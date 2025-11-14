Prev
Sarkari Naukri: 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે સરકારી નોકરી, ભરતીની વિગતો, પગાર, અરજી પ્રોસેસ..વિગતો જાણો

જો તમારી ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ હોય અને અભ્યાસ ફક્ત 8-10 ધોરણ પાસ હોય અને સરકારી નોકરી કરવી હોય તો તમારા માટે આ સારી તક રહી શક છે. અનેક પદો પર સરકારી નોકરી નીકળી છે. જાણો યોગ્યતા, અરજી કરવાની રીત, પગાર વગેરે માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 14, 2025, 10:29 AM IST

દરેકને મનમાં ઈચ્છા હોય છે કે સરકારી નોકરી મળે તો કેવું સારું? પણ ઘણીવાર એવું બને છે કે વયમર્યાદા નડતી હોય છે. ત્યારે જો તમારો અભ્યાસ 8થી 10 ધોરણ સુધીનો હોય, ઉંમર 50 થઈ ગઈ હોય અને હજુ પણ સરકારી નોકરી કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમારા માટે આ સારી તક બની શકે છે. વાત જાણે એમ છે કે સરકારી યુનિવર્સિટીમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડની ભરતી નીકળી છે. આ માટે કોણ કોણ અરજી કરી શકે, છેલ્લી તારીખ શું છે એ તમામ જાણકારી જાણો. 

ક્યાં નીકળી છે ભરતી?
કોચીન યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (CUSAT)માં સિક્યુરિટી ગાર્ડની જરૂર છે અને આ કારણે અનેક પદો પર ભરતી નીકળી છે. જેને લઈને સરકારી યુનિવર્સિટીએ નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડ્યું છે. અરજી કરવાની પ્રક્રિયા ઓનફલાઈન છે એટલે કે યુનિવર્સિટીના એડ્રસ પર ફોર્મ ભરીને મોકલવાનું રહેશે. 

CUSAT માં સિક્યુરિટી ગાર્ડ ભરતી અરજી લાસ્ટ ડેટ
ઈચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર અધિકૃત વેબસાઈટ recruit.cusat.ac.in પર પદ  ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. આ માટે 30 નવેમ્બર 2025 સુધી અરજી કરવાની વિન્ડો ખુલ્લી છે અને અરજીપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 7 ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં કોચીન યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજીના એડ્રસ પર અરજીપત્ર ભરીને મોકલી શકો છો. 

કઈ યોગ્યતાની જરૂર?
-કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડથી 8મું પાસ હોવું જરૂરી છે. 
- આર્મી કે ITBP કેSSB કે CAPFs કે BSF કે પછી CISF વગેરેમાં 5 વર્ષ સેવા આપનારા પણ યોગ્ય ગણાશે. 
- શારીરિક રીતે ફિટ હોવું જરૂરી છે. 
- વયમર્યાદા 56 વર્ષ સુધી હોવી જોઈએ. 

અરજી ફી કેટલી?
- સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારો માટે 900 રૂપિયા અરજી ફી છે. 
- અન્ય અનામત વર્ગના ઉમેદવારો માટે 185 રૂપિયા અરજી ફી છે. 

શું છે અરજી કરવાની રીત?
- કોચીન યુનિવર્સિટી ઓફ સાયન્સ ટેક્નોલોજીની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જાઓ. 
- recruit.cusat.ac.in પર અરજીપત્રની લિંક દેખાશે અને તેના પર ક્લિક કરો. 
- તમામ માહિતીને અરજીપત્રમાં  ભરી લો અને માંગવામાં આવ્યા છે તે ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ તેની જોડે સબમિટ કરો. 
- અરજીપત્રની ચૂકવણી જરૂર કરો અને અંતમાં ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી લો. 

ભરેલા ફોર્મની હાર્ડ કોપી પર સાઈન કરો અને ડોક્યુમેન્ટ્સ અટેચ કરો. તેની હાર્ડ  કોપીને યુનિવર્સિટીના એડ્રસ પર મોકલી દો. આ એડ્રસ નોંધી લો- "ધી રજિસ્ટ્રાર, એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ઓફિસ, સીયુએસએટી, કોચી- 22".  અરજી કરવા માટે એનવલપ પર ભરતીનું નામ જરૂર લખવું. તેને તમે 7 ડિસેમ્બર સુધી યુનિવર્સિટીને મોકલી શકો છો. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારને દર મહિને 22,240 રૂપિયા પગાર માસિક મળશે. 

 

