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ધોરણ 10 પાસ માટે સરકારી નોકરી, દર મહિને 63000 રૂપિયા સુધી મળશે પગાર, જાણો વિગતો

India Post Recruitment 2026: જો તમે ધોરણ 10 પાસ હોવ અને સરકારી નોકરી શોધતા હોવ તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં સ્ટાફ કાર વિભાગમાં ભરતી નીકળી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 04, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:22 PM IST
ધોરણ 10 પાસ માટે સરકારી નોકરી, દર મહિને 63000 રૂપિયા સુધી મળશે પગાર, જાણો વિગતો
Image Credit: ઈન્ડિયા પોસ્ટ સ્ટાફ કાર ડ્રાઈવર ભરતી 2026

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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