/સરકારી નોકરી મેળવવાની શાનદાર તક, 5400થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Government Jobs : જો તમે તાજેતરમાં સ્નાતક થયા છો અથવા સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ તમારા માટે બેસ્ટ ટાઈમ છે. ઘણા મોટા અને પ્રતિષ્ઠિત સરકારી વિભાગોમાં મોટાપાયે ભરતી ઝુંબેશની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI), દિલ્હી સબઓર્ડિનેટ સર્વિસીસ સિલેક્શન બોર્ડ (DSSSB) અને AIIMS જેવી મોટી સંસ્થાઓમાં કુલ 5,400થી વધુ જગ્યાઓ ભરવામાં આવી રહી છે.
આ નોકરીઓ વિશે સૌથી સારી વાત એ છે કે તે ફ્રેશર્સને તક આપે છે અને ખૂબ જ આકર્ષક પગાર પણ છે. આમાંની કેટલીક ભરતીઓ માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ ઝડપથી નજીક આવી રહી છે. તેથી તમારી પસંદગીની નોકરી માટે સમયસર અરજી કરવાનું ભૂલશો નહીં.
1. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) - પ્રોબેશનરી ઓફિસર (PO) ભરતી
બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાનું સ્વપ્ન જોતા યુવાનો માટે, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કરતાં વધુ સારી કોઈ જગ્યા નથી. SBIએ પ્રોબેશનરી ઓફિસર (PO)ની પોસ્ટ માટે એક મોટી ભરતીની જાહેરાત કરી છે.
2. દિલ્હી સબઓર્ડિનેટ સર્વિસીસ સિલેક્શન બોર્ડ (DSSSB) - ગ્રુપ B અને C ભરતી
દિલ્હી સરકારના વિવિધ વિભાગો, જેમ કે શિક્ષણ નિયામક અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનોમાં કામ કરવાની આ એક ઉત્તમ તક છે. તેમાં શિક્ષણ (TGT), IT સહાયક અને વિશેષ શિક્ષક જેવી ઘણી જગ્યાઓ શામેલ છે.
3. સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ફોર રિસર્ચ ઇન યુનાની મેડિસિન (CCRUM) - ગ્રુપ A, B અને C ભરતી
આયુષ મંત્રાલય હેઠળની આ પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં વહીવટી અને ટેકનિકલ ભૂમિકાઓમાં કામ કરવા માટે રસ ધરાવતા યુવાઓ પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.
4. ભારતીય નૌકાદળ - SSC ઓફિસર ભરતી
જો તમે સાહસ, રાષ્ટ્ર સેવા અને ઉત્તમ જીવનશૈલીનું મિશ્રણ ઇચ્છતા હો, તો તમે ભારતીય નૌકાદળમાં શોર્ટ સર્વિસ કમિશન (SSC) ઓફિસર તરીકે જોડાઈ શકો છો.
5. ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સિસ (AIIMS) - CRE-5 ગ્રુપ 'B' અને 'C' ભરતી
દેશની અગ્રણી મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, AIIMSમાં નોન-ફેકલ્ટી હોદ્દાઓ પર કામ કરવાની આ એક સુવર્ણ તક છે. દેશભરની વિવિધ AIIMS હોસ્પિટલો માટે ભરતી આ કોમન રિક્રુટમેન્ટ પરીક્ષા (CRE) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.