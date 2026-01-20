GPSC ઉમેદવારો માટે મોટા સમાચાર, જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરીમાં યોજાનારી 7 પરીક્ષાઓના કોલ લેટર આ દિવસથી થશે ડાઉનલોડ
GPSC Exam: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)ની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આયોગ દ્વારા આગામી સમયમાં યોજાનારી વિવિધ ભરતી પરીક્ષાઓને લઈને બે મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે, જેમાં કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ અને વર્ષ 2026ની પરીક્ષાઓનું શિડ્યુલ સામેલ છે.
સાત વિવિધ ભરતીના કોલ લેટરની તારીખો જાહેર
GPSC દ્વારા આગામી જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં યોજાનારી 7 અલગ-અલગ ભરતી પ્રક્રિયાની પ્રાથમિક અને મુખ્ય પરીક્ષા માટે કોલ લેટર (હોલ ટિકિટ) ડાઉનલોડ કરવાની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
ઉમેદવારોએ આયોગની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી જ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. આયોગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈપણ ઉમેદવારને ટપાલ કે અન્ય કોઈ માધ્યમથી કોલ લેટર મોકલવામાં આવશે નહીં. તેમજ પરીક્ષાનું કેન્દ્ર, ચોક્કસ તારીખ, સમય અને અન્ય મહત્વની સૂચનાઓ કોલ લેટરમાં જ દર્શાવેલી હશે. ઉમેદવારોને સમયસર કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી તમામ વિગતો ચકાસી લેવા અને પરીક્ષાના દિવસે તેની નકલ સાથે રાખવા જણાવાયું છે. સાથે જ GPSC દ્વારા ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઇટ નિયમિત રીતે ચેક કરતા રહેવા તથા તમામ સૂચનાઓનું કડક પાલન કરવા જણાવ્યું છે.
લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે GPSC એ વર્ષ 2026 દરમિયાન યોજાનારી ક્લાસ-1 અને ક્લાસ-2 સંવર્ગની પ્રાથમિક પરીક્ષાઓની તારીખો પણ જાહેર કરી દીધી છે.
GPSC દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, કુલ 18 જેટલા અલગ-અલગ સંવર્ગોની પ્રીલિમ પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ, 2026 દરમિયાન તબક્કાવાર યોજાશે. આ પરીક્ષાઓમાં વહીવટી, ટેક્નિકલ તેમજ શિક્ષણ અને વિશેષ સેવાઓનાં પદોનો સમાવેશ થાય છે. તારીખો જાહેર થતાં જ પરીક્ષાની તૈયારીમાં લાગેલા ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
