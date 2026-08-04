/ધોરણ 10 પાસ માટે સરકારી નોકરી, દર મહિને 63000 રૂપિયા સુધી મળશે પગાર, જાણો વિગતો

સરકારી નોકરીની ઈચ્છા કોને ન હોય? જો તમે પણ સરકારી નોકરી શોધતા હોવ અને ધોરણ 10 પાસ હોવ તો તમારા માટે આ સારી તક છે. ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં ધોરણ 10 પાસ યોગ્યતાવાળા ઉમેદવારો માટે ભરતી નીકળી છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર ભરતી 2026 હેઠળ તમે અરજી કરી શકો છો. બેંગલુરુમાં મેલ મોટર સર્વિસ (MMS) માં પોસ્ટ વિભાગ તરફથી સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવરના 11 પદો માટે ભરતી નીકળી છે. આ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. યોગ્ય અને ઈચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફલાઈન રીતે અરજી કરી શકે છે.
પોસ્ટ વિભાગ તરફથી આ પદને ડેપ્યુટેશન કે એબ્ઝોર્પ્શનના આધારે ભરવામાં આવશે અને એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યૂઝમાં છપાયેલી જાહેરાતના 60 દિવસમાં અરજીકર્તાઓની અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર ભરતી 2026 વિશે વિસ્તૃત માહિતી જાણો.
કોણ કરી શકશે અરજી?
ઈન્ડિયા પોસ્ટ સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર ભરતી હેઠળ 11 પદોમાંથી 10 જગ્યા બેંગલુરુમાં મેલ મોટર સર્વિસ માટે છે અને એક પદ મૈસૂર સબ ડેપો માટે છે. જો વાત કરીએ આ જગ્યા માટે કોણ અરજી કરી શકે તો માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 10મું ધોરણ પાસ કરી ચૂકેલા ઉમેદવારો અરજી કરવા માટે યોગ્ય ગણાશે. આ સાથે જ હળવા કે ભારે મોટર વાહનો ચલાવવાનો અનુભવ અને કાયદેસર ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ હોવું જોઈએ. વય મર્યાદા જોઈએ તો વધુમાં વધુ 56 વર્ષ સુધીના ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.
કેન્દ્ર સરકારના વર્તમાન કર્મચારીઓ માટે ભરતી
જો કે તમારી જાણકારી માટે જણાવી દઈએ કે આ ભરતી ફક્ત એવા ઉમેદવારો માટે છે જે પહેલેથી કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ કામ કરી રહ્યા છે. આ પદ પર નિયુક્તિ ડેપ્યુટેશન કે એબ્ઝોર્પ્શનના માધ્યમથી થશે. પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા સૌથી પહેલા યોગ્ય કર્મચારીઓને પસંદગી થશે જે ડિસ્પેચ રાઈડર કે મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS)માં સામેલ છે. જો વિભાગમાં યોગ્ય ઉમેદવાર નહીં મળે તો અન્ય ઉમેદવારની શોધમાં કેન્દ્ર સરકારના બીજા વિભાગોના કર્મચારીઓને પણ જોવામાં આવી શકે છે.
કઈ રીતે કરવી અરજી
ઈન્ડિયન પોસ્ટની અધિકૃત વેબસાઈટ www.indiapost.gov.in પર સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર ભરતી 2026 લિંકમાં અરજીપત્ર મળશે. ફોર્મના ફોર્મેટને ડાઉનલોડ કરી લો. ત્યરાબાદ તેની પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને પેનથી ફોર્મ ભરો. એજ્યુકેશનલ સર્ટિફિકેટ, ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ, એપોઈન્ટમેન્ટ લેટર, એજ પ્રુફ વગેરે જરૂરી દસ્તાવેજોને સેલ્ફ અટેસ્ટેડ કરો અને ફોર્મને મેનેજર મેલ મોટર સર્વિસ, બેંગલુરુ- 560001 એડ્રસ પર મોકલી દો.
કેટલો મળશે પગાર
પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને સાતમાં પગાર પંચના પે લેવલ 2 હેઠળ નોકરી મળશે. આવામાં દર મહિને 19900થી 63200 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળશે. આ ઉપરાંત અન્ય ભથ્થા અને સુવિધાઓનો લાભ અપાશે. વધુ જાણકારી માટે ઈન્ડિયન પોસ્ટની અધિકૃત વેબસાઈટ www.indiapost.gov.in પર જઈને માહિતી મેળવી શકો છો.