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રાજ્યમાં ભારે વરસાદના લીધે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની આવતીકાલે લેવાનારી 5 વર્ગ-3 સંવર્ગોની પરીક્ષાઓ મોકૂફ

ગુજરાતમાં આવતીકાલે પણ અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. તેવામાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 24 જુલાઈએ યોજાનારી 5 પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:48 PM IST
રાજ્યમાં ભારે વરસાદના લીધે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની આવતીકાલે લેવાનારી 5 વર્ગ-3 સંવર્ગોની પરીક્ષાઓ મોકૂફ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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રાજ્યમાં ભારે વરસાદના લીધે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ કાલે યોજાનાર પરીક્ષા મોકૂફ રાખી
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