારો માટે છે.

કેન્દ્ર સરકારની પ્રતિષ્ઠિત નોકરી

NHAIમાં ડેપ્યુટી મેનેજર (ટેકનિકલ)ની જગ્યા એક મહત્વપૂર્ણ અને પ્રતિષ્ઠિત જગ્યા માનવામાં આવે છે. તે માત્ર નોકરીની સુરક્ષા જ નહીં પરંતુ કારકિર્દી વૃદ્ધિની સારી સંભાવનાઓ પણ પ્રદાન કરે છે. પસંદ કરેલા ઉમેદવારો હાઇવે બાંધકામ અને રાષ્ટ્રીય હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કાર્યો માટે જવાબદાર રહેશે.

લાયકાત અને વય મર્યાદા શું છે?

આ ભરતી માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. તેમની પાસે માન્ય GATE 2025 સ્કોર પણ હોવો જોઈએ. મહત્તમ વય મર્યાદા 30 વર્ષ છે. જોકે, સરકારી નિયમો અનુસાર અનામત શ્રેણીના ઉમેદવારોને ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. ફક્ત ભારતીય નાગરિકો જ અરજી કરવા પાત્ર છે.

પરીક્ષા વિના ઉત્તમ પગાર

ડેપ્યુટી મેનેજર (ટેકનિકલ) પદ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 56,100 રૂપિયાથી 1,77,500 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળશે. પસંદગી પ્રક્રિયા ફક્ત GATE 2025 સ્કોર પર આધારિત હશે. અંતિમ પસંદગી યાદી મેરિટના આધારે બહાર પાડવામાં આવશે અને તેમાં કોઈ લેખિત પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યુનો સમાવેશ થશે નહીં.

કેવી રીતે અરજી કરવી

અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ NHAIની સત્તાવાર વેબસાઇટ, nhai.gov.inની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. વેબસાઇટના ભરતી વિભાગ પર જાઓ અને ખાલી જગ્યાઓ પર ક્લિક કરો અને પછી વર્તમાન વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. ડેપ્યુટી મેનેજર (ટેકનિકલ) ભરતી માટે સૂચના ખોલો અને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લિંકનો ઉપયોગ કરીને ફોર્મ ભરો. બધા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કર્યા પછી, ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
NHAIGATE 2025Gujarati NewsJobs at NHAIJobs NewsCentral Government Jobexamsinterviews

Trending news