10-12 પાસ માટે નોકરીની શાનદાર તક, આવી રહી છે મોટી સરકારી ભરતી
Government Jobs : સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા યુવાનો માટે આ અઠવાડિયે વિવિધ વિભાગોમાં ખાલી જગ્યાઓ માટેની મોટી ભરતી આવી રહી છે, ત્યારે આ લેખમાં અમે તમને આ ભરતી અંગે વિગતવાર માહિતી આપીશું.
Government Jobs : આ અઠવાડિયું એવા ઉમેદવારો માટે ખાસ મહત્વનું છે જેઓ લાંબા સમયથી સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. કારણ કે વિવિધ સરકારી વિભાગોમાં ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ દરમિયાન રેલવેમાં 11,127 જગ્યાઓથી લઈને મધ્યપ્રદેશ લેન્ડ રેકોર્ડ્સ મેનેજમેન્ટ સોસાયટીમાં 770 જગ્યાઓ સુધીની જગ્યાઓ માટે ભરતી ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવશે. પરિણામે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તેમની અરજીઓ સબમિટ કરવા માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ્સની મુલાકાત લઈ શકે છે.
રેલવે સહાયક લોકો પાયલટ
રેલવેએ કુલ 11,127 સહાયક લોકો પાયલટ જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજીઓ 15 મે, 2026થી શરૂ થશે અને 14 જૂન, 2026ના રોજ બંધ થશે. અરજી કરવા માટે ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.rrbapply.gov.in ની મુલાકાત લઈ શકે છે. પાત્રતા માપદંડો અંગે 10મું ધોરણ પાસ કરેલ ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. વધુમાં NCVT અથવા SCVT દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી ફિટર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મિકેનિક અથવા કોઇલ વાઇન્ડર જેવા સંબંધિત ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ ધરાવવું ફરજિયાત છે.
વધુમાં ઉમેદવારોએ સંબંધિત ક્ષેત્રમાં એપ્રેન્ટિસશીપ તાલીમ પૂર્ણ કરેલી હોવી જોઈએ. અરજદારો માટે નિર્ધારિત વય મર્યાદા ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને મહત્તમ 30 વર્ષ છે. પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો, તે કમ્પ્યુટર-આધારિત ટેસ્ટ-1 (CBT-1)થી શરૂ થશે. આ પછી કમ્પ્યુટર-આધારિત ટેસ્ટ-2 (CBT-2) થશે. આ પરીક્ષણોમાં લાયક ઠરનારા ઉમેદવારોએ પછી કમ્પ્યુટર-આધારિત એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (CBAT) પસાર કરવાની જરૂર પડશે. અંતે પસંદગી પ્રક્રિયા દસ્તાવેજ ચકાસણી અને તબીબી તપાસ સાથે સમાપ્ત થશે.
મધ્યપ્રદેશ લેન્ડ રેકોર્ડ્સ મેનેજમેન્ટ સોસાયટી ભરતી
મધ્યપ્રદેશ લેન્ડ રેકોર્ડ્સ મેનેજમેન્ટ સોસાયટીએ કુલ 770 ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર પદો માટે અરજીઓ મંગાવી છે. આ પદો માટેની અરજી પ્રક્રિયા 5 માર્ચ, 2026ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને 3 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સમાપ્ત થશે. ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. પાત્રતા અંગે ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય સંસ્થામાંથી 12મું ધોરણ (મધ્યવર્તી) પાસ કરેલ હોવું જરૂરી છે.
વધુમાં તેમની પાસે CPCT પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. અરજદારો માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ મર્યાદા 40 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. જોકે, અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. પસંદગી પ્રક્રિયાની વાત કરીએ તો, CPCT સ્કોર્સ, હિન્દી ટાઇપિંગ અને કમ્પ્યુટર પરીક્ષામાં મેળવેલા ગુણના આધારે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે, આ પદો પર અંતિમ નિમણૂકો દસ્તાવેજ ચકાસણી પછી કરવામાં આવશે.
MPESB ભરતી
MPESB ભરતી અભિયાન હેઠળ વન રક્ષક સહિત કુલ 1,679 પદો માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ પદો માટે અરજીઓ 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ખુલી હતી અને 30 એપ્રિલ, 2026ના રોજ બંધ થશે. શૈક્ષણિક લાયકાતની દ્રષ્ટિએ, ઉમેદવારો પાસે અરજી કરેલ ચોક્કસ પદના આધારે 10મું ધોરણ પાસ, 12મું ધોરણ પાસ અથવા સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે.
આ પદો માટે લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ મર્યાદા 38 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. દરમિયાન ફોરેસ્ટ ગાર્ડ, ફિલ્ડ ગાર્ડ અને જેલ વોર્ડર્સનો માસિક પગાર આશરે ₹19,500 થી ₹62,000 સુધીનો હોઈ શકે છે. બીજી તરફ સહાયક જેલ અધિક્ષકના પદ માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને આશરે ₹36,200 થી ₹1,14,800 સુધીનો માસિક પગાર મળી શકે છે.
