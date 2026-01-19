પોલીસ ભરતી 2026: શું તમે શારીરિક કસોટી માટે તૈયાર છો? જાણો ગ્રાઉન્ડ પર જતાં પહેલા ઉમેદવારોએ શું ધ્યાન રાખવું?
Gujarat Police Bharti Physical Exam 2026: ગુજરાતમાં પોલીસ વિભાગમાં મોટાપાયે ભરતી થવાની છે. આ સરકારી નોકરી માટે શારીરિક કસોટી લગભગ 21 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થશે અને 13 માર્ચ 2026 સુધી શારીરિક કસોટી યોજાશે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે, ઉમેદવારોએ શારીરિક કસોટી દરમિયાન શું-શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
Gujarat Police Bharti Physical Exam 2026: ગુજરાતમાં પોલીસ વિભાગમાં મોટાપાયે ભરતી થવાની છે. આ સરકારી નોકરી માટે શારીરિક કસોટી લગભગ 21 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થશે અને 13 માર્ચ 2026 સુધી શારીરિક કસોટી યોજાશે. આ માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. પોલીસ ભરતી અંતર્ગત 10 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ગુજરાતના 15 સ્થળોએ શારીરિક ક્ષમતા કસોટી યોજાનાર છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ કે, ઉમેદવારોએ શારીરિક કસોટી દરમિયાન શું-શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
(1) પો.સ.ઇ. કેડરની 858 જગ્યાઓ અને લોકરક્ષક કેડરની 12733 જગ્યાઓ મળી કુલ-13591 જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત ક્રમાંકઃGPRB/202526/1 અન્વયે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ છે.
(2) આ જાહેરાત અન્વયે 10 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવેલ છે. આ ઉમેદવારોને રાજયના નિર્ધારીત 15 (પંદર) શહેર/જિલ્લા/SRP જુથ/તાલીમ કેન્દ્રના પરીક્ષા કેન્દ્રો (ગ્રાઉન્ડ) ખાતે શારીરિક ક્ષમતા કસોટી (Physical Efficiency Test (PET)) અને શારીરિક માપ કસોટી (Physical Standard Test (PST)) માટે તા. 21.01.2026થી બોલાવવામાં આવેલ છે.
(3) 11 (અગીયાર) ગ્રાઉન્ડ ખાતે પુરૂષ ઉમેદવારોની તા. 21.01.2026 થી તા. 13.03.2026 સુધી તથા 4 (ચાર) ગ્રાઉન્ડ ખાતે મહિલા ઉમેદવારો અને માજી સૈનિક ઉમેદવારોની તા. 21.01.2026 થી તા. 06.03.2026 સુધી શારીરિક કસોટી યોજવામાં આવેલ છે.
(4) દરેક ગ્રાઉન્ડ ઇન્ચાર્જ તરીકે નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક / પોલીસ અધિક્ષક કક્ષાના અધિકારી અને તેઓની સાથે મદદમાં 90 કરતા વધુ પોલીસ સ્ટાફની નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત દરેક ગ્રાઉન્ડ ના સુપરવિઝન અધિકારી તરીકે DIGP/IGP કક્ષાના અધિકારીની નિમણૂંક કરવામાં આવેલ છે.
(5) શારીરિક કસોટીમાં હાજર રહેનાર તમામ ઉમેદવારોનું બાયોમેટ્રીક રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવનાર છે.
(6) દોડ કસોટી દરમિયાન આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે.
(7) શારીરિક કસોટીની તમામ પ્રક્રિયા CCTV કેમેરાની નિગરાની હેઠળ કરવામાં આવનાર છે.
(8) શારીરીક માપ કસોટીમાં પુરૂષ ઉમેદવારોની ઉંચાઇ / છાતીની માપણી તથા મહિલા ઉમેદવારોની ઉંચાઇની માપણી આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી/કર્મચારીઓ ધ્વારા કરવામાં આવનાર છે.
(9) તમામ ગ્રાઉન્ડના મોનીટરીંગ માટે ગાંધીનગર ખાતે ભરતી બોર્ડનો સેન્ટ્રલ કંટ્રોલરૂમ કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે.
(10) પુરૂષ ઉમેદવારોએ 5000 મીટરની દોડ 25૫ મીનીટમાં, મહિલા ઉમેદવારોએ 1600 મીટરની દોડ 9 મીનીટ 30 સેકન્ડમાં અને માજી સૈનિક ઉમેદવારોએ 2400 મીટરની દોડ 12 મીનીટ 30 સેકન્ડમાં પુરી કરવાની રહેશે.
(11) અનુસુચિત જનજાતિ(ST)ના પુરૂષ ઉમેદવારની ઉંચાઇ 162 સે.મી. અને અનુસુચિત જનજાતિ(ST) સિવાયના પુરૂષ ઉમેદવારની ઉંચાઇ 165 સે.મી. હોવી જોઇએ.
(12) અનુસુચિત જનજાતિ(ST)ના મહિલા ઉમેદવારની ઉંચાઇ 150 સે.મી. અને અનુસુચિત જનજાતિ(ST) સિવાયના મહિલા ઉમેદવારની ઉંચાઇ 155 સે.મી. હોવી જોઇએ.
(13) તમામ પુરૂષ ઉમેદવારોની છાતીનું માપ ઓછામાં ઓછુ 79 સે.મી. થી 84 સે.મી. હોવુ જોઇએ. એટલે કે છાતીનો ફુલાવો ઓછામાં ઓછો 5 સે.મી. હોવો જોઇએ.
(14) પો.સ.ઇ. કેડરની ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત સ્નાતક અથવા તેને સમકક્ષ તથા લોકરક્ષક કેડરની ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ-12 અથવા તેને સમકક્ષ રાખવામાં આવેલ છે.
