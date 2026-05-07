/ધોરણ 12 પછી શું કરવું ? સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ છે બેસ્ટ કરિયર ઓપ્શન

Career options after 12th : ધોરણ 12નું પરિણામ ફક્ત માર્ક્સની દ્રષ્ટિએ જ મહ્તવપૂર્ણ નથી, પરંતુ તે વિદ્યાર્થીના ભવિષ્યની દિશા નક્કી કરે છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓએ તેમની વ્યક્તિગત રુચિ અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય કારકિર્દીનો માર્ગ પસંદ કરવો જરૂરી છે.
Career options after 12th : ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. ગત વર્ષની તુલનામાં આ વર્ષે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના પરિણામમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓમાં ખુશીનો માહોલ છે. ધોરણ 12નું પરિણામ વિદ્યાર્થીના કારકિર્દીના માર્ગની દિશા પણ નક્કી કરે છે.
તેથી ધોરણ-12ના પરિણામ પછી સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હોય છે કે હવે આગળ શું કરવું ? ત્યારે સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ કારકિર્દી વિકલ્પો વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ધોરણ 12 પછી સાયન્સમાં કરિયર ઓપ્શન
સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઘણા બધા વિકલ્પો છે. ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ (PCM)ના વિદ્યાર્થીઓ એન્જિનિયરિંગ (B.Tech/B.E.)માં કારકિર્દી બનાવી શકે છે, જે કમ્પ્યુટર સાયન્સ, મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અને રોબોટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં કરિયર બનાવી શકે છે. તો ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી (PCB)ના વિદ્યાર્થીઓ MBBS, BDS, BAMSઅથવા BHMS જેવા તબીબી અભ્યાસક્રમો પસંદ કરી શકે છે.
આ ઉપરાંત ફાર્મસી (B.Pharm) અને બાયોટેકનોલોજી (B.Sc. Biotech) પણ બેસ્ટ પસંદગી છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને ડેટા સાયન્સ જેવા ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં પણ તકો ઝડપથી વિસ્તરી રહી છે. વધુમાં પાઇલટ બનવા, આર્કિટેક્ચર (B.Arch), અને સંરક્ષણ સેવાઓ (NDA) જેવા વિકલ્પો પણ ઉપલબ્ધ છે.
ધોરણ 12 પછી કોમર્સમાં કરિયર ઓપ્શન
કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફાઇનાન્સ અને મેનેજમેન્ટ સંબંધિત અસંખ્ય વિકલ્પો છે. જેમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) બનવું એ સૌથી ફેમસ પ્રોફેશનલ કોર્સમાંથી એક છે. વધુમાં કંપની સેક્રેટરી (CS) અને કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ (CMA) પણ બેસ્ટ કરિયર ઓપ્શન છે. વિદ્યાર્થીઓ BBA અથવા BMS કરીને મેનેજમેન્ટમાં કારકિર્દી બનાવી શકે છે, જ્યારે BCom ફાઇનાન્સ અને બેંકિંગ ક્ષેત્રોમાં કરિયર બનાવી શકે છે. ડિજિટલ માર્કેટિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકિંગ અને શેરબજારમાં પણ કારકિર્દીની નવી તકો ઉભરી રહી છે.
આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે કરિયર ઓપ્શન
આર્ટ્સ સ્ટ્રીમના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ કારકિર્દીના અસંખ્ય વિકલ્પો છે. બેચલર ઓફ આર્ટ્સ (BA) ડિગ્રી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ઇતિહાસ, રાજકીય વિજ્ઞાન, મનોવિજ્ઞાન, ભૂગોળ અને અંગ્રેજી જેવા વિષયોમાં સ્નાતક થઈ શકે છે. આ દરમિયાન, કાયદા (BA LLB/BBA LLB)નો અભ્યાસ પણ એક બેસ્ટ વિકલ્પ છે. વધુમાં પત્રકારત્વ અને માસ કોમ્યુનિકેશન (BJMC) મીડિયા અને સમાચાર ઉદ્યોગોમાં કારકિર્દી બનાવી શકો છો. ફેશન ડિઝાઇનિંગ, ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ, એનિમેશન અને ફાઇન આર્ટ્સ જેવા ક્ષેત્રમાં પણ સારી તકો છે. વધુમાં, હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાં તકો છે.
આર્ટ્સ, સાયન્સ અને કોમર્સ ત્રણેય માટે કોમન ઓપ્શન
આર્ટ્સ, સાયન્સ અને કોમર્સ ત્રણેય સ્ટ્રીમ્સના વિદ્યાર્થીઓ SSC, UPSC, રેલ્વે, પોલીસ અને સંરક્ષણ સેવાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં સરકારી નોકરીઓ માટે તૈયારી કરી શકો છો. વધુમાં ડિજિટલ કારકિર્દીમાં તકો જેમ કે કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ, સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ અને AI ટૂલ ડેવલપમેન્ટ - ઝડપથી વિસ્તરી રહી છે. 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યા પછી યોગ્ય કારકિર્દીનો માર્ગ પસંદ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમની વ્યક્તિગત રુચિઓ, યોગ્યતાઓ અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લઈને આ નિર્ણય લેવો જોઈએ.