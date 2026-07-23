/રાજ્યમાં ભારે વરસાદના લીધે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની આવતીકાલે લેવાનારી 5 વર્ગ-3 સંવર્ગોની પરીક્ષાઓ મોકૂફ

ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. આગામી 48 કલાક અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ વચ્ચે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે મોટો નિર્ણય લીધો છે. ગૌણ સેવા દ્વારા 24 જુલાઈ, શુક્રવારે યોજાનાર પરીક્ષાઓ રદ્દ કરી દેવામાં આવી છે.
અતિભારે વરસાદને કારણે લેવાયો નિર્ણય
રાજ્યમાં હાલ અતિભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB), ગાંધીનગર દ્વારા ઉમેદવારોના વિશાળ હિતમાં એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. મંડળ દ્વારા આવતીકાલે એટલે કે તારીખ 24 જુલાઈ 2026, શુક્રવારના રોજ સવારે 9 થી 12 કલાક દરમિયાન આયોજિત થનારી વર્ગ-3ના અલગ-અલગ 5 સંવર્ગોની Computer Based Recruitment Test (MCQ-CBRT) સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ હાલ પૂરતી મુલતવી રાખવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
કઈ-કઈ 5 પરીક્ષાઓ મુલતવી રખાઈ?
ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તારીખ ૨૩/૦૭/૨૦૨૬ના રોજ જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર પરિપત્ર મુજબ નીચે મુજબની પાંચેય વર્ગ-૩ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવી છે:
૧. સિનિયર સર્વેયર (જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૭૬/૨૦૨૫૨૬ - દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ, મહેસૂલ વિભાગ)
૨. સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર - ફેબ્રીકેશન ગૃપ (જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૯૦/૨૦૨૫૨૬ - દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ)
૩. લેબોરેટરી ટેકનીશીયન (જાહેરાત ક્રમાંક: ૪૦૩/૨૦૨૫૨૬ - દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ)
૪. ફિઝીયોથેરાપીસ્ટ (જાહેરાત ક્રમાંક: ૪૦૦/૨૦૨૫૨૬ - દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે ખાસ ભરતી ઝુંબેશ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ)
૫. ફાર્માસીસ્ટ / કમ્પાઉન્ડર - આયુર્વેદ (જાહેરાત ક્રમાંક: ૪૦૭/૨૦૨૫૨૬, નિયામક આયુષની કચેરી)