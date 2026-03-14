ગુજરાતમાં આવી મોટી સરકારી ભરતી ! આ તારીખથી કરી શકશો અરજી
ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)એ વર્ષ 2026 માટે 2,295 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે આ માટે કોણ અરજી કરી શકશે અને કેવી રીતે અરજી કરી શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
સરકારી નોકરી કરવા માગતા યુવાનો માટે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC)એ 2026ની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભરતી બહાર પાડી છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને વિવિધ વિભાગોમાં 2,295 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી ઝુંબેશ ખાસ કરીને એન્જિનિયરિંગ, હેલ્થકેર અને ટેકનિકલ ક્ષેત્રોમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે છે.
આ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી વિન્ડો 1 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ખુલશે અને 15 એપ્રિલ, 2026 સુધી એક્ટિવ રહેશે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ: suratmunicipal.gov.inની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે.
ભરતી વિગતો અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો
સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરાયેલ જાહેરાત નંબર P.R.O./739/2025-26 હેઠળ, સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે આ ભરતી ઝુંબેશ દ્વારા કુલ 2,295 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ જગ્યાઓમાં મિકેનિકલ, ઓટોમોબાઈલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર્સ, તેમજ ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર્સ, ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર્સ અને એક્સ-રે ટેકનિશિયન જેવી મુખ્ય ભૂમિકાઓ શામેલ છે.
સમગ્ર અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન હાથ ધરવામાં આવશે. ઉમેદવારો 1 એપ્રિલના રોજ સવારે 11 વાગ્યેથી અરજી કરી શકશે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 એપ્રિલ રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીની છે. નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પછી કોઈપણ અરજીઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. તેથી છેલ્લી ઘડીની કોઈપણ ટેકનિકલ ખામીઓ ટાળવા માટે વહેલા અરજી કરવી જરૂરી છે.
આવશ્યક લાયકાત અને વય મર્યાદા
આ પદો માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ ચોક્કસ શૈક્ષણિક માપદંડો પૂર્ણ કરવા જરૂરી છે. વય મર્યાદા અંગે મોટાભાગના ટેકનિકલ પદો માટે ઉપલી વય મર્યાદા 35 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, જ્યારે વરિષ્ઠ-સ્તરના પદો માટે 45 વર્ષ સુધી છે. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો અનુસાર વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
અરજી ફી
અરજી પ્રક્રિયા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નિર્ધારિત ફી ચૂકવવાની રહેશે. જનરલ અને OBC (ક્રીમી લેયર) કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે આ ફી 500 નક્કી કરવામાં આવી છે. તો SC, ST અને OBC (નોન-ક્રીમી લેયર) ઉમેદવારોએ 250 ચૂકવવા પડશે. દિવ્યાંગ ઉમેદવારો (PwD)ને અરજી ફી ચૂકવવામાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપવામાં આવી છે. આ ફી ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ જેવા ઓનલાઈન માધ્યમો દ્વારા સબમિટ કરી શકાય છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા અને અંતિમ નિમણૂક
SMCએ એક પસંદગી પ્રક્રિયા ડિઝાઇન કરી છે જે પારદર્શક અને મેરિટ-આધારિત બંને છે. શરૂઆતમાં ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામાં આવશે, જેના પછી તેમને લેખિત પરીક્ષા અથવા કૌશલ્ય પરીક્ષણ માટે હાજર રહેવા માટે બોલાવવામાં આવશે. ટેકનિકલ હોદ્દાઓ માટે, સંબંધિત વિષયનું સારું જ્ઞાન ફરજિયાત છે, જેનું મૂલ્યાંકન પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે.
અમુક ઉચ્ચ હોદ્દાઓ માટે વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂ માટેની જોગવાઈ પણ શામેલ કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યૂમાં મેળવેલા ગુણના આધારે મેરિટ લિસ્ટ અને વેઇટિંગ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. અંતે સફળ ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસણી અને તબીબી પરીક્ષણમાંથી પસાર થવું પડશે, જેના પછી તેમને તેમના અંતિમ નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવશે.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ suratmunicipal.gov.inની મુલાકાત લો. વેબસાઇટ પર 'ભરતી' ટેબ હેઠળ સ્થિત સંબંધિત ભરતી લિંક પર ક્લિક કરો. ઉમેદવારોએ પોતાને નોંધણી કરાવવી પડશે અને ત્યારબાદ અરજી ફોર્મમાં તેમની વ્યક્તિગત અને શૈક્ષણિક વિગતો ભરવી પડશે.
જરૂરી દસ્તાવેજો જેમ કે પાસપોર્ટ-કદનો ફોટોગ્રાફ, સહી અને માર્કશીટ સ્કેન કરીને અપલોડ કરો. અંતે અરજી ફી ચૂકવો અને તમારું ફોર્મ સબમિટ કરો. ભરેલા ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પેમેન્ટ રસીદ લેવાનું ભૂલશો નહીં.
