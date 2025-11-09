Prev
પરીક્ષા વગર સીધી સરકારી નોકરી ! ONGCમાં 2,500થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ONGCમાં નોકરી કરવાની એક સુવર્ણ તક આવી છે. જો તમે સ્નાતક છો તો આ પદ માટે અરજી કરી શકો છો. ત્યારે ભરતી પ્રક્રિયાને લગતી તમામ વિગતો આ લેખમાં જણાવીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:05 PM IST

સરકારી નોકરીઓની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે આ એક ઉત્તમ તક છે. ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડે 2,500થી વધુ એપ્રેન્ટિસ પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. તમે આ ભરતી માટે 19 નવેમ્બર સુધી અરજી કરી શકો છો. ઉમેદવારો ONGCની સત્તાવાર વેબસાઇટ ongcindia.comની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે કઈ જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે.

કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે ?

આ ભરતી દ્વારા કુલ 2,623 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

આ સ્થળોએ ભરતી :

  • ઉત્તરીય ક્ષેત્ર: 165
  • પશ્ચિમ ક્ષેત્ર: 856
  • મુંબઈ ક્ષેત્ર: 569
  • પૂર્વીય ક્ષેત્ર: 458
  • દક્ષિણ ક્ષેત્ર: 322
  • મધ્ય પ્રદેશ: 253
  • કુલ જગ્યાઓ: 2,623

શૈક્ષણિક લાયકાત 

આ પદ માટે અરજી કરવા માટે તમારી પાસે ટ્રેડમાં ડિપ્લોમા, 3 વર્ષનો એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા અને સંબંધિત ક્ષેત્રમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે.

ઉંમર મર્યાદા 

  • ન્યૂનતમ: 18 વર્ષ
  • મહત્તમ: 24 વર્ષ
  • SC/ST: મહત્તમ 29 વર્ષ
  • OBC (નોન-ક્રિમી લેયર): મહત્તમ 27 વર્ષ
  • વિકલાંગ વ્યક્તિઓ: મહત્તમ 34 વર્ષ

પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવશે ?

આ પોસ્ટ માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. તમારી પસંદગી ફક્ત ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ nats.education.gov.in અથવા www.apprenticeshipindia.gov.in ની મુલાકાત લો
  • હોમ પેજ પર ભરતી વિભાગ પર ક્લિક કરો
  • હવે "ઓનલાઇન અરજી કરો" પર ક્લિક કરો અને ફોર્મ પર જરૂરી માહિતી ભરો
  • જરૂરી દસ્તાવેજો, ફોટો અને સહી અપલોડ કરો
  • તમારી કેટેગરી અનુસાર ફી ચૂકવો
  • અરજી ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરો
  • ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.

