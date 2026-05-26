/રૂપિયા 1.40 લાખ પગારવાળી સરકારી નોકરી... જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

SAIL Recruitment 2026 : જો તમે પણ સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો યંગ પ્રોફેશનલ ભરતી 2026 હેઠળ વિવિધ પદો માટેની ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પદ માટે મહિને ₹1.40 લાખ સુધીનો પગાર મળશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આ માટે કોણ અરજી કરી શકશે અને કેવી રીતે અરજી કરવી.
SAIL Recruitment 2026 : લગભગ દરેક યુવાનને સરકારી નોકરી મેળવવાનું સપનું હોય છે અને જો તમે પણ તેમાંથી એક છો તો આ તમારા માટે એક શાનદાર તક છે. સ્નાતક અથવા માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો આ સરકારી પદ માટે અરજી કરી શકે છે. સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SAIL) યંગ પ્રોફેશનલ ભરતી 2026 અભિયાન હેઠળ કુલ 48 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
એલોય સ્ટીલ પ્લાન્ટ, દુર્ગાપુર સ્ટીલ પ્લાન્ટ અને IISCO સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં ખાલી જગ્યાઓ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજીઓ ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકે છે. આ ભરતી અભિયાન હેઠળ 6 જૂન, 2026 સુધી અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે. આ ભરતી માટે લાયકાત શું છે ? અરજી ફી કેટલી છે ? કેવી રીતે અને ક્યાં અરજી કરી શકો છો, તેના પર એક નજર કરીએ...
કોણ અરજી કરી શકે છે ?
ઉમેદવારો પાસે માન્ય કોલેજ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી B.Tech / B.E. ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 65% સ્કોર હોય. ડિગ્રી સિવિલ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, મિકેનિકલ, આઇટી, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરે જેવા વિષયોમાં હોવી જોઈએ. વધુમાં આ ક્ષેત્રોમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવનાર ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા પાત્ર છે. એમ.ટેક / એમ.ઇ. / એમબીએ અથવા અન્ય એડવાન્સ્ડ ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકે છે.
ક્યાં અને કેવી રીતે અરજી કરવી ?
જો તમે સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા જાહેર કરાયેલ ભરતી ઝુંબેશ માટે અરજી કરવા પાત્ર છો, તો તમે SAILની સત્તાવાર વેબસાઇટ sail.co.in ની મુલાકાત લઈને તમારી અરજી સબમિટ કરી શકો છો. બધા ઉમેદવારોએ તેમની અરજી સબમિટ કરતા પહેલા ₹500 ની અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે. જરૂરી ફી વિના સબમિટ કરેલી અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર ?
SAIL યંગ પ્રોફેશનલ ભરતી અભિયાન હેઠળ અરજદારોને પહેલા કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા (CBT) માટે હાજર રહેવાની જરૂર પડી શકે છે, અથવા યોગ્યતા અથવા સાયકોમેટ્રિક ટેસ્ટ જેવી અન્ય પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવાની જરૂર પડી શકે છે. ત્યારબાદ શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને ₹1.40 લાખ સુધીનો માસિક પગાર મળી શકે છે. અરજી પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ અપડેટ્સ અથવા વધારાની માહિતી માટે કૃપા કરીને SAILની સત્તાવાર વેબસાઇટ sail.co.inની મુલાકાત લો.