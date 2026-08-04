Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Jobs
  • /તૈયારીઓ શરૂ કરી દેજો! ગુજરાતની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 4000 ક્લાર્કની ભરતીને મંજૂરી, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મોટો નિર્ણય

તૈયારીઓ શરૂ કરી દેજો! ગુજરાતની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 4000 ક્લાર્કની ભરતીને મંજૂરી, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મોટો નિર્ણય

Gujarat Government: રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં અંદાજિત 4000 જેટલી ક્લાર્કની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રકિયા કરવા માટે મુખ્યમંત્રીનો આદેશ. રાજ્યના શાળા સંચાલકો જાતે આ જગ્યા પર ભરતી કરી શકશે. અગાઉ જે ભરતી માટેની પદ્ધતિ હતી તે અનુસારવાની રહેશે. ઝડપથી આ ભરતી પ્રક્રિયા કરવા માટે થઈને મુખ્યમંત્રીની સૂચના. હવે રાજ્યમાં ખાલી પડેલ ક્લાર્ક જગ્યાઓ પર ભારતીય પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:00 AM IST
તૈયારીઓ શરૂ કરી દેજો! ગુજરાતની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં 4000 ક્લાર્કની ભરતીને મંજૂરી, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો મોટો નિર્ણય

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સ્માર્ટફોન ખરીદનારાઓ માટે મોટા સમાચાર! શું બંધ થઈ શકે છે No-Cost EMI, જાણો
2
3
4
5