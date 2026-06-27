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સરકારી નોકરી મેળવવાની શાનદાર તક, 5400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Government Jobs : જો તમે પણ સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. SBI, AIIMS અને ભારતીય નૌકાદળ જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ અને વિભાગો દ્વારા 5,400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ માટે કોણ અરજી કરી શકે છે લાયકાત, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સહિતની વિગતો આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:59 PM IST
સરકારી નોકરી મેળવવાની શાનદાર તક, 5400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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