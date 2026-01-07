સરકારી નોકરીની શાનદાર તક ! 3250 જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, 1.12 લાખ સુધીનો છે પગાર
Government Job : ઓડિશા સબઓર્ડિનેટ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (OSSSC)એ કમ્બાઈન્ડ રિક્રુટમેન્ટ એક્ઝામિનેશન (CRE) હેઠળ 3,250 જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતીની જાહેરાત કરી છે, જેના માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
Trending Photos
Government Job : સરકારી નોકરી કરવા માગતા યુવાનો માટે એક મોટી તક આવી છે. ઓડિશા સબઓર્ડિનેટ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (OSSSC)એ કમ્બાઈન્ડ રિક્રુટમેન્ટ એક્ઝામિનેશન (CRE) હેઠળ રેવન્યુ ઈન્સ્પેક્ટર (RI), ICDS સુપરવાઈઝર સહિત 3,250 વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે.
આ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે અને અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 31 જાન્યુઆરી, 2026 છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ osssc.gov.in પર અંતિમ તારીખ સુધીમાં ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે.
પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ
રેવન્યુ ઈન્સ્પેક્ટર (RI) - 165 જગ્યાઓ
ICDS સુપરવાઇઝર - 286 જગ્યાઓ
ગ્રામ્ય કૃષિ કાર્યકર (VAW) - 520 જગ્યાઓ
જુનિયર સહાયક (JA) - 1237 જગ્યાઓ
સહાયક મહેસૂલ નિરીક્ષક (ARI) - 422 જગ્યાઓ
Amin - 378 જગ્યાઓ
સ્ટેટીકલ ફિલ્ડ સર્વેયર (SFS) - 242 જગ્યાઓ
શૈક્ષણિક લાયકાત
અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે સંબંધિત જગ્યા માટે અન્ય જરૂરી લાયકાતોની સાથે માન્ય સંસ્થા/યુનિવર્સિટી અથવા બોર્ડમાંથી 12મું/ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.
માસિક પગાર
રેવન્યુ ઈન્સ્પેક્ટર (RI) - 35,400 થી 1,12,400
ICDS સુપરવાઇઝર - 35,400 થી 1,12,400
ગ્રામ્ય કૃષિ કાર્યકર (VAW) - 21,700 થી 69,100
જુનિયર સહાયક (JA) - 19,900 થી 63,200
સહાયક મહેસૂલ નિરીક્ષક (ARI) - 19,900 થી 63,200
Amin - 18,000 થી 56,900
સ્ટેટીકલ ફિલ્ડ સર્વેયર (SFS) - 18,000 થી 56,900
અરજી ફી અને પસંદગી પ્રક્રિયા
અરજી ફીની વાત કરીએ તો જનરલ/OBC માટે 500 રૂપિયા છે, જ્યારે SC/ST/PwD માટે કોઈ ફી નથી. પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ લેખિત પરીક્ષા આવશે, ત્યાર બાદ સ્કિલ ટેસ્ટ અને છેલ્લે મેરિટ લિસ્ટ બહાર પડશે.
વય મર્યાદા
અરજી કરનારા ઉમેદવારો માટે મહત્તમ વય મર્યાદા 42 વર્ષ છે, જેની ગણતરી 01-01-2025ના આધાર પર કરવામાં આવશે. જોકે, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
અરજી કેવી રીતે કરવી
- ઉમેદવારોએ સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ osssc.gov.in ઓપન કરવી
- હોમપેજની પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો
- એક નવું પેજ ખુલશે, જેમાં રજીસ્ટ્રેશન કરો અને લોગિન કરો
- પછી ફોર્મમાં બધી જરૂરી માહિતી દાખલ કરો
- બધા જરૂરી દસ્તાવેજો યોગ્ય સાઈઝમાં અપલોડ કરો
- અરજી ફી ચૂકવો
- પછી ફોર્મ સબમિટ કરો
- છેલ્લે ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે