Government Paid Internship Schemes: ભારત સરકાર ઇન્ટર્નશિપમાં દર મહિને આપશે 40,000, જાણો કોણ કરી શકશે અરજી

Government paid internships schemes: 2026નું વર્ષ ભારતીય યુવાઓ માટે સ્કિલિંગનું વર્ષ છે, જ્યાં એક તરફ PM ઈન્ટર્નશિપ સ્કીમ 1 કરોડ યુવાઓને ઈન્ડસ્ટ્રી માટે યોગ્ય બનાવવાનો ટાર્ગેટ લઈને ચાલી રહી છે, બીજીતરફ UIDAI અને MWCD જેવા વિભાગ 20થી 40 હજાર સુધીનું સ્ટાઇપેન્ડ આપી વિદ્યાર્થીઓને ઈન્ટર્નશિપની તક આપી રહ્યાં છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:12 PM IST
  • વિદ્યાર્થીઓ માટે સરકારની ખાસ જાહેરાત
  • ઈન્ટર્નશિપની સાથે મળશે સ્ટાઈપેન્ડ
  • આ વિભાગમાં મળશે કામ કરવાની તક

Government Paid Internship opportunity:  શું તમે જાણો છો કે 2026મા ભારત સરકાર ન માત્ર યુવાઓને કામ શીખવી રહી છે, પરંતુ તે માટે 10થી 40 હજાર રૂપિયા સુધીનું સ્ટાઇપેન્ડ પણ આપી રહી છે. જો તમે પણ વિદ્યાર્થી છો કે તાજેતરમાં સ્નાતક થયા છો તો આ ઈન્ટર્નશિપ તમારા કરિયરને ગતિ આપી શકે છે. તમે વિચારશો કે સરકાર તરફથી ઈન્ટર્નશિપ, તે પણ મિનિસ્ટ્રીમાં તો આ સત્ય છે. જો તમારી લાયકાત હશે તો તમને ભારત સરકાર માટે ઈન્ટર્નશિપ કરવાની તક મળશે. આવો આ વિશે જાણીએ….

PM ઈન્ટર્નશિપ સ્કીમ
પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઈન્ટર્નશિપ સ્કીમ (Prime Minister’s Internship Scheme) મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, જેનું લક્ષ્ય 5 વર્ષમાં 1 કરોડ યુવાઓને ટોપ 500 કંપનીઓમાં અનુભવ અપાવવાનો છે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓને સ્ટાઇપેન્ડ તરીકે ઓછામાં ઓછા 5000 દર મહિને મળશે. તો એકવાર 6000 ની વન-ટાઇમ ગ્રાન્ટ મળશે. આ માટે ઉંમર 21-24 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. ધોરણ 10, 12 પાસ, ITI, ડિપ્લોમા કે ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી ધરાવનાર વિદ્યાર્થીઓ અરજી કરી શકે છે. આ ઈન્ટર્નશિપનો સમયગાળો 12 મહિનાનો હશે. 

UIDAI ઈન્ટર્નશિપ 2026
આધાર કાર્ડ બનાવનારી સંસ્થા  UIDAI પોતાની દિલ્હી હેડ ઓફિસ માટે અરજી મંગાવી રહી છે. આ સૌથી વધુ સ્ટાઇપેન્ડ આપનાર સરકારી ઈન્ટર્નશિપમાંથી એક છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓને દર મહિને 30થી 40 હજાર રૂપિયા મળશે. આ માટે ઉમેદવારની પાસે B.Tech, M.Tech, MBA, LLB થી લઈને જર્નાલિઝમ/એનીમેશનના વિદ્યાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકે છે. ઈન્ટર્નશિપનો સમયગાળો છ સપ્તાહથી લઈને 12 મહિના સુધી હશે.

MEA ઈન્ટર્નશિપ
જો તમે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધ અને ફોરેન પોલિસીમાં રૂચિ રાખો છો તો વિદેશ મંત્રાલય તમારા માટે શાનદાર તક લાવ્યું છે. MEA ઈન્ટર્નશિપ 2026મા તમને સ્ટાઇપેન્ડ તરીકે 10,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ અને હવાઈ યાત્રાનો ખર્ચ મળશે. આ માટે ઉમેદવાર કોઈપણ પ્રવાહમાં સ્નાતક હોવો જોઈએ. કોલેજના છેલ્લા વર્ષની પરીક્ષા આપી ચુકેલા વિદ્યાર્થીઓ પણ અસરી કરી શકે છે. 

MWCD મહિલા ઈન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ
મહિલા તથા બાળ વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત આ પ્રોગ્રામ ખાસ કરી ગ્રામીણ અને નોન-ટિયર 1 શહેરોની મહિલાઓ માટે છે, જેથી તેને પોલિસી મેકિંગનો અનુભવ મળી શકે.  તેમાં સ્ટાઇપેન્ડ 20000 રૂપિયા અને રહેવાની તથા યાત્રાની સુવિધા સાથે આપવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારની ઉંમર 21થી 40 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ, જેમાં મહિલા વિદ્યાર્થીઓ, સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ કે ટીચર્સ પણ સામેલ થઈ શકે છે. આ ઈન્ટર્નશિપનો સમયગાળો બે મહિનાનો હોય છે. તો આ ઈન્ટર્નશિપ વર્ષમાં ચાર વખત કરાવવામાં આવે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

