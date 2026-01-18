10મું પાસ માટે વિવિધ વિભાગોમાં આવી મોટી ભરતી, રૂપિયા 2 લાખ સુધીનો છે પગાર
Government Jobs : આ અઠવાડિયે દેશભરના વિવિધ વિભાગોમાં કુલ 21,614 સરકારી ભરતીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આમાં રાજસ્થાન, હરિયાણા, ગુજરાત, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને RBIમાં મોટી ભરતીઓનો સમાવેશ થાય છે. 10 પાસથી લઈને સ્નાતક સુધીના ઉમેદવારો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે.
Government Jobs : જો તમે સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો આ એક સુવર્ણ તક છે. આ અઠવાડિયું સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર લઈને આવ્યું છે. દેશભરના વિવિધ રાજ્યો અને વિભાગોમાં કુલ 21,614 ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી શરૂ છે. આ જગ્યાઓ 10મા ધોરણ પાસથી લઈને ગ્રેજ્યુએટ સુધીના ઉમેદવારો માટે છે. જો તમને પણ સરકારી નોકરીમાં રસ હોય, તો આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે.
રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ (RSSB)માં વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી
રાજસ્થાન સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ (RSSB) વિશે વાત કરીએ, તો બોર્ડે LDC ગ્રેડ-II અને જુનિયર આસિસ્ટન્ટ પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં 10,644 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ પદો માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોએ CET પાસ કરેલ હોવી જોઈએ. વધુમાં, ઉમેદવારોએ 12મું ધોરણ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ, કમ્પ્યુટર કોર્સ પૂર્ણ કરેલ હોવો જોઈએ અને રાજસ્થાની સંસ્કૃતિ અને હિન્દીનું સામાન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ.
અરજી RSSBની સત્તાવાર વેબસાઇટ rssb.rajasthan.gov.in પર કરી શકો છો.
હરિયાણા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 5,500 કોન્સ્ટેબલ જગ્યાઓ માટે ભરતી
હરિયાણા પોલીસમાં બીજી એક મોટી ભરતી ચાલી રહી છે. હરિયાણા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશને 5500 કોન્સ્ટેબલ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી છે. ઉમેદવારોએ 12મું ધોરણ પાસ કર્યું હોવું જોઈએ અને 10મા ધોરણમાં હિન્દી અથવા સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કર્યો હોવો જોઈએ. ઉમેદવારોની ઉંમર 18થી 25 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 21,700થી 69,100 સુધીનો પગાર મળશે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં શારીરિક કસોટી, લેખિત પરીક્ષા, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ચેકઅપનો સમાવેશ થાય છે.
રસ ધરાવતા ઉમેદવારો hssc.gov.in પર જઈને અરજી કરી શકો છો.
ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા 950 જગ્યાઓ માટે ભરતી
ગુજરાત પોલીસમાં ત્રીજી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા આશરે 950 SI (ટેકનિકલ ઓપરેટર) જગ્યાઓ માટે ભરતી શરૂ કરવામાં આવી છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 40,800થી 49,600 સુધીનો પગાર ચૂકવવામાં આવશે. પસંદગી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષા, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ચેકઅપનો સમાવેશ થશે. સામાન્ય કેટેગરી માટે અરજી ફી 100 છે, જ્યારે અન્ય કેટેગરી માટે કોઈ ફી નથી.
અરજીઓ માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in છે.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા 119 જગ્યાઓ માટે ભરતી
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ચોથી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જ્યાં 119 શિક્ષણ અને બિન-શિક્ષણ સ્ટાફ પદોની જરૂર છે. આમાં રજિસ્ટ્રાર, ગ્રંથપાલ, એન્જિનિયર, સુરક્ષા અધિકારી અને લેબ ટેકનિશિયન જેવા પદોનો સમાવેશ થાય છે. આ પદો અનુસાર લાયકાત અને અનુભવ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 19,900થી 2,08,700 સુધીનો પગાર મળશે.
યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ, gujaratuniversity.ac.in પર અરજીઓ કરી શકો છો.
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં 600 એપ્રેન્ટિસ પદો માટે ભરતી
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રમાં પાંચમી ભરતી ઝુંબેશની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બેંકે 600 એપ્રેન્ટિસ પદો માટે ભરતી બહાર પાડી છે. ઉમેદવારો સ્નાતક હોવા જોઈએ અને તેના રાજ્યની સ્થાનિક ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ. વય મર્યાદા 20થી 28 વર્ષ છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને તાલીમ દરમિયાન દર મહિને 12,300નું સ્ટાઇપેન્ડ મળશે. પસંદગી મેરિટના આધારે કરવામાં આવશે.
અરજીઓ માટેની વેબસાઇટ bankofmaharashtra.in છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) 572
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI)એ 10મા ધોરણના ઉમેદવારો માટે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ 572 લેટરલ ભરતી પદો માટે ભરતી બહાર પાડી છે. ભરતી દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, કાનપુર, લખનૌ, જયપુર, પટના, ગુવાહાટી અને હૈદરાબાદ સહિત વિવિધ કેન્દ્રો પર કરવામાં આવશે. સ્નાતક કે તેથી વધુ ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવા પાત્ર નથી. વય મર્યાદા 18 થી 25 વર્ષ છે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 46,029 પગાર મળશે.
આરબીઆઈની વેબસાઇટ, opportunities.rbi.org.in પર અરજીઓ કરી શકો છો.
આ અઠવાડિયું સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરતા યુવાનો માટે ખાસ છે. વિવિધ રાજ્યો અને વિભાગોમાં ભરતીની નોંધપાત્ર તકો છે. જો તમે આ પોસ્ટ્સ માટે લાયક છો, તો સમયસર અરજી કરો અને કોઈપણ અપડેટ માટે સંબંધિત વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર નજર રાખો.
