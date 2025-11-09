પરીક્ષા વગર સીધી સરકારી નોકરી ! ONGCમાં 2,500થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી
ONGCમાં નોકરી કરવાની એક સુવર્ણ તક આવી છે. જો તમે સ્નાતક છો તો આ પદ માટે અરજી કરી શકો છો. ત્યારે ભરતી પ્રક્રિયાને લગતી તમામ વિગતો આ લેખમાં જણાવીશું.
સરકારી નોકરીઓની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે આ એક ઉત્તમ તક છે. ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડે 2,500થી વધુ એપ્રેન્ટિસ પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. તમે આ ભરતી માટે 19 નવેમ્બર સુધી અરજી કરી શકો છો. ઉમેદવારો ONGCની સત્તાવાર વેબસાઇટ ongcindia.comની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે કઈ જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.
કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે ?
આ ભરતી દ્વારા કુલ 2,623 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
આ સ્થળોએ ભરતી :
- ઉત્તરીય ક્ષેત્ર: 165
- પશ્ચિમ ક્ષેત્ર: 856
- મુંબઈ ક્ષેત્ર: 569
- પૂર્વીય ક્ષેત્ર: 458
- દક્ષિણ ક્ષેત્ર: 322
- મધ્ય પ્રદેશ: 253
- કુલ જગ્યાઓ: 2,623
શૈક્ષણિક લાયકાત
આ પદ માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે ટ્રેડમાં ડિપ્લોમા, 3 વર્ષનો એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા અને સંબંધિત ક્ષેત્રમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે.
ઉંમર મર્યાદા
- ન્યૂનતમ: 18 વર્ષ
- મહત્તમ: 24 વર્ષ
- SC/ST: મહત્તમ 29 વર્ષ
- OBC (નોન-ક્રિમી લેયર): મહત્તમ 27 વર્ષ
- વિકલાંગ વ્યક્તિઓ: મહત્તમ 34 વર્ષ
પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવશે ?
આ પોસ્ટ માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. તમારી પસંદગી ફક્ત ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી
- સત્તાવાર વેબસાઇટ nats.education.gov.in અથવા www.apprenticeshipindia.gov.in ની મુલાકાત લો
- હોમ પેજ પર ભરતી વિભાગ પર ક્લિક કરો
- હવે "ઓનલાઇન અરજી કરો" પર ક્લિક કરો અને ફોર્મ પર જરૂરી માહિતી ભરો
- જરૂરી દસ્તાવેજો, ફોટો અને સહી અપલોડ કરો
- તમારી કેટેગરી અનુસાર ફી ચૂકવો
- અરજી ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરો
- ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
