ગુજરાતના યુવાનો માટે ખુશખબર ! આરોગ્ય વિભાગમાં આવી સરકારી ભરતી, પગાર 40 હજારથી વધુ

ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા યુવાનો માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગમાં સરકારી નોકરીની કરવાની ઉત્તમ તક આવી છે. ત્યારે આ લેખમાં આ ભરતીને લગતી તમામ માહિતી વિશે જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:55 PM IST

ગુજરાતના યુવાનો માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગમાં ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી હેઠળ ડેન્ટલ ટેક્નીશીયલ વર્ગ-3ની 17 અને 04 મળી કુલ 21 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત અને વય મર્યાદા

શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો, સરકાર માન્ય કોઈપણ યુનિવર્સિટીમાંથી ડેન્ટલ ટેકનિશિયન અથવા ડેન્ટલ મિકેનિક્સમાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો ડિપ્લોમા કરેલું હોવું જોઈએ. કમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નોલેજ હોવું જોઈએ. આ ઉપરાંત હિન્દી અને ગુજરાતી બંને ભાષાનું પુરતું નોલેજ હોવું પણ જરૂરી છે. તો ડેન્ટલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયામાં ડેન્ટલ ટેકનિશિયન / ડેન્ટલ મિકેનિક્સ તરીકે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી રહેશે. ભરતી માટે અરજી કરનાર ઉમેદવાર 18 વર્ષથી નાનો અને 33 વર્ષથી મોટો ન હોવો જોઈએ. અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો પ્રમાણે વય મર્યાદામાં છૂટછાટ મળશે.

પગાર ધોરણ

પગાર ધોરણની વાત કરીએ તો, આ પોસ્ટ માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂપિયા 40,800 પ્રતિ માસ ફિક્સ પગાર મળશે. ત્યારબાદ પાંચ વર્ષ સંતોષકારક સેવા આપ્યા બાદ ધારાધોરણો મુજબ સાતમા પગાર પંચના રૂપિયા 29,200થી 92,300ના પગાર ધોરણ મુજબ પગાર મળવાપાત્ર રહેશે. 

કેવી રીતે કરવી અરજી ?

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ભરતી અંતર્ગત આ પોસ્ટ માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. વધુ માહિતી માટે તમે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની ઓફિશિયલ વેબસાઈટની મુલાકાત લઈ શકો છો. 

